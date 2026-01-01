Новини
Весела Лечева: 2026-а идва с нови надежди

Весела Лечева: 2026-а идва с нови надежди

1 Януари, 2026

Председателят на Българския олимпийски комитет честити Новата година

Весела Лечева: 2026-а идва с нови надежди - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) и Българския стрелкови съюз (БСС) Весела Лечева поздрави спортисти, треньори и спортни ръководители за Новата година.

„Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година, в която не само утвърдени български спортни звезди, но и много млади шампиони показаха световна класа.

2026-а идва с нови надежди. Това е годината на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина (6-22 февруари), където България ще е с най-силния си олимпийски състав от години.

През 2026-а страната ни е домакин на редица престижни световни форуми, което е доказателство, че през годините нашите федерации изградиха потенциал да са сред най-добрите.

В края на януари Банско за пореден път приема Световната купа по сноуборд, която ще е и последна олимпийска квалификация. В първите дни на февруари Бургас е домакин на Евро 2026 по спортна стрелба за първи път от десетилетия.

През май за първи път в историята Джиро д’Италия ще започне от България с етапите в Несебър, Бургас и Пловдив, а в края на месеца (27-31 май) София е домакин на Европейско първенство по художествена гимнастика.

Едно от най-чаканите спортни събития без съмнение е Европейското първенство по волейбол за мъже през септември, където нашите световни вицешампиони ще имат щастието да играят пред пълни трибуни в София.

Желая на всички спортисти, треньори и спортни ръководители много здраве, за да се справят с предизвикателствата и да преследват своите мечти“, написа Лечева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да е здрава и

    1 2 Отговор
    все така устойчива !!!

    12:11 01.01.2026

  • 2 Жалка мафиотка

    12 1 Отговор
    Фалшива и неприятна личност си

    12:11 01.01.2026

  • 3 Оная грозната

    1 3 Отговор
    Пусна ли кокала

    12:17 01.01.2026

  • 4 Браво

    3 0 Отговор
    Ще си отворя един компот

    12:22 01.01.2026

  • 5 за някои бръмбарки и калинчовци

    4 0 Отговор
    2026-а идва с нови надежди за кьор софра и лапане

    12:25 01.01.2026

  • 6 Ддд

    3 1 Отговор
    На тази жена съпругът и е мафиот от ъндърграунда ,който загина трагично прострелян.
    Като каква се изживява на обществена личност.Това че стреля добре не мисля ,че е достатъчно.Закъснели мутри от 90-те

    12:27 01.01.2026

  • 7 Весела вдо вицо

    1 1 Отговор
    Призрака на Манол Велев те следва...

    12:44 01.01.2026

  • 8 Дано

    2 1 Отговор
    2026г да дойде със справедливост и да върнеш заграбеното от обикновените хора!

    13:00 01.01.2026

  • 9 глоги

    1 1 Отговор
    ПредседателКАТА на Българския олимпийски комитет честити Новата година.

    13:03 01.01.2026

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    КАКВИ "НАДЕЖДИ" ИМА ТАZИ ....................... МИЛИОНЕРКА С МАФИОТСКИ ПАРИ ,ОСВЕН .................... ДА СИ ХАРЧИ "МАФИОТСКАТА ВАЛЮТА" И ...................... ПОДЪРЖА КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА , ЧИЧО РУМЕН ..................... ФАКТ !

    13:11 01.01.2026

