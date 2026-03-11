Запрянов: САЩ няма да иска от България бази за операции в Иран, както от Румъния

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов увери, че САЩ няма да иска от България бази за операции в Иран, както от Румъния.

"Това са двустранни отношения между САЩ и други държави", подчерта той.

Той обяви, че министърът на отбраната на Гърция ще пристигне утре на посещение в София, където ще проведе разговори със служебния министър-председател Андрей Гюров и него.

„Длъжни сме да взимаме мерки за потенциални заплахи. Нищо повече“, заяви Атанас Запрянов.

Служебният министър заяви, че има ратифицирано споразумение между България и Гърция за въздушни операции. "Наши и гръцки самолети могат заедно да патрулират. Това не е проблем", подчерта той.

Във връзка с радарното засичане Запрянов заяви, че всички са в единната система на НАТО и това, което виждаме ние в България го виждат и в Гърция. "Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат в нашата система за координация между двете държави", заяви служебният министър.

Той бе категоричен, че нито една ракета не е дадена на никой.

Атанас Запрянов информира, че съгласно нотата от 17 февруари до 31 май е разрешено пребиваването на американските самолети на летището в София.