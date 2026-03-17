Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен пред исторически ход: 16-годишен вратар може да дебютира в Шампионска лига след извънредно разрешение

17 Март, 2026 15:39 525 1

  • байерн мюнхен-
  • леонард прескът-
  • шампионска лига-
  • вратар-
  • рекорд-
  • разрешително-
  • непълнолетен-
  • футбол-
  • германия-
  • аталанта

Клубът трябва да преодолее сериозна бюрократична пречка

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарската дилема в Байерн Мюнхен достигна връхната си точка точно преди реванша срещу Аталанта в Шампионската лига. Баварският гранд, който вече си осигури комфортна преднина с разгромното 6:1 в първия мач в Италия, е изправен пред неочаквано предизвикателство – липса на здрави вратари.

Мениджърът Венсан Компани е изправен пред истинска главоблъсканица. Звездният страж Мануел Нойер е извън строя заради травма, резервният Йонас Урбих страда от комоцио, а опитният Свен Улрайх също е с физически неразположения.

В тази критична ситуация, погледите се насочват към едно необичайно решение – 16-годишният Леонард Прескът, който пази за юношеския тим до 19 години. Ако младият Прескът получи шанс да застане под рамката на „Алианц Арена“, той не само ще запише дебют в най-престижния европейски клубен турнир, но и ще счупи два рекорда – ще стане най-младият вратар в историята на Байерн и най-младият, играл някога в Шампионската лига.

Въпреки това, преди да се сбъдне тази сензационна възможност, Байерн трябва да преодолее сериозна бюрократична пречка. Германското законодателство забранява на непълнолетни да работят след 20:00 часа, а двубоят започва в 21:00 местно време. За да може Прескът да участва, клубът трябва да получи специално разрешение от държавните органи за търговски надзор. Необходима е и писмена декларация от родителите, личния лекар и училището на младия талант.

Ако властите дадат зелена светлина, Байерн ще бъде длъжен да осигури на Прескът поне 12 часа почивка след мача, преди да се върне към тренировъчния процес или други ангажименти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове