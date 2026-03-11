Еден Азар сравни Винисиус с Роналдиньо и прогнозира: Мисля, че той ще се откаже от футбола на 30 години

Бившият футболист на Реал Мадрид Еден Азар призна, че се възхищава на бившия си съотборник Винисиус. Той обаче се страхува, че бразилецът може да спре с футбола на 30-годишна възраст заради напрежението, което се генерира около него.

"Той знае, че ще премине през това отново и отново. И че почти нищо не се случва по отношение на санкциите срещу хората, които го обиждат. Сигурно е голяма тежест. Не бих се изненадал, ако на 30 години Винисиус каже, че напуска футбола, защото така или иначе нищо не се променя", каза Азар, който беше трансферно разочарование на „Бернабеу“.

„Само си помислете колко мисли има той в главата си преди мач. Сега се говори повече за това, което се случва около него, отколкото за показаното на терена. Хората забравят колко изключителен играч е Винисиус. Това сигурно му тежи“, добави Азар.

„Той е просто човек, който обича футбола, обича да играе и просто иска да се забавлява. Малко като това, което ми се случи, когато бях на терена. Ако имах възможност да му дам съвет, бих му казал: „Бъди внимателен. Играй както искаш, но внимавай. Хората ви чакат, така че играйте футбол, забавлявайте се, направете нас, истинските футболни фенове, щастливи. Когато танцуваш, танцувай по определен начин, за да те обичат хората. Роналдиньо също танцуваше и не си спомням да съм виждал всички тези истории около него", завърши Азар.