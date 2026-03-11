Мустафа Сангаре започна възстановяване след успешна операция на коляното

В Левски си отдъхнаха, след като стана ясно, че нападателят Мустафа Сангаре е преминал през успешно хирургическо лечение на дясното коляно.

Интервенцията се състоя в реномираната столична клиника „Евровита“, известна с високото си ниво на ортопедична грижа и модерни медицински технологии. Операцията бе извършена под вещото ръководство на д-р Иван Василев и д-р Виктор Точков – специалисти с богат опит в областта на спортната медицина. Благодарение на техния професионализъм и отдаденост, процедурата премина без усложнения, а футболистът вече е подложен на индивидуална рехабилитационна програма.

Възстановителният процес на Сангаре стартира незабавно след интервенцията, като медицинският екип следи отблизо всеки етап от неговото завръщане към пълна спортна кондиция. Основната цел е бързо и безопасно възстановяване, за да може таранът на „сините“ да се включи в играта още през май – точно навреме за решаващите мачове в края на сезона.

Припомняме, че неприятната травма застигна Сангаре по време на ожесточения двубой между Левски и Локомотив София от 23-ия кръг на Първа лига.