Иранските удари задържаха президента на ПСЖ в Катар

Напрежението в Близкия изток промени плановете на президента на Пари Сен Жермен Насер Ал Хелайфи, който няма да бъде сред зрителите на дългоочаквания осминафинален двубой между ПСЖ и Челси тази вечер. Причината – ескалиращата криза, породена от иранските ракетни атаки, които неколкократно засегнаха Катар, родината на футболната фигура.

Вместо да подкрепя отбора си от трибуните, както е правил неизменно от 2011 година насам, Ал Хелайфи избра да остане в Доха, поставяйки сигурността и семейството си на първо място. Традиционното му присъствие на официалните тренировки на ПСЖ също бе отменено – нещо невиждано от началото на неговото управление.

В отсъствието на президента, тежестта на ръководството пада върху спортния директор Луис Кампос и треньора Луис Енрике, които ще трябва да поведат парижани към успех срещу лондонския гранд.

Въпреки слуховете за евентуално пристигане на Ал Хелайфи с частен полет в последния момент, източници, близки до клуба, определят подобен сценарий като почти невъзможен.