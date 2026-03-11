Йосиф Миладинов се готви за триумфално завръщане в басейна

Българският плувен талант Йосиф Миладинов ще има възможност отново да се състезава на най-високо ниво. Световната федерация по плувни спортове (World Aquatics) официално даде зелена светлина за стартиране на процедурата по възстановяване на състезателните му права, считано от 22 февруари 2026 година, съобщиха от Българската федерация по плувни спортове (БФПС).

След като през май 2025 г. Миладинов изненадващо обяви, че слага край на състезателната си кариера, по-малко от година по-късно той реши да се върне към любимия спорт. Сребърният медалист от Европейското първенство през 2020 г. и двукратен европейски шампион за юноши е готов да се впусне отново в битката за медали и да защитава честта на България.

В официално писмо до президента на БФПС Георги Аврамчев, от World Aquatics подробно описват стъпките, които Миладинов трябва да следва, за да се завърне в националния отбор. Според регламента на световната федерация, олимпийският финалист на 100 метра бътерфлай ще трябва да изчака шестмесечен период, съгласно член 5.6.1 от Правилника за допинг контрол. През това време, до 22 август, Йосиф ще тренира индивидуално, като подготовката му ще бъде координирана с главния треньор на националните отбори Кристиян Минковски и БФПС.

"Ръководството на българската централа приветства решението на Миладинов и заявява пълната си подкрепа към европейския ни шампион", гласи официалната позиция на родната централа.