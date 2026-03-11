Ювентус с интерес към аржентинския защитник Маркос Сенеси

Италианският футболен гранд Ювентус се впуска в надпреварата за подписа на аржентинския национал Маркос Сенеси, който в момента защитава цветовете на английския Борнемут. Според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, торинският клуб вече е стартирал официални разговори с представителите на 27-годишния бранител, чийто договор с „черешките“ изтича това лято.

Сенеси, който се присъедини към Борнемут през 2022 година след успешен престой във Фейенорд, се превърна в ключова фигура за английския тим. За четири сезона на „Виталити Стейдиъм“ той записа впечатляващите 119 мача и реализира 6 попадения – постижение, което не остава незабелязано от водещите европейски клубове.

Въпреки че „бианконерите“ са първите, които официално отправят оферта към аржентинеца, конкуренцията за подписа му се очертава ожесточена. Очаква се още няколко елитни отбора да се включат в битката за услугите на опитния защитник, който може да премине като свободен агент след края на сезона.

На международната сцена Маркос Сенеси вече има две участия с националния отбор на Аржентина и се надява да впечатли селекционера Лионел Скалони, за да си осигури място в състава за предстоящото Световно първенство в Северна Америка.