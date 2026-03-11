Запрянов: САЩ няма да иска от България бази за операции в Иран, както от Румъния

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов увери, че САЩ няма да иска от България бази за операции в Иран, както от Румъния.
"Това са двустранни отношения между САЩ и други държави", подчерта той.
Той обяви, че министърът на отбраната на Гърция ще пристигне утре на посещение в София, където ще проведе разговори със служебния министър-председател Андрей Гюров и него.
„Длъжни сме да взимаме мерки за потенциални заплахи. Нищо повече“, заяви Атанас Запрянов.
Служебният министър заяви, че има ратифицирано споразумение между България и Гърция за въздушни операции. "Наши и гръцки самолети могат заедно да патрулират. Това не е проблем", подчерта той.
Във връзка с радарното засичане Запрянов заяви, че всички са в единната система на НАТО и това, което виждаме ние в България го виждат и в Гърция. "Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат в нашата система за координация между двете държави", заяви служебният министър.
Той бе категоричен, че нито една ракета не е дадена на никой.
Атанас Запрянов информира, че съгласно нотата от 17 февруари до 31 май е разрешено пребиваването на американските самолети на летището в София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей дъртак
Коментиран от #14
15:49 11.03.2026
2 Верно е,
Коментиран от #52
15:51 11.03.2026
3 Трол
15:51 11.03.2026
4 Умирам от смях
15:51 11.03.2026
5 Бай Тошо
Да отмине бурята!
15:51 11.03.2026
6 Деций
15:52 11.03.2026
7 Зеления
15:52 11.03.2026
8 летец-пилот
15:53 11.03.2026
9 Арабска поговорка
15:55 11.03.2026
10 От Ганьо
15:55 11.03.2026
11 604
15:57 11.03.2026
12 Няма лошо
И една ВМС до Поморие.
И въпросът за Евразийската кочина е решен.
Коментиран от #35
15:57 11.03.2026
13 Гост
15:58 11.03.2026
14 днес
До коментар #1 от "Ей дъртак":Този ппосраняк смени ли си ппамперса???
15:59 11.03.2026
15 бръмбар смачкан
ние пък искаме
да се махнеш
пенционер лапащ и тлъста заплата
16:00 11.03.2026
16 ужас
16:01 11.03.2026
17 Склери
16:03 11.03.2026
18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Джендъра Жена
16:04 11.03.2026
19 ккк
16:09 11.03.2026
20 Оффф
16:11 11.03.2026
21 Ха-ха
16:12 11.03.2026
22 Слушай подлого спаружена
16:14 11.03.2026
23 Д-р Ментал
16:15 11.03.2026
24 Пак тъпотии
16:15 11.03.2026
25 Хасковски каунь
16:16 11.03.2026
26 Опааа
16:16 11.03.2026
27 Д-р Ментал
16:17 11.03.2026
28 оня с питон.я
16:18 11.03.2026
29 Сатана Z
Уелкъм,братушки!
16:18 11.03.2026
30 ами ако
16:20 11.03.2026
31 Точно това, точно тези
Коментиран от #45
16:21 11.03.2026
32 Жалко
16:22 11.03.2026
33 Въобще даже НЕ сме
16:24 11.03.2026
34 Край
16:25 11.03.2026
35 Няма лошо
До коментар #12 от "Няма лошо":Трима чеченци да блудстват с теб и майката!
Коментиран от #47
16:25 11.03.2026
36 нннн
16:27 11.03.2026
37 Аре бре ? Верно ли?
16:27 11.03.2026
38 Ванчо
16:27 11.03.2026
39 Тоя пък се изказа
16:29 11.03.2026
40 хахаха
16:32 11.03.2026
41 Някой
Исторически се бият съседи за територия. Нас могат да ни нападнат Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Св. Македония и толкова. Трябва да гледаме да сме в добри отношения, но военните трябва да предполагат точно обратното. Преди един на спорт каза, че към онзи момент имало 28 военни конфликта по света. Дори не знаем повечето. Ако не са местните предатели дето изпълняват чужди интереси, дори не ни интересуват. Най-евтин газ от Русия, купуваш от тях. Най-евтин газ от Украйна, купуваш от тях. Най-евтин газ от Палестина, купуваш от тях. Най-евтин газ от Израел, купуваш от тях. И не те интересува кой с кого се бие. А на американският газ да наложат 100% мито, като ответна мярка на тръмповите мита.
16:35 11.03.2026
42 Беееее
16:36 11.03.2026
43 Станчо
16:36 11.03.2026
44 Дедо
16:38 11.03.2026
45 Щото Русия и Китай
До коментар #31 от "Точно това, точно тези":не са съюзници бе, гений.
С тях може търговски, културни, граждански и т.н споразумения, не и военни.
16:39 11.03.2026
46 България охранява източната
След година ще имаме пълна ескадрила Ф16 блок 70 и сами ще охраняваме небето на НАТО от изток.
Коментиран от #55
16:43 11.03.2026
47 недей рева бе,
До коментар #35 от "Няма лошо":колхозник!
16:45 11.03.2026
48 Абе наборе Запрянов
16:51 11.03.2026
49 Смърфиета
16:52 11.03.2026
50 А тея САЩ имат ли нещо за бранене
16:53 11.03.2026
51 Да, да
16:53 11.03.2026
52 Селянина с колелото
До коментар #2 от "Верно е,":Да бе верно е, точно така. САЩ няма да искат техни наши бази, ще си използват четирите техни бази които "случайно" са на наша територия. :Р
16:53 11.03.2026
53 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ
16:56 11.03.2026
54 Ти да видиш
Давайте базите бе, това е най-бързият начин братята руснаци и братята иранци да ни отърват от боклуци като вас. Нямаме търпение. Дали сте си зαдниците дайте и базите!
16:59 11.03.2026
55 На България плаща ли и се
До коментар #46 от "България охранява източната":Да охранява ? А? Ама не мислиш хич. И какво според теб "охранява" ? Нивата на баба ти?
16:59 11.03.2026