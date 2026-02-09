Олимпийски медали се чупят: Скандал разтърси Игрите в Милано-Кортина 2026 - ВИДЕО

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 бяха разтърсени от неочакван скандал, след като редица спортисти алармираха за дефектни медали, които се чупят буквално в ръцете им.
Най-ценният символ на олимпийската слава – медалът – се оказа слабото звено на тазгодишните игри. Атлети от различни държави, включително златните медалистки от САЩ Бризи Джонсън и Алиса Лиу, споделиха разочарованието си, след като лентите на отличията им се откъснаха почти веднага след церемонията по награждаването.
Джонсън, която триумфира в женското ски спускане, не скри огорчението си пред медиите. Тя демонстрира счупения си медал пред журналистите, като показа отделно и лентата, и малкото парче, което трябва да ги свързва. „Ето го медалът, ето я и лентата… а това е частта, която трябва да ги държи заедно – но, уви, тя се откъсна“, сподели тя с горчивина.
Подобна ситуация преживя и Алиса Лиу, която спечели злато с американския отбор по фигурно пързаляне. В социалните мрежи тя публикува видео, в което държи медала и лентата в различни ръце, шеговито добавяйки: „Моят медал явно не се нуждае от лента!“
Не само американските спортисти бяха засегнати. Германският отбор по биатлон, който завоюва бронз, също стана жертва на дефектните медали. В Instagram се появи клип, на който се вижда как медалът на един от състезателите пада от лентата, докато отборът празнува в хотела.
Организаторите на Игрите реагираха светкавично. Андреа Франциси, главен оперативен директор на Милано-Кортина 2026, увери, че се провежда щателно разследване на случая. „Напълно сме наясно със ситуацията и анализираме причините за проблема. За нас е от изключителна важност медалите да бъдат перфектни, защото това е върховният момент за всеки спортист“, подчерта Франциси.
Олимпийският и параолимпийски комитет на САЩ също изрази надежда, че организаторите ще намерят бързо решение. Засега обаче не е ясно дали засегнатите спортисти ще получат нови, здрави медали.
