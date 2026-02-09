Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Олимпийски медали се чупят: Скандал разтърси Игрите в Милано-Кортина 2026 - ВИДЕО
  Тема: Зимни олимпийски игри

Олимпийски медали се чупят: Скандал разтърси Игрите в Милано-Кортина 2026 - ВИДЕО

9 Февруари, 2026 21:19 2 327 21

  • зимни олимпийски игри -
  • милано-кортина -
  • 2026-
  • скандал-
  • -
  • спортисти-
  • дефектни медали-
  • сащ -
  • бризи джонсън -
  • алиса лиу

Случаят с дефектните отличия хвърли сянка върху иначе бляскавите игри

Олимпийски медали се чупят: Скандал разтърси Игрите в Милано-Кортина 2026 - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 бяха разтърсени от неочакван скандал, след като редица спортисти алармираха за дефектни медали, които се чупят буквално в ръцете им.

Най-ценният символ на олимпийската слава – медалът – се оказа слабото звено на тазгодишните игри. Атлети от различни държави, включително златните медалистки от САЩ Бризи Джонсън и Алиса Лиу, споделиха разочарованието си, след като лентите на отличията им се откъснаха почти веднага след церемонията по награждаването.

Джонсън, която триумфира в женското ски спускане, не скри огорчението си пред медиите. Тя демонстрира счупения си медал пред журналистите, като показа отделно и лентата, и малкото парче, което трябва да ги свързва. „Ето го медалът, ето я и лентата… а това е частта, която трябва да ги държи заедно – но, уви, тя се откъсна“, сподели тя с горчивина.

Подобна ситуация преживя и Алиса Лиу, която спечели злато с американския отбор по фигурно пързаляне. В социалните мрежи тя публикува видео, в което държи медала и лентата в различни ръце, шеговито добавяйки: „Моят медал явно не се нуждае от лента!“

Не само американските спортисти бяха засегнати. Германският отбор по биатлон, който завоюва бронз, също стана жертва на дефектните медали. В Instagram се появи клип, на който се вижда как медалът на един от състезателите пада от лентата, докато отборът празнува в хотела.

Организаторите на Игрите реагираха светкавично. Андреа Франциси, главен оперативен директор на Милано-Кортина 2026, увери, че се провежда щателно разследване на случая. „Напълно сме наясно със ситуацията и анализираме причините за проблема. За нас е от изключителна важност медалите да бъдат перфектни, защото това е върховният момент за всеки спортист“, подчерта Франциси.

Олимпийският и параолимпийски комитет на САЩ също изрази надежда, че организаторите ще намерят бързо решение. Засега обаче не е ясно дали засегнатите спортисти ще получат нови, здрави медали.



Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    30 1 Отговор
    Олимпийските игри се превърнаха в базар и евтино шоу.Провалът в Париж не ни научи на нищо.

    21:24 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ?????

    18 1 Отговор
    Бързото решение е ясно - да хващат поялника.

    Коментиран от #8

    21:34 09.02.2026

  • 4 мистът Сенко

    17 1 Отговор
    Златото е станало на скрап.

    21:35 09.02.2026

  • 5 Посетител

    10 1 Отговор
    И медала на Влади Зографски също се е счупил. Калпава изработка...

    Коментиран от #9, #14

    21:46 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай У Й, Алиекспрес

    13 1 Отговор
    Ама ги купихте с голяма отстъпка, нали?

    21:52 09.02.2026

  • 8 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    всичко е от капалъ черши кво очакваш. Няма да е самородно злато. Най вероятно е пирит златото на глупците!

    21:53 09.02.2026

  • 9 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Посетител":

    Най обикновена ламаринка.

    21:56 09.02.2026

  • 10 Пари нема

    13 2 Отговор
    дават ги на клоуна. От кво да ги направят или как да ги поръчат. Трябва да платят на бижутери да ги изработят но нема пари заради тъпата война в Североизточната част на Европа.

    22:00 09.02.2026

  • 11 нюмю

    4 4 Отговор
    Обяснението е Made in China.

    Коментиран от #12

    22:01 09.02.2026

  • 12 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "нюмю":

    медалистките за сащ са made in China, бате. Очевидно. тия твойте лакърдии - хипотези

    22:06 09.02.2026

  • 13 Опааа

    2 1 Отговор
    20-те БГ туристи имат ли 2-ри медал??? Няма и да имат естествено!

    22:07 09.02.2026

  • 14 Посетител

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Посетител":

    Грешка. Тервел Замфиров. Неговият медал е пострадал.

    Коментиран от #21

    22:10 09.02.2026

  • 15 От тиква

    3 1 Отговор
    Най-добре

    22:17 09.02.2026

  • 16 Хи хи хи

    4 2 Отговор
    Сигурно идват от Тему

    Коментиран от #19

    22:35 09.02.2026

  • 17 тренер

    1 1 Отговор
    Медали Made in China и те така😅

    22:45 09.02.2026

  • 18 И медалите

    4 0 Отговор
    фалшиви също като самия ЕС, ама това е положението - свиквайте.

    23:20 09.02.2026

  • 19 Урсулъта

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи хи":

    И откъде да идват бре, нали парите ги дадохме на укрите.

    23:22 09.02.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    трябваше злато за зеленияНаркоман за тоалетната му сега медалите ясно че ще са фалшиви

    и да не забравите да преведете по една заплата на зеленияНАРКОМАН

    02:33 10.02.2026

  • 21 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Посетител":

    Разяла го е семенна течност. Понякога тя е корозивна и изгаря мунченцата одзат.
    Деца на мастити лекари, юристи и бизимисменти, отворили заник за паари.

    02:59 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове