Григор Димитров стартира сезона в удобен час

5 Януари, 2026 12:01 731 2

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • пабло кареньо буста-
  • бризбън-
  • спорт

Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт „Пат Рафтър Арена“ и ще започне не преди 10:30 часа българско време

Григор Димитров стартира сезона в удобен час - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 6 януари най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне своя сезон 2026. Българинът ще се изправи срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста в първия кръг на турнира в Бризбън – надпревара, в която Гришо вече е триумфирал два пъти.

Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт „Пат Рафтър Арена“ и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

До момента Димитров и Кареньо Буста са се изправяли един срещу друг седем пъти, като първата ни ракета води в баланса с 4-3 победи. Любопитното е, че последният им мач бе преди почти пет години на Australian Open 2021. Тогава испанецът се отказа заради контузия при резултат 6:0, 1:0 в полза на Григор.

Програма на централния корт (начало 03:00 ч. българско време):

1. Макортни Кеслър – Медисън Кийс

2. Арина Сабаленка – Ана Бондар или Кристина Букша

3. Ник Кирьос – Александър Ковачевич (не преди 06:30 ч.)

4. Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста (не преди 10:30 ч.)

5. Елена Рибакина - Шуай Джан (не преди 12:00 ч.)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Часът е удобен, противникът хич

    12:15 05.01.2026

  • 2 Българин

    2 0 Отговор
    Пабло ще одере асковския каун като шкембе в дувар и гришо любовника няма да разбере дори какво е станало.Смажи го Педро този монтекарловски ром.

    13:33 05.01.2026

