Владимир Зографски с престижно класиране в Инсбрук на „Четирите шанци“

Българският ас в ски скока Владимир Зографски се нареди сред първите 25 в третия старт от престижната верига „Четирите шанци“, провел се в австрийския зимен център Инсбрук. Нашият талантлив състезател завърши на 23-о място, след като събра актив от 231,1 точки, благодарение на стабилни скокове от 120 и 121,5 метра.

В първия кръг Зографски демонстрира отлична форма и елиминира представителя на домакините Никлас Бахлингер, с което си осигури място сред най-добрите.

Надпреварата бе изключително оспорвана, а победата този път отиде при японския ски скачач Рен Никайдо, който триумфира с 276,5 точки. За Никайдо това е исторически първи успех в старт от Световната купа, постигнат с впечатляващи скокове от 131 и 128 метра. На подиума се качиха още словенецът Домен Превц и австриецът Щефан Ембахер, които останаха на по-малко от точка зад победителя – истинска битка до последния сантиметър!

В генералното класиране преди финалния старт от „Четирите шанци“ лидер е именно Превц, който оглавява и подреждането за Световната купа с внушителните 1130 точки. След него се нареждат японците Рьою Кобаяши (762 точки) и Рен Никайдо (629 точки), докато Владимир Зографски заема 12-ата позиция с 252 пункта – постижение, което затвърждава мястото му сред елита на световните ски скокове.