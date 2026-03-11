Карло Анчелоти отиде на крака при Неймар, но звездата се контузи пак за рождения ден на сестра си

По-малко от 100 дни преди началото на Мондиал 2026 и още повече – след контузията на Родриго от Реал Мадрид, всички фенове в Бразилия очакват голмайстор номер 1 в историята на „Селесао“ – Неймар, да бъде повикан в националния отбор.
За целта селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планира сериозна обиколка из страната, а задължителна спирка беше мачът на Сантос срещу Мирасол, за да наблюдава бившия играч на Барселона и ПСЖ.
Лека контузия обаче осуети плановете на Анчелоти, защото Неймар е претоварен и няма как да играе за Сантос.
Every game Neymar missed for parties or family events.— Swearing Sports News (@SwearingSport) October 6, 2025
2015 – sister’s birthday – suspended
2016 – sister’s birthday – suspended
2017 – sister’s birthday – injured
2018 – sister’s birthday – injured
2019 – sister’s birthday – injured
2020 – New Year’s Eve – injured
2021 –… pic.twitter.com/5qGUXIgf3C
Странното е, че за пореден път тази травма съвпада с рождения ден на сестра му. Това е нещо, което се повтаря с години се е превърнало в тенденция в света на футбола.
Заради тази поредица от събития, бразилската звезда беше критикуван от медиите и феновете. В отговор Неймар коментира ситуацията в социалните мрежи: „Много хора създават теории за това, което ми се случва. Всичко е наред. Ако играя контузен, греша. Ако се грижа за здравето си, греша. Ако играя с болка, греша. Много е трудно да се направи всичко както трябва“, каза иронично играчът.
⚠️ Neymar não vai jogar a partida de hoje entre Mirassol e Santos por se sentir inseguro nos treinos e não querer atuar abaixo do seu melhor nível sob os olhares do técnico Carlo Ancelotti, no estádio Maião.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) March 10, 2026
A ausência surpreendeu tanto o Santos (que contava com ele pelo menos… pic.twitter.com/rWIroyOeLl
„Това, което ме изненадва най-много, са онези хора, които сякаш са с мен всеки ден и започват да си измислят истории. Изглежда си мислят, че знаят абсолютната истина“, добави Неймар.
