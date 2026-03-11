Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски трепери заради Светослав Вуцов

Левски трепери заради Светослав Вуцов

11 Март, 2026 11:28 656 3

  • светослав вуцов-
  • левски-
  • футбол

Причината е, че стражът вече има четири жълти картона и при следващо официално предупреждение ще бъде санкциониран с лишаване от състезателни права за един мач

Левски трепери заради Светослав Вуцов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски изпитва сериозно притеснение около своя титулярен вратар Светослав Вуцов. Причината е, че стражът вече има четири жълти картона и при следващо официално предупреждение ще бъде санкциониран с лишаване от състезателни права за един мач.

23-годишният вратар получи последния си жълт картон при победата срещу Локомотив Пловдив с 1:0. Санкцията дойде в самия край на срещата, когато той отправи реплика към главния съдия Димитър Димитров. С това предупреждение Вуцов достигна лимита, при който следващ картон автоматично ще го извади от състава за един двубой.

До този момент вратарят е неизменна част от стартовия състав на „сините“ през сезона. Той е изиграл всяка минута в шампионата и е бил на вратата във всички 25 срещи на отбора. Единствените мачове, които пропусна, бяха три двубоя от турнира за SESAME Купа на България.

Ситуацията се усложнява и заради липсата на сериозна конкуренция на поста. Вторият избор под рамката - Мартин Луков, вече е в края на кариерата си, а колебанията му се видяха и при загубата с 0:1 от Лудогорец в четвъртфинала преди няколко седмици. Тогава при попадението на Кайо Видал той можеше да реагира по-убедително. Третият вариант е младият Огнян Владимиров, който е едва на 18 години и все още няма официален дебют за първия тим.

Затова на „Герена“ предстои да преценят внимателно как да подходят в следващите кръгове. Един от вариантите е Вуцов умишлено да получи картон в удобен момент и да изтърпи наказанието си в по-малко рисков мач. Другата опция е клубът да проведе разговор с него, за да бъде максимално внимателен и да избегне излишни предупреждения.

Програмата на Левски до края на редовния сезон също поставя въпроса на дневен ред. След гостуването на Берое в неделя предстои домакинство на Черно море. В 28-ия кръг „сините“ ще играят като гости на Добруджа, а след това приемат Арда. Последният мач преди плейофната фаза е голямото дерби срещу ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Мача с МЕНТЕТО не е никакво голямо дерби, Литекс не е цска!

    11:31 11.03.2026

  • 2 Нещо да се напише

    1 0 Отговор
    Глупава публикация...Нещо да се напише.
    Луков не е по слаб вратар от Вуцов..

    11:56 11.03.2026

  • 3 Не става

    1 0 Отговор
    Голямо ла.но

    12:21 11.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове