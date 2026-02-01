Весела Лечева: Самото участие на Олимпийски игри вече е победа

Самото участие на Олимпийски игри вече е признание за труда на състезателите, треньорите и федерациите, победа за тях. Това заяви председателят на БОК Весела Лечева в навечерието на XXV Зимни игри в Милано-Кортина. Лечева е водач на българската делегация и ще присъства както на откриването, така и на по-голяма част от състезанията с българско участие.

Весела Лечева открои последните успехи на националите по сноуборд, сред които сребърният медал на Александър Кръшняк в старт за Световната купа, на опитния и титулован Радослав Янков, за когото това ще бъде четвърта Олимпиада, както и успехите на световния шампион Тервел Замфиров и сестра му и талант №1 на Европа Малена Замфирова.

Знаменосец на българската делегация в Милано ще бъде фигуристката Александър Фейгин. Решението е съобразено със стартовете на състезателите и с факта, че за първи път откриването на Зимните олимпийски игри ще се проведе на две места - на стадион „Сан Сиро“ в Милано и паралелно в Кортина. В следващите дни ще бъде анонсирано и името на другия знаменосец, който трябва да е мъж.

Най-много български състезатели ще има в биатлона - с пълни отбори при мъжете и жените. Сред водещите имена са Милена Тодорова и Владимир Илиев, които през последните години са постигнали стабилни резултати в стартовете за Световната купа, обясни Лечева.

„Разполагаме с добре подготвен състав. Последните резултати ни дават основания за оптимизъм“, каза Лечева.

Председателят на БОК отказа да прави конкретни прогнози за медали, като подчерта, че не желае да натоварва състезателите с допълнителни очаквания.

„Като бивш олимпиец съм напълно наясно, че състезателите не трябва да бъдат натоварвани с прекалено големи очаквания. Всеки един от тях има потенциал за силно класиране, дори за подиум. Но победите трябва да бъдат извоювани. Най-важното е да покажат дух, воля и възможностите си точно в деня на старта на своята дисциплина“, добави Лечева и напомни, че последният ни медал от ЗОИ е на Евгения Раданова преди 20 години, отново в Италия.

Весела Лечева добави, че към спортистите не трябва да има огромни очаквания и заради факта, че тренират при неравностойни на останалите от световния елит условия. Даде пример със Зимния дворец на спорта, както и с факта, че в България няма шанца за ски-скокове.

Небоходима е последователна политика в спорта по отношение на инфраструтурата. Страната ни се нужда от тренировъчни модерни съоръжения. Няма нужда да се вайкаме, че не сме спортната сила, която бяхме преди години, трябва да следваме успешните модели от света.

„Ще дам един пример, защото той е пред очите на всички. За стадиона на ЦСКА - държавата и бизнесът си подадоха ръка и виждаме какво прекрасно съоръжение се изгражда в момента“, отбеляза Лечева, в чийто мандат като служебен спортен министър беше направено дружеството.

Весела Лечева увери, че новото ръководство на БОК прави всичко по силите си, за да не допусне проблемите да бъдат усетени от спортистите.

"Изключително неприятна ситуация за всички, за цялото олимпийско движение, много пъти вече съм го повтаряла. Това е голям скандал и срам. Работим в ограничен състав, но правим всичко възможно състезателите и треньорите да не усещат този проблем“, подчерта тя и допълни, че БОК поддържа активна връзка с Международния олимпийски комитет и с организационния комитет на Игрите.

Призова бившият председател Стефка Костадинова да се съобрази с определенията на БОК, защото съдебната сага може да продължи още месеци. На въпрос на водещия има ли информация дали Стефка Костадинова ще бъде в Милано, Лечева отговори: "Тя може да бъде там само като зрител."

Весела Лечева беше попитана и дали има отношение към бъдещ политически проект на президента Румен Радев.

„На 19-и март бях избрана за Председател на Българския олимпийски комитет. Аз съм и вицепрезидент на Европейската конфдереция по спортна стрелба, така че няма как да участвам. Спазвам стриктно олимпийската харта и нейните принципи, които не позволяват политическа ангажираност“, категорична беше Лечева.

Румен Радев показа, че може да напуснеш поста си година по-рано в името на държавата, а Стефка Костадинова удължи мандата си вече с година, въпреки че загуби изборите, направи паралел Лечева, след като бе питана за коментар на актуалната ситуация.