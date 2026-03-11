Новини
Карло Анчелоти отиде на крака при Неймар, но звездата се контузи пак за рождения ден на сестра си

11 Март, 2026 09:58 515 1

Лека контузия обаче осуети плановете на Анчелоти, защото Неймар е претоварен и няма как да играе за Сантос

Карло Анчелоти отиде на крака при Неймар, но звездата се контузи пак за рождения ден на сестра си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

По-малко от 100 дни преди началото на Мондиал 2026 и още повече – след контузията на Родриго от Реал Мадрид, всички фенове в Бразилия очакват голмайстор номер 1 в историята на „Селесао“ – Неймар, да бъде повикан в националния отбор.

За целта селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планира сериозна обиколка из страната, а задължителна спирка беше мачът на Сантос срещу Мирасол, за да наблюдава бившия играч на Барселона и ПСЖ.

Лека контузия обаче осуети плановете на Анчелоти, защото Неймар е претоварен и няма как да играе за Сантос.

Странното е, че за пореден път тази травма съвпада с рождения ден на сестра му. Това е нещо, което се повтаря с години се е превърнало в тенденция в света на футбола.

Заради тази поредица от събития, бразилската звезда беше критикуван от медиите и феновете. В отговор Неймар коментира ситуацията в социалните мрежи: „Много хора създават теории за това, което ми се случва. Всичко е наред. Ако играя контузен, греша. Ако се грижа за здравето си, греша. Ако играя с болка, греша. Много е трудно да се направи всичко както трябва“, каза иронично играчът.

„Това, което ме изненадва най-много, са онези хора, които сякаш са с мен всеки ден и започват да си измислят истории. Изглежда си мислят, че знаят абсолютната истина“, добави Неймар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Неймар е най-великият бразилски нападател за всички времена, никога не симулира и не преиграва.

    10:17 11.03.2026

