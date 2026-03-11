Левски трепери заради Светослав Вуцов

Левски изпитва сериозно притеснение около своя титулярен вратар Светослав Вуцов. Причината е, че стражът вече има четири жълти картона и при следващо официално предупреждение ще бъде санкциониран с лишаване от състезателни права за един мач.

23-годишният вратар получи последния си жълт картон при победата срещу Локомотив Пловдив с 1:0. Санкцията дойде в самия край на срещата, когато той отправи реплика към главния съдия Димитър Димитров. С това предупреждение Вуцов достигна лимита, при който следващ картон автоматично ще го извади от състава за един двубой.

До този момент вратарят е неизменна част от стартовия състав на „сините“ през сезона. Той е изиграл всяка минута в шампионата и е бил на вратата във всички 25 срещи на отбора. Единствените мачове, които пропусна, бяха три двубоя от турнира за SESAME Купа на България.

Ситуацията се усложнява и заради липсата на сериозна конкуренция на поста. Вторият избор под рамката - Мартин Луков, вече е в края на кариерата си, а колебанията му се видяха и при загубата с 0:1 от Лудогорец в четвъртфинала преди няколко седмици. Тогава при попадението на Кайо Видал той можеше да реагира по-убедително. Третият вариант е младият Огнян Владимиров, който е едва на 18 години и все още няма официален дебют за първия тим.

Затова на „Герена“ предстои да преценят внимателно как да подходят в следващите кръгове. Един от вариантите е Вуцов умишлено да получи картон в удобен момент и да изтърпи наказанието си в по-малко рисков мач. Другата опция е клубът да проведе разговор с него, за да бъде максимално внимателен и да избегне излишни предупреждения.

Програмата на Левски до края на редовния сезон също поставя въпроса на дневен ред. След гостуването на Берое в неделя предстои домакинство на Черно море. В 28-ия кръг „сините“ ще играят като гости на Добруджа, а след това приемат Арда. Последният мач преди плейофната фаза е голямото дерби срещу ЦСКА.