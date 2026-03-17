Карлос Тевес разкри впечатляващия си дом пред бивши звезди на Манчестър Юнайтед (ВИДЕО)

Аржентинската футболна легенда Карлос Тевес, който някога делеше терена с Димитър Бербатов в Манчестър Юнайтед, отвори вратите на своята изключителна резиденция за двама от най-емблематичните си съотборници – Патрис Евра и Парк Джи-сун.

Видеото от посещението бързо обиколи социалните мрежи и предизвика истински фурор сред феновете на футбола.

March 15, 2026

Имението на Тевес е истински оазис на лукса и екстравагантността. Огромният имот впечатлява с внушителен басейн, изкуствен водопад и собствен музей, посветен на богатата му спортна кариера. Сред уникалните атракции се откроява специална джага, вдъхновена от легендарния стадион „Ла Бомбонера“, както и напълно оборудван фитнес, където Тевес поддържа спортната си форма. Впечатляващите стенописи и професионалните готвачи, които се грижат за кулинарните изкушения, допълват усещането за разкош и уют. Всеки детайл в дома на бившия нападател разказва история за страстта му към футбола и живота.

В момента Карлос Тевес се изявява като старши треньор на аржентинския клуб Тайерес де Кордоба, където играе и познатият на българските фенове Рик Джонатан – бивш футболист на Лудогорец.

March 16, 2026