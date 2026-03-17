Новини
Спорт »
Световен футбол »
Карлос Тевес разкри впечатляващия си дом пред бивши звезди на Манчестър Юнайтед (ВИДЕО)

17 Март, 2026 18:49 689 1

  • карлос тевес-
  • димитър бербатов-
  • манчестър юнайтед-
  • патрис евра-
  • парк джи-сун-
  • футбол-
  • имение-
  • тайерес де кордоба-
  • рик джонатан-
  • лудогорец-
  • луксозен дом-
  • видео

Имението е истински оазис на лукса

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинската футболна легенда Карлос Тевес, който някога делеше терена с Димитър Бербатов в Манчестър Юнайтед, отвори вратите на своята изключителна резиденция за двама от най-емблематичните си съотборници – Патрис Евра и Парк Джи-сун.

Видеото от посещението бързо обиколи социалните мрежи и предизвика истински фурор сред феновете на футбола.

Имението на Тевес е истински оазис на лукса и екстравагантността. Огромният имот впечатлява с внушителен басейн, изкуствен водопад и собствен музей, посветен на богатата му спортна кариера. Сред уникалните атракции се откроява специална джага, вдъхновена от легендарния стадион „Ла Бомбонера“, както и напълно оборудван фитнес, където Тевес поддържа спортната си форма. Впечатляващите стенописи и професионалните готвачи, които се грижат за кулинарните изкушения, допълват усещането за разкош и уют. Всеки детайл в дома на бившия нападател разказва история за страстта му към футбола и живота.

В момента Карлос Тевес се изявява като старши треньор на аржентинския клуб Тайерес де Кордоба, където играе и познатият на българските фенове Рик Джонатан – бивш футболист на Лудогорец.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове