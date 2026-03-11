Треньорът на Галатасарай за победата над Ливърпул: Това не е случайно!

Треньорът на Галатасарай Окан Бурук имаше защо да е доволен от успеха с 1:0 над Ливърпул в първия мач от 1/8-финалите в Шампионската лига. Той заяви, че този успех не е бил случаен, а плод на дългогодишна работа.

„Бяхме подготвени за различен Ливърпул от този в груповата фаза. Знаехме, че те ще бъдат по-внимателни, но ние останахме верни на нашия план – да ги притиснем, когато е възможно, и да бъдем перфектно организирани в защита. Тази победа не е случайност, а резултат от огромна работа и вяра. Най-голямото ми притеснение преди мача бяха картоните. Казах на момчетата, че трябва да са агресивни, но интелигентни. Изключително горд съм, че повечето от застрашените играчи, включително Виктор [Осимен] и Угурджан [Чакър], успяха да запазят самообладание. Само Давинсон [Санчес] ще ни липсва в реванша, което е загуба, но ние имаме широк състав“, заяви Бурук.

Той похвали и феновете за страхотната атмосфера, която създадоха на стадиона.

„Нашите привърженици отново превърнаха стадиона в ад за противника. Те са нашият 12-ти играч. Жалко е, че УЕФА не им позволи да пътуват за реванша в Англия, но ние ще играем за тях на „Анфийлд“, допълни специалистът.

Накрая той сподели очакванията си и за реванша и заяви, че и в него тимът му ще играе за победа.

„Резултатът 1:0 е добър, но не е окончателен. Ние отиваме в Ливърпул не за да се защитаваме, а за да убедим света, че заслужаваме място в четвъртфиналите. Преди мача казах, че не сме дошли тук само за да опитаме да победим. Същото ще важи и за реванша“, завърши турчинът.