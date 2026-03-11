Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Еден Азар сравни Винисиус с Роналдиньо и прогнозира: Мисля, че той ще се откаже от футбола на 30 години

11 Март, 2026 14:28 545 2

  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • еден азар

Той знае, че ще премине през това отново и отново

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Реал Мадрид Еден Азар призна, че се възхищава на бившия си съотборник Винисиус. Той обаче се страхува, че бразилецът може да спре с футбола на 30-годишна възраст заради напрежението, което се генерира около него.

"Той знае, че ще премине през това отново и отново. И че почти нищо не се случва по отношение на санкциите срещу хората, които го обиждат. Сигурно е голяма тежест. Не бих се изненадал, ако на 30 години Винисиус каже, че напуска футбола, защото така или иначе нищо не се променя", каза Азар, който беше трансферно разочарование на „Бернабеу“.

„Само си помислете колко мисли има той в главата си преди мач. Сега се говори повече за това, което се случва около него, отколкото за показаното на терена. Хората забравят колко изключителен играч е Винисиус. Това сигурно му тежи“, добави Азар.

„Той е просто човек, който обича футбола, обича да играе и просто иска да се забавлява. Малко като това, което ми се случи, когато бях на терена. Ако имах възможност да му дам съвет, бих му казал: „Бъди внимателен. Играй както искаш, но внимавай. Хората ви чакат, така че играйте футбол, забавлявайте се, направете нас, истинските футболни фенове, щастливи. Когато танцуваш, танцувай по определен начин, за да те обичат хората. Роналдиньо също танцуваше и не си спомням да съм виждал всички тези истории около него", завърши Азар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дончо

    1 0 Отговор
    Този приличал на Роналдиньо? По голяма смешка на съм чувал никогаш!

    15:07 11.03.2026

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Роналдиньо забавляваше публиката с футбол, а Винисиус я забавлява в промеждутъците между футбола.

    15:12 11.03.2026

