Крушарски коментира дузпата на Левски: Съдията беше с черни очила, има ми зъб

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски коментира пред колегите от Gong.bg дузпата, с която неговият тим загуби гостуването си на Левски с 0:1.

„Имаше фал в атака, но явно реферът е с черни очила. Съдията е толкова съдия, че да не казвам. Аз по принцип против тях не говоря, но явно ни има зъб. Той е от Перник, има зъб и на Рилски спортист, и на Локомотив, и на цялата ни общност. Нито ВАР, нито МАР, всичко е заспало“, заяви Крушарски пред Gong.bg.

„За какво е този ВАР? Да им дам пясък и мистрия поне да свършат някаква работа. Не искам да се занимавам с тези хора“, продължи бизнесменът.

„Какво да пускам жалба срещу тях? Аз водя дело за мача с Ботев, но Пловдивският съд отказва да го гледа. Защо изобщо да си тровя нервите. Ще го караме по нашенски“, завърши Крушарски.