Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище в Шампионска лига

Рекодьорът по титли Реал Мадрид и английският Манчестър Сити се изправят един срещу друг в поредно издание на богатото съперничество помежду си в Шампионската лига. Първият сблъсък от 1/8-финалите на стадион „Сантиаго Бернабеу“ в испанската столица стартира в 22:00 часа. Главен съдия на мача е италианецът Маурицио Мариани, а за системата ВАР ще отговаря сънародникът му Марко Ди Бело.

Двата отбора свикнаха да играят помежду си в турнира в последните сезони. През изминалия „кралете“ отстраниха „гражданите“ още в плейофа, преди да отпаднат на 1/4-финалите от Арсенал. Когато Сити завоюва требъл през сезон 2022/2023, тимът на Хосеп Гуардиола мина именно през Реал, преди да сломи Интер на финала, а кампания по-рано „белите“ направиха феноменален обрат на реванша в Испания и след продължение елиминираха манчестърци. Впоследствие мадридският колос се справи и с друг английски клуб – Ливърпул, за да грабне пореден трофей от надпреварата във витрината.

Сега „наградата“ за победителя ще бъде сблъсък на четвъртфиналите с Аталанта или Байерн Мюнхен, като баварците разбиха италианския си съперник с 6:0 в първия мач.

Реал Мадрид отново е сред основните претенденти за трофея в Шампионската лига, като „кралският клуб“ преследва рекордната си 16-а титла в турнира. Испанският гранд обаче бе принуден да премине през плейофите за втора поредна година, след като завърши на девета позиция в груповата фаза, само на една точка и едно място зад Манчестър Сити. Съставът на Алваро Арбелоа допусна три поражения в последните си пет срещи в тази фаза, което усложни пътя му към директно класиране за осминафиналите.

Загубата с 2:4 от Бенфика в осмия кръг окончателно прати „Лос Бланкос“ в плейофите. Испанците обаче успяха да вземат реванш срещу португалския тим, като се наложиха с общ резултат 3:1 и си осигуриха място в осминафиналите. Така Реал Мадрид достигна до тази фаза на турнира за 23-и пореден сезон, впечатляваща серия, която продължава от въвеждането на настоящия формат през кампанията 2003/2004.

След европейските двубои представянето на мадридчани в Ла Лига бе колебливо. Тимът претърпя изненадваща загуба с 0:1 от Хетафе, но бързо се върна на победния път с драматичен успех с 2:1 срещу Селта Виго. Капитанът Федерико Валверде реализира победното попадение в петата минута на добавеното време, с което запази разликата от четири точки спрямо лидера Барселона при оставащи 11 кръга до края на първенството.

Предстоящият двубой ще се играе на „Сантиаго Бернабеу“, където Реал Мадрид демонстрира стабилност през настоящия сезон в Шампионската лига. „Белият балет“ има четири победи и само едно поражение в петте си домакински мача, като е реализирал общо 12 гола. Единствената загуба дойде именно срещу Манчестър Сити през декември, когато англичаните спечелиха с 2:1 в петия кръг голямата групова фаза.

Статистиката показва и известни трудности за мадридчани срещу английски съперници в последно време – Реал загуби последните си четири двубоя срещу тимове от Висшата лига в турнирите на УЕФА. В същото време испанският гранд остава изключително силен у дома, като има едва три поражения в последните си 25 домакински мача в Шампионската лига (19 победи и 3 равенства). Освен това Реал е спечелил 13 от последните си 15 срещи в осминафиналите на турнира и е излизал победител в първия мач в десет от последните 12 случая на този етап.

Манчестър Сити достига до тази фаза по различен път. След като през миналия сезон завърши на 22-ро място във фазата на лигата и бе елиминиран именно от Реал Мадрид с общ резултат 3:6 в плейофите, тимът на Пеп Гуардиола този път се представи значително по-стабилно. „Гражданите“ събраха 16 точки от осем мача и си осигуриха директно класиране за осминафиналите.

Сред тези резултати бе и победата с 2:1 над Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“, дошла благодарение на головете на Ерлинг Халанд и Нико О’Райли. Сити записа още успехи срещу Наполи, Виляреал, Борусия Дортмунд и Галатасарай, като завърши първата фаза с победа с 2:0 над турския шампион.

Формата на английския тим в последните седмици също е стабилна. От края на януари насам съставът на Гуардиола е изиграл девет домакински мача, като е спечелил седем от тях и е записал две равенства. Въпреки това равенството 2:2 срещу Нотингам Форест във Висшата лига остави „гражданите“ на седем точки зад лидера Арсенал. Реакцията обаче бе бърза, като Сити победи Нюкасъл Юнайтед с 3:1 в петия кръг на ФА Къп.

За Пеп Гуардиола предстоящият мач ще бъде юбилеен – 190-и в Шампионската лига като мениджър, с което той ще се изравни със сър Алекс Фъргюсън. Въпреки това статистиката на Сити като гост в турнира не е особено убедителна – само две победи в последните осем визити, при пет загуби. Освен това англичаните имат седем поражения в последните си 10 двубоя срещу испански отбори в европейските турнири.

Все пак „гражданите“ могат да се похвалят със стабилен баланс срещу съперници от Испания – само три поражения в последните 18 срещи (10 победи и 5 загуби). Освен това Манчестър Сити вече спечели и двете си гостувания срещу испански клубове през настоящия сезон, побеждавайки Реал Мадрид и Виляреал.

Реал Мадрид ще бъде сериозно отслабен за предстоящия двубой. Голмайсторът Килиан Мбапе и Джуд Белингам са аут заради травми в коляното и подколянното сухожилие. В лазарета остават още Родриго, Едер Милитао, Дани Себайос, Дейвид Алаба и Алваро Карерас. Добрата новина за домакините е, че Едуардо Камавинга вече е възстановен и е готов за игра. Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно също са на разположение, макар да не се очаква да започнат като титуляри.

Камавинга вероятно ще се включи в средата на терена заедно с Федерико Валверде и Орелиен Чуамени. Арда Гюлер също е сред опциите за титулярно място, като може да бъде използван както по десния фланг, така и в по-дефанзивна роля. В атакуващ план Винисиус Жуниор ще бъде ключова фигура. Бразилецът не е отбелязвал срещу Манчестър Сити в последните шест двубоя, но е реализирал 12 от последните си 13 гола в Шампионската лига след почивката. Очаква се той да действа по левия фланг в офанзивното трио, докато Гонсало Гарсия ще води атаката.

В състава на Манчестър Сити отсъстват Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Рико Люис, които лекуват травми. Пеп Гуардиола обаче се очаква да заложи на значително по-силен състав, след като направи сериозни ротации срещу Нюкасъл. Ерлинг Халанд, който получи почивка в последния двубой, вече тренира на пълни обороти и почти сигурно ще започне като титуляр. Норвежецът има впечатляваща статистика – 56 гола в 56 мача в Шампионската лига и 10 попадения в последните си 10 срещи срещу испански съперници в турнира, включително реализирана дузпа на „Бернабеу“ през декември.

В защита Матеус Нунес вероятно ще действа като десен бек и ще има задачата да се противопостави на Винисиус Жуниор. В центъра на отбраната се очаква да започнат Рубен Диаш и Марк Гехи, подпомагани от Раян Айт-Нури по левия фланг. В халфовата линия най-вероятната комбинация включва Родри, Нико О’Райли и капитанът Бернардо Силва. В предни позиции Гуардиола разполага с няколко опции около Халанд. Антоан Семеньо, Омар Мармуш, Савиньо, Райън Шерки, Фил Фодън и Жереми Доку са сред вариантите, като конкуренцията за титулярните места в атаката остава изключително сериозна.