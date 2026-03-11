Новини
Иранските удари задържаха президента на ПСЖ в Катар

Иранските удари задържаха президента на ПСЖ в Катар

11 Март, 2026 17:37 469 1

Ал Хелайфи пропуска сблъсъка с Челси

Иранските удари задържаха президента на ПСЖ в Катар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток промени плановете на президента на Пари Сен Жермен Насер Ал Хелайфи, който няма да бъде сред зрителите на дългоочаквания осминафинален двубой между ПСЖ и Челси тази вечер. Причината – ескалиращата криза, породена от иранските ракетни атаки, които неколкократно засегнаха Катар, родината на футболната фигура.

Вместо да подкрепя отбора си от трибуните, както е правил неизменно от 2011 година насам, Ал Хелайфи избра да остане в Доха, поставяйки сигурността и семейството си на първо място. Традиционното му присъствие на официалните тренировки на ПСЖ също бе отменено – нещо невиждано от началото на неговото управление.

В отсъствието на президента, тежестта на ръководството пада върху спортния директор Луис Кампос и треньора Луис Енрике, които ще трябва да поведат парижани към успех срещу лондонския гранд.

Въпреки слуховете за евентуално пристигане на Ал Хелайфи с частен полет в последния момент, източници, близки до клуба, определят подобен сценарий като почти невъзможен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 голям праз

    бай паф
    по интересен пълнеж не можа ли нацъкаш

    17:38 11.03.2026

