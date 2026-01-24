Новини
Спорт »
Други спортове »
Владимир Зографски с историческо постижение

Владимир Зографски с историческо постижение

24 Януари, 2026 20:55 1 028 9

  • оберстдорф-
  • владимир зографски-
  • ски полети

Най-дългия полет в двата състезателни дни осъществи сребърният медалист Мариус Линдвик

Владимир Зографски с историческо постижение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски постигна най-доброто класиране за България на световно първенство по ски полети, предаде БТА.

Българският ски-скачач затвърди отличната си форма през този сезон, като зае 23-о място на 235-метровата шанца в Оберстдорф (Германия).

Зографски бе 18-и след първите два кръга в петък, а днес той направи по-слаб трети опит от 175 метра заради вятър, а след това скочи 206.5 метра в последния си опит.

Така с общо 728.6 точки българинът завърши 23-и, което е най-доброто му класиране на световни първенства по ски-полети и най-доброто в историята на българския ски-скок.

Световен шампион в Оберстдорф стана лидерът за Световната купа този сезон Домен Превц (Словения), който завърши със сбор от 905.4 точки. Втори е норвежецът Мариус Линдвик с 845.9, а призовата тройка допълни японецът Рен Никайдо с 842.4 т.

Най-дългия полет в двата състезателни дни осъществи сребърният медалист Мариус Линдвик, който в последния си опит се приземи на 231.5 метра.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    9 1 Отговор
    Като имахме държава, в НРБ, България има 47 медали от зимни световни първенства, 21 от които златни. Сега невижданото постижение било, че някой се класирал на 23 място!

    Коментиран от #3, #5

    20:58 24.01.2026

  • 3 Я пак

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Колко медали имаме от зимни спортове?

    Коментиран от #6

    21:21 24.01.2026

  • 4 Арни

    3 0 Отговор
    Защо ми се струва, че Домен имаше скок от 232 м?

    21:37 24.01.2026

  • 5 ПИНГУИН ОТ ГРЕНЛАНДИЯ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    АКО ЕДИН ОТБОР С ДЕСЕТ ХОКЕИСТИ ПО
    ХОКЕЙ НА ЛЕД СПЕЧЕЛИ ..1 ...2 ИЛИ 3 МЯСТО
    КОЛКО МЕДАЛА МУ СЕ СМЯТАТ.....🤔

    21:37 24.01.2026

  • 6 Няколко -

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я пак":

    на Иван Лебанов в бягането, Дафовска в биатлона, Е.Радснова в шорт-трекс, световна купа за мъже в скей борда, добри класирания в слалома, вкл. и победа в СК.по слалом... Доста по- значими от едно 23 място...

    Коментиран от #8

    21:42 24.01.2026

  • 7 Егати

    1 0 Отговор
    Браво на момчето!
    206,5 метра да летиш на две дъски вързани за краката...
    Не всеки го може това...
    Камо ли двете прасета и другите от кочината + оня ,,мръшляк" Байряма...

    21:47 24.01.2026

  • 8 Я пак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няколко -":

    Това намеквах, че не са 47 !

    Коментиран от #9

    21:58 24.01.2026

  • 9 големсмях

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я пак":

    ХАХАХАХА.....И не са при НРБ....А доста по-късно ...А 47 медала ще имаме ....след 470 години ...но не вярвам ...а никой от живите днес няма да го види.

    22:19 24.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ