Иран се отказа от участие на Световното първенство по футбол 2026: Решението е официално

11 Март, 2026 16:56 823 6

„Кой би изпратил отбора си на турнир, който се е превърнал в арена на политически игри?“, риторично попита президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж

Иран обяви, че няма да изпрати националния си отбор на Мондиал 2026. Решението бе потвърдено от министъра на спорта Ахмад Донямали, който в специално телевизионно интервю подчерта, че продължаващите военни конфликти и политическото напрежение в региона са направили невъзможно участието на страната в престижния турнир.

„След трагичната загуба на нашия лидер и в условията на безпрецедентен натиск, Иран не може да се включи в Световното първенство,“ заяви Донямали пред агенция ДПА.

Той допълни, че страната е била въвлечена в две войни в рамките на по-малко от година, което е довело до хиляди жертви и е поставило спорта на заден план.

Въпреки че иранският национален отбор вече си беше осигурил място сред най-добрите на планетата, предстоящите мачове срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия в САЩ няма да се състоят за „персите“. Първоначално бе планирано тимът да играе в Ингълууд, Калифорния, и Сиатъл, но сега тези срещи ще преминат без участието на Иран.

Не само спортните, но и политическите фактори изиграха ключова роля за това решение. Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж също изрази съмнения относно целесъобразността на участието. „Кой би изпратил отбора си на турнир, който се е превърнал в арена на политически игри?“, риторично попита Тадж, подчертавайки, че спортът трябва да бъде над политиката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма

    3 5 Отговор
    и там, да ни бият.

    17:17 11.03.2026

  • 2 Иранските футболистки

    3 1 Отговор
    поискаха политическо убежище и останаха в Австралия след края на турнир по женски футбол.

    Коментиран от #6

    17:19 11.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Ще ги смени окупирана България.

    17:35 11.03.2026

  • 4 Мишел

    0 0 Отговор
    И руските също.

    17:58 11.03.2026

  • 5 батвесо

    0 0 Отговор
    Трябва да пратят някои други, че ще объркат цялата програма.

    18:04 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

