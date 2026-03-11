Джокович спря да тренира когато видя Сабаленка с къса пола (ВИДЕО)

Ново забавно видео с главни действащи лица Новак Джокович и Арина Сабаленка се завъртя в социалните мрежи. В него рекордьорът по титли от Големия шлем се опитва да тренира в Индиън Уелс, но заниманието му е прекъснато от беларуската тенисистка.
Това се случва в момент, когато Ноле се подготвя за изпълнение на начален удар. Сабаленка излиза на корта и с изкусителна походка се разхожда покрай мрежата. Вместо да изпълни сервис, сърбинът леко пуска топката към Арина, която я спира с крак.
Преди няколко дни камерите в Индиън Уелс заснеха и друг любопитен момент между двамата. Арина се похвали на своя добър приятел с годежния пръстен, който получи наскоро от своя приятел.
"Поздравления! О, уау!", възкликна Новак.
Djokovic and Sabalenka share a hug after her engagement. ❤️— Danny (@DjokovicFan_) March 5, 2026
The moment he sees her ring. 💍 🤩pic.twitter.com/ZnoQu3A1P0
