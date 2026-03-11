Ботев Пловдив отбелязва 114 години славна история

Ботев Пловдив чества 114 години от своето основаване. Създаден през далечната 1912 година, „жълто-черният“ тим се нарежда сред най-обичаните и уважавани спортни институции у нас.

През повече от вековното си съществуване, Ботев Пловдив се превърна в символ на традиция, чест и спортен дух. Клубът е оставил ярка следа в българския футбол, като е вдъхновявал поколения фенове със своите успехи, борбеност и неподражаем стил на игра.

Не случайно „канарчетата“ са сред най-успешните отбори в страната, а името им се свързва с редица паметни моменти и легендарни футболисти.

Днешният ден е повод за гордост не само за привържениците на Ботев, но и за цялата спортна общественост в Пловдив и България. Клубът продължава да бъде пример за професионализъм, отдаденост и любов към футбола, като не спира да развива млади таланти и да пише нови страници в своята богата история.

Честит празник на всички, свързани с Ботев Пловдив – от сърцатите фенове до ръководството, треньорите и играчите!