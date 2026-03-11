Срив в турската митническа система, опашката от тирове на "Капитан Андреево" е 15 км

Срив във турската митническа система за около 2 часа днес е спряла трафика на превозни средства на всички пунктове с Турция. От 10 до 12 часа е имало проблеми с преминаването.

Трафикът на „Капитан Андреево“ на камиони в посока Турция е интензивен.

Опашката от тирове на магистрала „Марица“ е около 15 км.

По данни на митниците за последните 24 часа обработени товарни превозни средства общо са 2822, от които 1359 на вход и 1463 на изход.