Сенегал срази Бенин и триумфира на върха в групата на Купата на африканските нации

31 Декември, 2025 10:19 521 0

Второто място е за ДР Конго

Сенегал срази Бенин и триумфира на върха в групата на Купата на африканските нации - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сенегалският национален отбор демонстрира класа и самочувствие, след като разгроми Бенин с категоричното 3:0 в последния си двубой от груповата фаза на Купата на африканските нации. Срещата се проведе на стадиона в Танжер, Мароко, и се превърна в истински празник за феновете на "Лъвовете от Теранга".

Още през първата част сенегалците дадоха заявка за победата. Абдулайе Сек откри резултата в 38-ата минута, след като се възползва от неразбирателство в защитата на Бенин и прати топката в мрежата.

След почивката Хабиб Диало удвои аванса на своя тим с хладнокръвен завършек в 62-ата минута, с което на практика обезкуражи съперника. Въпреки че в 71-ата минута Сенегал остана с човек по-малко заради директен червен картон на Калиду Кулибали, тимът не се огъна.

В добавеното време Шериф Ндиайе сложи точка на спора, реализирайки дузпа и оформяйки крайното 3:0.

С този успех Сенегал завършва на първо място в групата с актив от 7 точки, колкото събра и ДР Конго, но с по-добра голова разлика. Бенин остана на трета позиция с 3 точки.


