Владимир Зографски с престижно класиране в Инсбрук на „Четирите шанци“

Българският ас в ски скока Владимир Зографски се нареди сред първите 25 в третия старт от престижната верига „Четирите шанци“, провел се в австрийския зимен център Инсбрук. Нашият талантлив състезател завърши на 23-о място, след като събра актив от 231,1 точки, благодарение на стабилни скокове от 120 и 121,5 метра.
В първия кръг Зографски демонстрира отлична форма и елиминира представителя на домакините Никлас Бахлингер, с което си осигури място сред най-добрите.
Надпреварата бе изключително оспорвана, а победата този път отиде при японския ски скачач Рен Никайдо, който триумфира с 276,5 точки. За Никайдо това е исторически първи успех в старт от Световната купа, постигнат с впечатляващи скокове от 131 и 128 метра. На подиума се качиха още словенецът Домен Превц и австриецът Щефан Ембахер, които останаха на по-малко от точка зад победителя – истинска битка до последния сантиметър!
В генералното класиране преди финалния старт от „Четирите шанци“ лидер е именно Превц, който оглавява и подреждането за Световната купа с внушителните 1130 точки. След него се нареждат японците Рьою Кобаяши (762 точки) и Рен Никайдо (629 точки), докато Владимир Зографски заема 12-ата позиция с 252 пункта – постижение, което затвърждава мястото му сред елита на световните ски скокове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #2, #3
19:03 04.01.2026
2 Отивай
До коментар #1 от "Опааа":Скачай за първо място ,да видим колко кафяво ще имаш на гащата
19:28 04.01.2026
3 Ироничен
До коментар #1 от "Опааа":В зависмост от традициите в представянето. Бог да го прости Пената, за едно четвърто място го нарекоха Велик, а Абаджиев и Робева сякаш аспержи са отглеждали.
19:28 04.01.2026