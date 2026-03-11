Новини
Срив в турската митническа система, опашката от тирове на "Капитан Андреево" е 15 км

11 Март, 2026 15:07 392 4

По данни на митниците за последните 24 часа обработени товарни превозни средства общо са 2822

Срив в турската митническа система, опашката от тирове на "Капитан Андреево" е 15 км - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Срив във турската митническа система за около 2 часа днес е спряла трафика на превозни средства на всички пунктове с Турция. От 10 до 12 часа е имало проблеми с преминаването.

Трафикът на „Капитан Андреево“ на камиони в посока Турция е интензивен.

Опашката от тирове на магистрала „Марица“ е около 15 км.

По данни на митниците за последните 24 часа обработени товарни превозни средства общо са 2822, от които 1359 на вход и 1463 на изход.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    0 3 Отговор
    Сривът е дело на ирански хакери с помощ от русията.

    15:11 11.03.2026

  • 2 Срив е бащата на някаква Саяна

    3 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:13 11.03.2026

  • 3 Направо е смешен

    2 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:14 11.03.2026

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    2 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    15:14 11.03.2026

