Владимир Зографски с историческо постижение

Владимир Зографски постигна най-доброто класиране за България на световно първенство по ски полети, предаде БТА.
Българският ски-скачач затвърди отличната си форма през този сезон, като зае 23-о място на 235-метровата шанца в Оберстдорф (Германия).
Зографски бе 18-и след първите два кръга в петък, а днес той направи по-слаб трети опит от 175 метра заради вятър, а след това скочи 206.5 метра в последния си опит.
Така с общо 728.6 точки българинът завърши 23-и, което е най-доброто му класиране на световни първенства по ски-полети и най-доброто в историята на българския ски-скок.
Световен шампион в Оберстдорф стана лидерът за Световната купа този сезон Домен Превц (Словения), който завърши със сбор от 905.4 точки. Втори е норвежецът Мариус Линдвик с 845.9, а призовата тройка допълни японецът Рен Никайдо с 842.4 т.
Най-дългия полет в двата състезателни дни осъществи сребърният медалист Мариус Линдвик, който в последния си опит се приземи на 231.5 метра.
2 Българин
Коментиран от #3, #5
20:58 24.01.2026
3 Я пак
До коментар #2 от "Българин":Колко медали имаме от зимни спортове?
Коментиран от #6
21:21 24.01.2026
4 Арни
21:37 24.01.2026
5 ПИНГУИН ОТ ГРЕНЛАНДИЯ
До коментар #2 от "Българин":АКО ЕДИН ОТБОР С ДЕСЕТ ХОКЕИСТИ ПО
ХОКЕЙ НА ЛЕД СПЕЧЕЛИ ..1 ...2 ИЛИ 3 МЯСТО
КОЛКО МЕДАЛА МУ СЕ СМЯТАТ.....🤔
21:37 24.01.2026
6 Няколко -
До коментар #3 от "Я пак":на Иван Лебанов в бягането, Дафовска в биатлона, Е.Радснова в шорт-трекс, световна купа за мъже в скей борда, добри класирания в слалома, вкл. и победа в СК.по слалом... Доста по- значими от едно 23 място...
Коментиран от #8
21:42 24.01.2026
7 Егати
206,5 метра да летиш на две дъски вързани за краката...
Не всеки го може това...
Камо ли двете прасета и другите от кочината + оня ,,мръшляк" Байряма...
21:47 24.01.2026
8 Я пак
До коментар #6 от "Няколко -":Това намеквах, че не са 47 !
Коментиран от #9
21:58 24.01.2026
9 големсмях
До коментар #8 от "Я пак":ХАХАХАХА.....И не са при НРБ....А доста по-късно ...А 47 медала ще имаме ....след 470 години ...но не вярвам ...а никой от живите днес няма да го види.
22:19 24.01.2026