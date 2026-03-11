Мощна подкрепа от младите ни скиори към Малена Замфирова

Купа „Банско“ в алпийските ски приключи днес с дисциплината слалом. Състезанието бе от календара на ФИС и БФСки, и бе организирано от „Юлен“ АД, като в него вчеха участие 78 млади таланти от цялата страна.

В знак на подкрепа към контузената ни звезда в сноуборда Малена Замфирова, състезателите караха с ленти, като нея и ѝ пожелаха бързо възстановяване.

На писта „Томба“ при момичетата, младша възраст до 14 г първа е Елица Кърпачева, Мотен, пред Марта Маркова, Грийн роуд и Леда Соколова, Витоша ски.

При момчетата в същата група победи Андрей Самарджийски, Юлен, пред Никола Балевски, Юлен и Мартин Спасов, Чамкория.

Първа при момичетата старша възраст до 16 г е Лилия Хаджистоянова, Юлен, пред Азалия Александрова, Пампорово и Кристина Попова, Юлен.

При момчетата старша възраст, до 16 г първи е Павел Марков, Чамкория, пред Йордан Стойчев, Юлен и Калоян Марков, Мотен. Призьорите бяха наградени от Георги Главчев, Юлен, Георги Попов, Юлен, Иван Каневчев, БФСки, Валентин Стефанов, БФСки и треньори на състезателите.