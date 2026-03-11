Новини
Спорт »
Тенис »
Лиа Каратанчева приключи участие на WTA 125 турнира в Анталия

11 Март, 2026 17:14 503 0

  • лиа каратанчева-
  • тенис -
  • wta 125 -
  • анталия -
  • турция

Българката загуби на сингъл от рускинята Алина Чараева

Лиа Каратанчева приключи участие на WTA 125 турнира в Анталия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на сингъл и на двойки на тенис турнира на клей от категория WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която влезе в основната схема като „щастлива губеща" от квалификациите, загуби на сингъл от рускинята Алина Чараева с 2:6, 4:6. Срещата продължи 87 минути.


Каратанчева загуби пет поредни гейма – от 2:1 до 2:6 – в първия сет. Втората част вървеше без пробиви до 4:4, когато Чараева успя да спечели подаването на българката. В следващия гейм Каратанчева отрази четири мачбола, но при петата си възможност рускинята затвори мача в своя полза.


В надпреварата на двойки Каратанчева и Каролине Вернер (Германия) загубиха от Аранча Рус (Нидерландия) и Карол Моне (Франция) с 4:6, 2:6.

Диа Евтимова и Селина Атай (Турция), които участваха с „уайлд кард", също записаха поражение – от Мария Козирева (Русия) и Ирина Шиманович (Беларус) с 3:6, 2:6.


