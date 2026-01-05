Владимир Зографски премина и последната квалификация на „Четирите шанци“

Българският ас в ски скоковете Владимир Зографски се класира за финалния етап на престижния турнир „Четирите шанци“, който ще се проведе утре в австрийския зимен център Бишофсхофен.

В квалификационния рунд Зографски демонстрира стабилна форма, като постигна скок от 126 метра и събра 125 точки, което му отреди 24-о място сред най-добрите в света.

Любопитен обрат в жребия отреди на Зографски да премери сили с добре познатия си съперник – японеца Наоки Накамура. Японският ски скачач завърши квалификацията на 27-а позиция с опит от 124 метра и 120,6 точки. Двамата вече се срещнаха по-рано в турнира, в първия кръг в Гармиш-Партенкирхен на 1 януари, където българинът излезе победител, но и двамата продължиха напред.

В челото на класирането за квалификацията се открои словенецът Домен Превц, който впечатли с феноменален скок от 140 метра и събра внушителните 159,2 точки. След него се наредиха трима представители на домакините – Щефан Ембахер, Ян Хьорл и Даниел Чофених, които затвърдиха австрийското присъствие сред фаворитите.

Японецът Рьою Кобаяши и германецът Филип Раймунд допълниха топ 6, а победителят от Инсбрук – Рен Никайдо, си подели осмото място с норвежеца Исак Лангмо.

Големият финал в Бишофсхофен ще определи кой ще грабне престижния трофей „Златен орел“ – символ на върховото постижение в ски скоковете. Началото на надпреварата е утре, точно в 17:30 часа българско време.