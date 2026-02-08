Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години!

Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години!

8 Февруари, 2026 20:32 1 571 21

  • весела лечева-
  • бок-
  • тервел замфиров-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри-
  • спорт-
  • олимпиада 2026

Лечева присъства на състезанието в Ливиньо

Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изрази радостта си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Лечева присъства на състезанието в Ливиньо.

Замфиров донесе първо отличие за България от зимна Олимпиада от 20 години насам.

"Велико!!! Първи медал от 20 години!", написа Весела в социалната платформа Фейсбук малко след успеха на Замфиров, публикувайки и снимки от състезанието.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 11 Отговор
    Следващият след още 20 години

    Коментиран от #20

    20:35 08.02.2026

  • 2 Роки

    12 10 Отговор
    Това сигурно ще повлияе положително на цените в евро?

    20:35 08.02.2026

  • 3 Ааа

    23 4 Отговор
    Поздравления, наистина една добра новина за България!!! Впрочем, къде е оная ку.ч.ка на Шиши- Стефка Костадинова, стана за резил на стари години...

    Коментиран от #15

    20:35 08.02.2026

  • 4 Роки

    20 1 Отговор
    Абе, къде е Стефка? 😂😂😂
    Браво на момчето, чакаме още медали!
    Българи юнаци🇧🇬

    20:37 08.02.2026

  • 5 Да,бе

    13 4 Отговор
    Ако бяхме централноафриканска държава щеше да е велико...Нищо,само да вкарат лъженето и краденето в олимпийските спортове и ще ги скъсаме.А корупция може да преподаваме и в познатата вселена...

    Коментиран от #13

    20:39 08.02.2026

  • 6 Олимпи

    3 16 Отговор
    Сега и този ще трябва да го издържаме до живот.

    20:46 08.02.2026

  • 7 доник

    9 9 Отговор
    Е ти нямаш нищо общо с него червена бабо.

    20:58 08.02.2026

  • 8 Няма майтап

    9 8 Отговор
    Сега без руснаците можем да вземем и сребро в хокея !!!

    21:27 08.02.2026

  • 9 БОЙС ТУ МЕН

    3 5 Отговор
    ТОЙ И МАРАДОНА
    СПЕЧЕЛИ С ПОМОЩТА НА БОЖИЯТА РЪКА

    21:33 08.02.2026

  • 10 Какво

    7 8 Отговор
    общо има червената мафиотска вдовица с успеха му ? А иначе - браво на момчето и само напред !

    21:50 08.02.2026

  • 11 Опааа

    3 10 Отговор
    😆 Велико?!? 😆 ЕДИН медал…бронзов.😆 Кое му е великото ве??? Парите,които сте похарчили за олимпиадата колко са? 20 туристи отидоха в Италия и ще се върнат максимум с два медала! Ужас! Велико…😆😆😆😆😆

    22:02 08.02.2026

  • 12 под тепетата

    14 0 Отговор
    Скачачката,която не знае да губи,няма ли да поздрави момчето?

    22:10 08.02.2026

  • 13 С тая база дето имаме

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    Сме си Ямайка бобслей тим.

    22:20 08.02.2026

  • 14 Удри

    3 8 Отговор
    Добре, ,че бяха Бойко Борисов и Стефка Костадинова да осигурят условията за спортистите в България. Миналата олимпиада беше рекордна по медали за България. Гриша Ганчев и Весела Лечева да гледат и да се учат как се работи.

    22:33 08.02.2026

  • 15 Опа

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ааа":

    Лечева за 6 месеца нищо не е направила за българските спортисти. Стефка Костадинова ги подготви за олимпиадата.

    Коментиран от #21

    22:35 08.02.2026

  • 16 Така е

    5 4 Отговор
    Велико да, но Весела Лечева няма заслуга за този успех.

    22:36 08.02.2026

  • 17 Чакай малко

    4 4 Отговор
    Весела Лечева е комунист.

    22:38 08.02.2026

  • 18 Пецата

    2 7 Отговор
    Много велико да се пускаш с дъска по пързалка разбираш ли ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    22:51 08.02.2026

  • 19 Електра

    2 6 Отговор
    Тая кретенка с чужда пита помен прави, от кръга на другаря Боташ...

    22:54 08.02.2026

  • 20 Гошо

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То туй е благодарствено за приема в кюпа на бугатити

    00:09 09.02.2026

  • 21 Стефка Костадинова

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Опа":

    Банички ли им купуваше
    На спортистите ?

    Или обикаляше от Банкет на Банкет
    Дъртия Ботокс?

    02:23 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове