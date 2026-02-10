Сериозен международен скандал на Купа Дейвис! Полиция спасява тенисисти от гневни фенове (ВИДЕО)

Сериозен международен скандал разтърси турнира за Купа „Дейвис“ по време на сблъсъка от Първа световна група между тимовете на Мароко и Колумбия. Напрежението в Казабланка ескалира до краен предел, превръщайки тенис корта в сцена на масови безредици, които наложиха спешната намеса на силите за сигурност.

Критичният момент настъпи в края на решителната среща, която трябваше да определи крайния победител в серията. Колумбиецът Николас Мехия и местният любимец Реда Бенани предложиха на публиката истинска драма, приключила с успех за госта с 2:1 сета. Тази победа се оказа триумфална за Колумбия, осигурявайки им крайната победа в общия резултат.

Вместо да запази добрия тон, веднага след последната точка Мехия започна бурна и демонстративна радост, насочена директно към трибуните. Провокативното му поведение взриви мароканските привърженици, които започнаха да обстрелват корта с бутилки и различни предмети. Ситуацията стана критична, когато разгневени фенове преодоляха загражденията в опит да се доберат до колумбийските състезатели и да се разправят физически с тях.

За да не се стигне до сериозни наранявания, полицията обгради колумбийската делегация и я изведе от спортното съоръжение под засилена охрана. Полицейският ескорт придружи отбора чак до вратите на техния хотел, за да предотврати нападения по пътя. Грозните кадри от Казабланка вече обиколиха световните медии, като се очакват сурови наказания за домакините заради липсата на сигурност и агресията на публиката.

Today’s Crazy incident in Morocco 🤯



Colombian players celebrate Davis cup victory in a provocative way and the crowd responds with thrown bottles.



They had to be escorted by the police to the hotel.



pic.twitter.com/ZlugFFCsWj — SK (@Djoko_UTD) February 8, 2026