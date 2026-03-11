Новини
България »
В 9354 секции ще се гласува с машина на изборите на 19 април

В 9354 секции ще се гласува с машина на изборите на 19 април

11 Март, 2026 19:55 302 1

  • гласуване-
  • секции-
  • машини

Броят на избирателните секции, в които ще се извършва машинно гласуване, се определя според предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели

В 9354 секции ще се гласува с машина на изборите на 19 април - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване на изборите за народни представители на 19 април, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседанието си.

В отговор на искане от ЦИК вчера от "Информационно обслужване" е постъпило писмо със списък на избирателните секции с над 299 избиратели. Броят на избирателните секции, в които ще се извършва машинно гласуване, се определя според предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели, и те ще са 9354.

При произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК.

Серийните номера на десет машини за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори, бяха изтеглени вчера на случаен принцип в Министерството на електронното управление.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Единствената Партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Всички други имитират опозиция, но са продажни паразити и нагаждачи.
    - Как да познаем, дали една партия е с истински намерения?
    - Много просто. Марионетките на Мафията я плюят и обиждат (за пари).

    Писна ни от ГЕРБ, ДПС И ППДБ, както и от отровните гъби двойници: Величие, МЕЧ, БСП, Стефан Янев И Румен Радев!!!

    - Румен Радев не допускайки легитимен Референдум показа, че не може да взема независими решениа и е пешка в играта.

    Крайно време е за Възраждане!!!
    Искаме си чиста и свята Република.
    Богатствата, златото, водите, земите, реките, заводите, летищата, Независимостта да се върнат, а виновниците - продажници, по затворите.
    Крайно време е за Възраждане!

    20:00 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове