Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години!

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изрази радостта си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийските игри в Милано-Кортина.
Лечева присъства на състезанието в Ливиньо.
Замфиров донесе първо отличие за България от зимна Олимпиада от 20 години насам.
"Велико!!! Първи медал от 20 години!", написа Весела в социалната платформа Фейсбук малко след успеха на Замфиров, публикувайки и снимки от състезанието.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
20:35 08.02.2026
2 Роки
20:35 08.02.2026
3 Ааа
Коментиран от #15
20:35 08.02.2026
4 Роки
Браво на момчето, чакаме още медали!
Българи юнаци🇧🇬
20:37 08.02.2026
5 Да,бе
Коментиран от #13
20:39 08.02.2026
6 Олимпи
20:46 08.02.2026
7 доник
20:58 08.02.2026
8 Няма майтап
21:27 08.02.2026
9 БОЙС ТУ МЕН
СПЕЧЕЛИ С ПОМОЩТА НА БОЖИЯТА РЪКА
21:33 08.02.2026
10 Какво
21:50 08.02.2026
11 Опааа
22:02 08.02.2026
12 под тепетата
22:10 08.02.2026
13 С тая база дето имаме
До коментар #5 от "Да,бе":Сме си Ямайка бобслей тим.
22:20 08.02.2026
14 Удри
22:33 08.02.2026
15 Опа
До коментар #3 от "Ааа":Лечева за 6 месеца нищо не е направила за българските спортисти. Стефка Костадинова ги подготви за олимпиадата.
Коментиран от #21
22:35 08.02.2026
16 Така е
22:36 08.02.2026
17 Чакай малко
22:38 08.02.2026
18 Пецата
22:51 08.02.2026
19 Електра
22:54 08.02.2026
20 Гошо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То туй е благодарствено за приема в кюпа на бугатити
00:09 09.02.2026
21 Стефка Костадинова
До коментар #15 от "Опа":Банички ли им купуваше
На спортистите ?
Или обикаляше от Банкет на Банкет
Дъртия Ботокс?
02:23 09.02.2026