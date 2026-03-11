Новини
Цветомир Найденов с нов ироничен коментар за дузпата на Левски срещу Локомотив Пловдив

11 Март, 2026 18:19

Публикацията предизвика бурни реакции сред феновете

Цветомир Найденов с нов ироничен коментар за дузпата на Левски срещу Локомотив Пловдив - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият двигател на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, отново привлече вниманието към себе си с пореден коментар по горещата тема за отсъдената дузпа в полза на Левски в мача срещу Локомотив Пловдив, завършил с минимална победа 1:0 за "сините".

В социалните мрежи Найденов не пропусна да изрази мнението си, като този път заложи на характерната си ирония.

"Е, щом и Съдийската комисия потвърди моето “ Чистаааааааааа”, начи всичко е ОК", написа той, подчертавайки с чувство за хумор съмненията си относно безспорността на съдийското решение.

Публикацията на Найденов предизвика бурни реакции сред феновете и отново разпали дебата за съдийството в българския футбол.


  • 1 Да не са изплошени

    0 0 Отговор
    Срамната дузпа е очевидна.Няма дузпа

    18:28 11.03.2026

