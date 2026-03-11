Папа Лъв XIV оглавява класация по обществено одобрение в САЩ

Папа Лъв XIV получава най-високото одобрение сред публичните личности според проучване на NBC News, проведено от Hart Research Associates и Public Opinion Strategies и цитирано от The Catholic World Report, предава News.bg.

В изследването са участвали 1000 регистрирани избиратели, които са оценили различни обществени фигури и теми, включително първия папа от САЩ. Допустимата статистическа грешка за цялата извадка е 3,10 процентни пункта.

Резултатите показват, че 42% от анкетираните имат „много положително“ или „донякъде положително“ мнение за Лъв XIV, докато едва 8% изразяват отрицателна оценка. Това означава, че одобрението към папата е с 34 процентни пункта по-високо от неодобрението.

По този показател той изпреварва редица известни фигури в САЩ, сред които комикът Стивън Колбер, държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, конгресменът от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, президентът Доналд Тръмп, бившият вицепрезидент Камала Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

Общата положителна оценка за папата е с един процентен пункт по-висока от тази за Доналд Тръмп и с четири пункта над рейтинга на Джей Ди Ванс. В същото време отрицателният рейтинг на Лъв XIV е значително по-нисък от този на останалите публични личности и е единственият едноцифрен показател в изследването. Освен него единствено Стивън Колбер има нетен положителен рейтинг.

В сравнение с предишни проучвания за неговите предшественици, папа Лъв XIV се нарежда приблизително в средата по обща положителна оценка. Папа Франциск достигна 57% одобрение през декември 2013 г., Папа Бенедикт XVI имаше 30% положителен рейтинг през февруари 2013 г., а Папа Йоан Павел II достигна 65% одобрение през януари 1998 г.

Папа Лъв XIV е роден в южната част на Чикаго. Той е първият папа с американско гражданство, както и първият с гражданство на Перу. След Франциск той е вторият папа от Северна и Южна Америка и първият в историята на Католическата църква от ордена на августинците.