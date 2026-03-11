Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мощна подкрепа от младите ни скиори към Малена Замфирова

11 Март, 2026 18:41 519 2

  • ски -
  • слалом-
  • фис -
  • бфски-
  • подкрепа -
  • сноуборд-
  • малена замфирова

В знак на подкрепа към контузената ни звезда в сноуборда, състезателите караха с ленти, като нея

Мощна подкрепа от младите ни скиори към Малена Замфирова - 1
Снимка: БФ Ски
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Купа „Банско“ в алпийските ски приключи днес с дисциплината слалом. Състезанието бе от календара на ФИС и БФСки, и бе организирано от „Юлен“ АД, като в него вчеха участие 78 млади таланти от цялата страна.

В знак на подкрепа към контузената ни звезда в сноуборда Малена Замфирова, състезателите караха с ленти, като нея и ѝ пожелаха бързо възстановяване.

На писта „Томба“ при момичетата, младша възраст до 14 г първа е Елица Кърпачева, Мотен, пред Марта Маркова, Грийн роуд и Леда Соколова, Витоша ски.

При момчетата в същата група победи Андрей Самарджийски, Юлен, пред Никола Балевски, Юлен и Мартин Спасов, Чамкория.

Първа при момичетата старша възраст до 16 г е Лилия Хаджистоянова, Юлен, пред Азалия Александрова, Пампорово и Кристина Попова, Юлен.

При момчетата старша възраст, до 16 г първи е Павел Марков, Чамкория, пред Йордан Стойчев, Юлен и Калоян Марков, Мотен. Призьорите бяха наградени от Георги Главчев, Юлен, Георги Попов, Юлен, Иван Каневчев, БФСки, Валентин Стефанов, БФСки и треньори на състезателите.


Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Пиян украинец дезертьор я осакати

    18:43 11.03.2026

  • 2 Замфир Яшаров

    1 2 Отговор
    Яшааааааааа

    18:47 11.03.2026

