Стефанос Циципас с нови надежди и амбиции за предстоящия тенис сезон

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас гледа с оптимизъм към идващата година, след като трудна травма в гърба го извади от ритъм през изминалия сезон. Бившият номер 3 в световната ранглиста, който в момента заема 36-ата позиция в класацията на ATP, е решен да се завърне на корта по-силен и мотивиран от всякога.

След като през септември изигра едва два мача за националния отбор на Гърция в Купа "Дейвис" и отпадна рано на US Open, Циципас бе принуден да си даде заслужена почивка, за да се възстанови напълно.

"Последните няколко турнира бяха истинско изпитание за мен – едва издържах физически," сподели 27-годишният атлет пред организаторите на United Cup.

Сега Стефанос ще поведе гръцкия тим на престижния турнир United Cup, който ще се проведе в Пърт и Сидни между 2 и 11 януари – само дни преди старта на Откритото първенство на Австралия.

"Беше наложително да предприема всички възможни мерки, за да се върна в оптимална форма. Работих неуморно, за да се възстановя и да бъда отново конкурентоспособен," допълни Циципас, цитиран от Reuters.

Миналата година бе изпълнена с предизвикателства за гръцкия тенисист – той постигна едва две победи в турнирите от Големия шлем и се отказа още в първия кръг на "Уимбълдън". След кратък период на сътрудничество с Горан Иванишевич, наставникът на Новак Джокович, Стефанос отново се довери на баща си Апостолос за подготовката си.

"След поражението на US Open и болките в гърба, буквално не можех да ходя два дни. Това ме накара сериозно да се замисля за бъдещето си в тениса," признава Циципас.

"Най-голямото ми желание за 2026 година е да завършвам всеки мач без да се тревожа за здравето си", допълва той.

С нова енергия, силна воля и подкрепата на семейството си, Стефанос Циципас е готов да се изправи пред новите предизвикателства на корта и да се бори за завръщане сред най-добрите в света.