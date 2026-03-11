Новини
Джокович спря да тренира когато видя Сабаленка с къса пола (ВИДЕО)

Джокович спря да тренира когато видя Сабаленка с къса пола (ВИДЕО)

11 Март, 2026 15:00

"Поздравления! О, уау!", възкликна Новак

Джокович спря да тренира когато видя Сабаленка с къса пола (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново забавно видео с главни действащи лица Новак Джокович и Арина Сабаленка се завъртя в социалните мрежи. В него рекордьорът по титли от Големия шлем се опитва да тренира в Индиън Уелс, но заниманието му е прекъснато от беларуската тенисистка.

Това се случва в момент, когато Ноле се подготвя за изпълнение на начален удар. Сабаленка излиза на корта и с изкусителна походка се разхожда покрай мрежата. Вместо да изпълни сервис, сърбинът леко пуска топката към Арина, която я спира с крак.

Преди няколко дни камерите в Индиън Уелс заснеха и друг любопитен момент между двамата. Арина се похвали на своя добър приятел с годежния пръстен, който получи наскоро от своя приятел.

"Поздравления! О, уау!", възкликна Новак.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    5 1 Отговор
    Че той с дълга пола виждал ли я е?

    Коментиран от #2

    15:04 11.03.2026

  • 2 Много точен въпрос!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Освен това той тежи 77 кг., а тя 80 кг. Сигурно ще го бие на канадска борба.🤭

    15:11 11.03.2026

  • 3 питам си

    2 0 Отговор
    Много изненазващо - Сабаленка с анцунг ли играе???? Та сега била с къса пола, която си е част от екипа......

    15:13 11.03.2026

  • 4 златен кенеф

    1 1 Отговор
    когато статията е тъЪпа слагаш едно още по-тъЪпо заглавие за да се генерират коментари и кликове .

    15:14 11.03.2026

