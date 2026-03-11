Новини
Крушарски коментира дузпата на Левски: Съдията беше с черни очила, има ми зъб

11 Март, 2026 13:27 490 3

Съдията е толкова съдия, че да не казвам

Крушарски коментира дузпата на Левски: Съдията беше с черни очила, има ми зъб - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски коментира пред колегите от Gong.bg дузпата, с която неговият тим загуби гостуването си на Левски с 0:1.

„Имаше фал в атака, но явно реферът е с черни очила. Съдията е толкова съдия, че да не казвам. Аз по принцип против тях не говоря, но явно ни има зъб. Той е от Перник, има зъб и на Рилски спортист, и на Локомотив, и на цялата ни общност. Нито ВАР, нито МАР, всичко е заспало“, заяви Крушарски пред Gong.bg.

„За какво е този ВАР? Да им дам пясък и мистрия поне да свършат някаква работа. Не искам да се занимавам с тези хора“, продължи бизнесменът.

„Какво да пускам жалба срещу тях? Аз водя дело за мача с Ботев, но Пловдивският съд отказва да го гледа. Защо изобщо да си тровя нервите. Ще го караме по нашенски“, завърши Крушарски.


  • 1 Цвете

    2 1 Отговор
    КРУШАРСКИ ,РАЗБРА ЛИ СЕ, КОЙ УБИ ТОШКО? ИЛИ И ТОВА СЕ ПОКРИ, КАТО ВСИЧКИ ДРУГИ ЗНАКОВИ УБИЙСТВА? 👺👎☹️🤔😠🙄🇧🇬

    13:32 11.03.2026

  • 2 ,Круша, какво искаш

    3 2 Отговор
    Вчера на Барца дадоха същата.

    13:34 11.03.2026

  • 3 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Тъкмо се притесних,че няма да надраскване нещо за ЛеФски

    13:53 11.03.2026

