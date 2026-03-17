Байерн Мюнхен пред исторически ход: 16-годишен вратар може да дебютира в Шампионска лига след извънредно разрешение

Вратарската дилема в Байерн Мюнхен достигна връхната си точка точно преди реванша срещу Аталанта в Шампионската лига. Баварският гранд, който вече си осигури комфортна преднина с разгромното 6:1 в първия мач в Италия, е изправен пред неочаквано предизвикателство – липса на здрави вратари.

Мениджърът Венсан Компани е изправен пред истинска главоблъсканица. Звездният страж Мануел Нойер е извън строя заради травма, резервният Йонас Урбих страда от комоцио, а опитният Свен Улрайх също е с физически неразположения.

В тази критична ситуация, погледите се насочват към едно необичайно решение – 16-годишният Леонард Прескът, който пази за юношеския тим до 19 години. Ако младият Прескът получи шанс да застане под рамката на „Алианц Арена“, той не само ще запише дебют в най-престижния европейски клубен турнир, но и ще счупи два рекорда – ще стане най-младият вратар в историята на Байерн и най-младият, играл някога в Шампионската лига.

Въпреки това, преди да се сбъдне тази сензационна възможност, Байерн трябва да преодолее сериозна бюрократична пречка. Германското законодателство забранява на непълнолетни да работят след 20:00 часа, а двубоят започва в 21:00 местно време. За да може Прескът да участва, клубът трябва да получи специално разрешение от държавните органи за търговски надзор. Необходима е и писмена декларация от родителите, личния лекар и училището на младия талант.

Ако властите дадат зелена светлина, Байерн ще бъде длъжен да осигури на Прескът поне 12 часа почивка след мача, преди да се върне към тренировъчния процес или други ангажименти.