Папа Лъв XIV оглавява класация по обществено одобрение в САЩ

11 Март, 2026 14:57, обновена 11 Март, 2026 15:01 379 2

Проучване на NBC News показва, че първият папа от САЩ има най-висок нетен рейтинг сред редица американски публични личности

Папа Лъв XIV оглавява класация по обществено одобрение в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Папа Лъв XIV получава най-високото одобрение сред публичните личности според проучване на NBC News, проведено от Hart Research Associates и Public Opinion Strategies и цитирано от The Catholic World Report, предава News.bg.

В изследването са участвали 1000 регистрирани избиратели, които са оценили различни обществени фигури и теми, включително първия папа от САЩ. Допустимата статистическа грешка за цялата извадка е 3,10 процентни пункта.

Резултатите показват, че 42% от анкетираните имат „много положително“ или „донякъде положително“ мнение за Лъв XIV, докато едва 8% изразяват отрицателна оценка. Това означава, че одобрението към папата е с 34 процентни пункта по-високо от неодобрението.

По този показател той изпреварва редица известни фигури в САЩ, сред които комикът Стивън Колбер, държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, конгресменът от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, президентът Доналд Тръмп, бившият вицепрезидент Камала Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

Общата положителна оценка за папата е с един процентен пункт по-висока от тази за Доналд Тръмп и с четири пункта над рейтинга на Джей Ди Ванс. В същото време отрицателният рейтинг на Лъв XIV е значително по-нисък от този на останалите публични личности и е единственият едноцифрен показател в изследването. Освен него единствено Стивън Колбер има нетен положителен рейтинг.

В сравнение с предишни проучвания за неговите предшественици, папа Лъв XIV се нарежда приблизително в средата по обща положителна оценка. Папа Франциск достигна 57% одобрение през декември 2013 г., Папа Бенедикт XVI имаше 30% положителен рейтинг през февруари 2013 г., а Папа Йоан Павел II достигна 65% одобрение през януари 1998 г.

Папа Лъв XIV е роден в южната част на Чикаго. Той е първият папа с американско гражданство, както и първият с гражданство на Перу. След Франциск той е вторият папа от Северна и Южна Америка и първият в историята на Католическата църква от ордена на августинците.


Ватикан
  • 1 Двоен стандарт

    1 0 Отговор
    От една страна обществено одобрение от католиците на ПАПАта

    А от друга страна отнемане живота на друг подобен за мюсюлманите АЯТУАЛЛАХа с целят му екип.

    Коментиран от #2

    15:15 11.03.2026

  • 2 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Двоен стандарт":

    На фона на днешния закон на джунглата това изглежда приемливо.

    15:17 11.03.2026