Новини
Спорт »
Други спортове »
Владимир Зографски с престижно класиране в Инсбрук на „Четирите шанци“

Владимир Зографски с престижно класиране в Инсбрук на „Четирите шанци“

4 Януари, 2026 18:57 598 3

  • владимир зографски-
  • ски скок-
  • четирите шанци-
  • инсбрук-
  • световна купа-
  • класиране-
  • български спорт-
  • рен никайдо-
  • домен превц-
  • рьою кобаяши

В генералното класиране той заема 12-ата позиция

Владимир Зографски с престижно класиране в Инсбрук на „Четирите шанци“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в ски скока Владимир Зографски се нареди сред първите 25 в третия старт от престижната верига „Четирите шанци“, провел се в австрийския зимен център Инсбрук. Нашият талантлив състезател завърши на 23-о място, след като събра актив от 231,1 точки, благодарение на стабилни скокове от 120 и 121,5 метра.

В първия кръг Зографски демонстрира отлична форма и елиминира представителя на домакините Никлас Бахлингер, с което си осигури място сред най-добрите.

Надпреварата бе изключително оспорвана, а победата този път отиде при японския ски скачач Рен Никайдо, който триумфира с 276,5 точки. За Никайдо това е исторически първи успех в старт от Световната купа, постигнат с впечатляващи скокове от 131 и 128 метра. На подиума се качиха още словенецът Домен Превц и австриецът Щефан Ембахер, които останаха на по-малко от точка зад победителя – истинска битка до последния сантиметър!

В генералното класиране преди финалния старт от „Четирите шанци“ лидер е именно Превц, който оглавява и подреждането за Световната купа с внушителните 1130 точки. След него се нареждат японците Рьою Кобаяши (762 точки) и Рен Никайдо (629 точки), докато Владимир Зографски заема 12-ата позиция с 252 пункта – постижение, което затвърждава мястото му сред елита на световните ски скокове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    2 3 Отговор
    Престижно…23 място…🤦‍♂️

    Коментиран от #2, #3

    19:03 04.01.2026

  • 2 Отивай

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Скачай за първо място ,да видим колко кафяво ще имаш на гащата

    19:28 04.01.2026

  • 3 Ироничен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    В зависмост от традициите в представянето. Бог да го прости Пената, за едно четвърто място го нарекоха Велик, а Абаджиев и Робева сякаш аспержи са отглеждали.

    19:28 04.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ