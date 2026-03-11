Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Галатасарай за победата над Ливърпул: Това не е случайно!

Треньорът на Галатасарай за победата над Ливърпул: Това не е случайно!

11 Март, 2026 10:28 393 1

  • галатасарай-
  • окан бурук-
  • ливърпул-
  • футбол-
  • шампионска лига

Бяхме подготвени за различен Ливърпул от този в груповата фаза

Треньорът на Галатасарай за победата над Ливърпул: Това не е случайно! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Галатасарай Окан Бурук имаше защо да е доволен от успеха с 1:0 над Ливърпул в първия мач от 1/8-финалите в Шампионската лига. Той заяви, че този успех не е бил случаен, а плод на дългогодишна работа.

„Бяхме подготвени за различен Ливърпул от този в груповата фаза. Знаехме, че те ще бъдат по-внимателни, но ние останахме верни на нашия план – да ги притиснем, когато е възможно, и да бъдем перфектно организирани в защита. Тази победа не е случайност, а резултат от огромна работа и вяра. Най-голямото ми притеснение преди мача бяха картоните. Казах на момчетата, че трябва да са агресивни, но интелигентни. Изключително горд съм, че повечето от застрашените играчи, включително Виктор [Осимен] и Угурджан [Чакър], успяха да запазят самообладание. Само Давинсон [Санчес] ще ни липсва в реванша, което е загуба, но ние имаме широк състав“, заяви Бурук.

Треньорът на Галатасарай за победата над Ливърпул: Това не е случайно!

Той похвали и феновете за страхотната атмосфера, която създадоха на стадиона.

„Нашите привърженици отново превърнаха стадиона в ад за противника. Те са нашият 12-ти играч. Жалко е, че УЕФА не им позволи да пътуват за реванша в Англия, но ние ще играем за тях на „Анфийлд“, допълни специалистът.

Накрая той сподели очакванията си и за реванша и заяви, че и в него тимът му ще играе за победа.

Треньорът на Галатасарай за победата над Ливърпул: Това не е случайно!

„Резултатът 1:0 е добър, но не е окончателен. Ние отиваме в Ливърпул не за да се защитаваме, а за да убедим света, че заслужаваме място в четвъртфиналите. Преди мача казах, че не сме дошли тук само за да опитаме да победим. Същото ще важи и за реванша“, завърши турчинът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Български турчин

    1 0 Отговор
    Браво на Галатасарай!

    10:33 11.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове