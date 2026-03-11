Новини
Запрянов: САЩ няма да иска от България бази за операции в Иран, както от Румъния

11 Март, 2026 15:48 1 008 55

Служебният министър заяви, че има ратифицирано споразумение между България и Гърция за въздушни операции. "Наши и гръцки самолети могат заедно да патрулират. Това не е проблем", подчерта той

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов увери, че САЩ няма да иска от България бази за операции в Иран, както от Румъния.

"Това са двустранни отношения между САЩ и други държави", подчерта той.

Той обяви, че министърът на отбраната на Гърция ще пристигне утре на посещение в София, където ще проведе разговори със служебния министър-председател Андрей Гюров и него.

„Длъжни сме да взимаме мерки за потенциални заплахи. Нищо повече“, заяви Атанас Запрянов.

Във връзка с радарното засичане Запрянов заяви, че всички са в единната система на НАТО и това, което виждаме ние в България го виждат и в Гърция. "Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат в нашата система за координация между двете държави", заяви служебният министър.

Той бе категоричен, че нито една ракета не е дадена на никой.

Атанас Запрянов информира, че съгласно нотата от 17 февруари до 31 май е разрешено пребиваването на американските самолети на летището в София.


  • 1 Ей дъртак

    44 5 Отговор
    Теб никой няма да те пита

    Коментиран от #14

    15:49 11.03.2026

  • 2 Верно е,

    5 38 Отговор
    ама на копейките им е платено да джуджупкат обратното.

    Коментиран от #52

    15:51 11.03.2026

  • 3 Трол

    29 0 Отговор
    В България просто прекръстваме базите на летища и работата си продължава без проблеми.

    15:51 11.03.2026

  • 4 Умирам от смях

    44 0 Отговор
    Е за кво да искат като вас никой не ви пита. На вас ви нареждат и ако сметнат за необходимо ви информират, но няма как да ви питат като никой не ви бръсне за слива

    15:51 11.03.2026

  • 5 Бай Тошо

    21 2 Отговор
    Да се снишим, другари!
    Да отмине бурята!

    15:51 11.03.2026

  • 6 Деций

    37 0 Отговор
    Че ние български бази нямаме,има четири Американски бази които са под идиотското "прикритие" като бази за съвместно ползване,а целта е да хвърлят прах в очите на слепите и да не плащат нито стотинка.И дядо беловласи да ни обясниш къв го държат тези цистерни и товарни самолети на летище София?

    15:52 11.03.2026

  • 7 Зеления

    33 0 Отговор
    Запрянка не казвай голяма дума, щото ако бай Дончо поиска американска база чинно по генералски ще козируваш и ще се наведеш в поза партер, правил си го многократно и няма да ти представлява проблем

    15:52 11.03.2026

  • 8 летец-пилот

    31 0 Отговор
    Защо да ги иска,като самолетите им са тука?

    15:53 11.03.2026

  • 9 Арабска поговорка

    15 0 Отговор
    За думи не се плаща данък.

    15:55 11.03.2026

  • 10 От Ганьо

    5 3 Отговор
    никой нищо не ще !

    15:55 11.03.2026

  • 11 604

    22 1 Отговор
    Що бе ако поискът ще откажеш ли дърт жендър ? Идвъ времету на живото дране ...народния съд ще е като помилване....

    15:57 11.03.2026

  • 12 Няма лошо

    3 14 Отговор
    и ние да имаме една ВВС база на САЩ И НАТО до Балчик.
    И една ВМС до Поморие.

    И въпросът за Евразийската кочина е решен.

    Коментиран от #35

    15:57 11.03.2026

  • 13 Гост

    18 1 Отговор
    Констанца е на около 50 км от българската граница. При атака с ядрена ракета, тамън в края на зоната на директо поражение, зависи от големината на заряда. За другите поразяващи фактори въобще да не говорим. Абсолютно все едно е, дали ние даваме или не даваме бази. Базите са вече тук, опасността също.

    15:58 11.03.2026

  • 14 днес

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ей дъртак":

    Този ппосраняк смени ли си ппамперса???

    15:59 11.03.2026

  • 15 бръмбар смачкан

    23 0 Отговор
    САЩ няма да иска от България
    ние пък искаме
    да се махнеш
    пенционер лапащ и тлъста заплата

    16:00 11.03.2026

  • 16 ужас

    11 1 Отговор
    Самопризнание: Васил Терзиев е дарил 251 000 лв. на сектата от „Петрохан“, а не 80 000 евро!

    16:01 11.03.2026

  • 17 Склери

    10 1 Отговор
    Оди пикай , па си легай!

    16:03 11.03.2026

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 0 Отговор
    Джендърите завладяха Света при Байдън не успяха но днес при Тръмп сме навсякъде и прогресивни


    Джендъра Жена

    16:04 11.03.2026

  • 19 ккк

    9 0 Отговор
    Теб никой няма да те пита те бази тук имат и ще си ги ползват за каквото си искат , щом веднъж сте си дали ....... Никой няма да ви пота

    16:09 11.03.2026

  • 20 Оффф

    19 0 Отговор
    Ми те си ги имат базите! Какво да ги искат? Ползват си ги хората най - активно! Онзи ден, събота, дори по магистрала Тракия, посред бял ден, конвоирани от полицейски коли, пътуваха камиони с ракети. Нито се крият, нито им пука! Аман от подвеждащи изявления! Вие ни вкарахте във война!

    16:11 11.03.2026

  • 21 Ха-ха

    12 0 Отговор
    Лъжлив продажник !!Румъния току що се съгласи да предостави бази на американските самолети - край Констанца и още една друга.

    16:12 11.03.2026

  • 22 Слушай подлого спаружена

    13 0 Отговор
    Искаме да чуем остро да разкритикувате военните удари на Израел и САЩ срещу Иран ! Точно както Испанският премиер Педро Санчес примерно го прави . Вие сте позор. Вие сте смет. "Нашата голяма отговорност" е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    16:14 11.03.2026

  • 23 Д-р Ментал

    10 0 Отговор
    Е защото няма да иска от Румъния, та затова се разполагат там бази 😂Министърът ни явно не е осведомен изобщо за какво е на тази длъжност….

    16:15 11.03.2026

  • 24 Пак тъпотии

    13 0 Отговор
    Те си се настаниха на летището в София с вашия дълбок поклон, та базите дето малко хора виждат какво става! Дреме им, та им пука на американците!

    16:15 11.03.2026

  • 25 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Те сега цистерните зареждат изстребители. Лъжец си ти Запрянчук. Ментъраджия.От БОКО научихте тези мурафети

    16:16 11.03.2026

  • 26 Опааа

    15 0 Отговор
    Как може такъв мухъл да е министър???

    16:16 11.03.2026

  • 27 Д-р Ментал

    8 0 Отговор
    САЩ нямало да иска да се разполага в Румъния та затова там сега се разполагат американски военни и оборудване 😂Министърът явно не е уведомен защо е на този пост…

    16:17 11.03.2026

  • 28 оня с питон.я

    5 0 Отговор
    Миризливия дедо фашист да каже вчера що са пренасочили 4 самолета.

    16:18 11.03.2026

  • 29 Сатана Z

    4 1 Отговор
    САШТ няма да искат бази до изборите ,след които Мунчо Радев ще изреве с цяло гърло:

    Уелкъм,братушки!

    16:18 11.03.2026

  • 30 ами ако

    5 1 Отговор
    поискат, какво правим? Ще се наведете, нали? Презряни слуги!

    16:20 11.03.2026

  • 31 Точно това, точно тези

    4 1 Отговор
    двустранни отношения между САЩ и други държави на практика рушат ЕС ! Той става излишен. Двустранни отношения между Русия и отделни европейски държави защо не може ? А ? Защо да питам тоталитарният атлантически нацизъм е толерантен към САЩ? Защо с Китай не може същият модел на поведение да има ....

    Коментиран от #45

    16:21 11.03.2026

  • 32 Жалко

    0 4 Отговор
    Искаше ми се българо-ислямистите да квичат като свине на Коледа.

    16:22 11.03.2026

  • 33 Въобще даже НЕ сме

    6 0 Отговор
    Длъжни да взимаме мерки за "потенциални заплахи" които НЕ съществуват а само за предтекст се ползват от атлантическата милитаристична сган

    16:24 11.03.2026

  • 34 Край

    5 0 Отговор
    Хм... Странно... На картата сме по-близко ние до Иран ... Дали пък да му вярвам на този ...

    16:25 11.03.2026

  • 35 Няма лошо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Няма лошо":

    Трима чеченци да блудстват с теб и майката!

    Коментиран от #47

    16:25 11.03.2026

  • 36 нннн

    7 0 Отговор
    Да, бе! В САЩ няма място и са паркирали на софийското летище случайно точно преди войната. Тоя що ни смята за и... ти?

    16:27 11.03.2026

  • 37 Аре бре ? Верно ли?

    7 1 Отговор
    (Служебният министър заяви, че има ратифицирано споразумение между България и Гърция за въздушни операции.) .....И кога и от кой е "ратифицирано" ? ... я да видим дали има въобще подобно нещо че и "безсрочно" ... невероятно е как лъжат тези гнусни атлантенца ей

    16:27 11.03.2026

  • 38 Ванчо

    3 0 Отговор
    ,,,ПЪРВО ЩЕ ПОГЛЕДНА ЛУНАТА ДС НЕ БИ ДА Е ИЗГРЯЛА

    16:27 11.03.2026

  • 39 Тоя пък се изказа

    1 0 Отговор
    "бази за операции" ....

    16:29 11.03.2026

  • 40 хахаха

    2 0 Отговор
    че какви бази имаме, че да ги искат - летище софия е най голямата ни база, само там можаха да си паркират цистерните

    16:32 11.03.2026

  • 41 Някой

    3 1 Отговор
    Американските войски да се разкарват от България.
    Исторически се бият съседи за територия. Нас могат да ни нападнат Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Св. Македония и толкова. Трябва да гледаме да сме в добри отношения, но военните трябва да предполагат точно обратното. Преди един на спорт каза, че към онзи момент имало 28 военни конфликта по света. Дори не знаем повечето. Ако не са местните предатели дето изпълняват чужди интереси, дори не ни интересуват. Най-евтин газ от Русия, купуваш от тях. Най-евтин газ от Украйна, купуваш от тях. Най-евтин газ от Палестина, купуваш от тях. Най-евтин газ от Израел, купуваш от тях. И не те интересува кой с кого се бие. А на американският газ да наложат 100% мито, като ответна мярка на тръмповите мита.

    16:35 11.03.2026

  • 42 Беееее

    3 1 Отговор
    Мрсник!

    16:36 11.03.2026

  • 43 Станчо

    4 1 Отговор
    Ракетата за Румъния би минала през нашето възфушно пространство и дай боже на път за Клуж да дефектира над нашия парламент докато "работят" милите!

    16:36 11.03.2026

  • 44 Дедо

    0 1 Отговор
    Каквото кажат големите това ще правим. Сериозно ли си мислите , че една малка държава с 5 милиона застаряло население , ще и позволят да има собствено мнение . Това е толкова наивно и детинско. Достатъчно е Тръмп да сложи цяла България под санкции и мита и ние приключваме точно за два месеца.

    16:38 11.03.2026

  • 45 Щото Русия и Китай

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Точно това, точно тези":

    не са съюзници бе, гений.
    С тях може търговски, културни, граждански и т.н споразумения, не и военни.

    16:39 11.03.2026

  • 46 България охранява източната

    2 3 Отговор
    граница на НАТО, за това у нас има натовско ПВО, радари, станции за наблюдение и комуникации и т.н.
    След година ще имаме пълна ескадрила Ф16 блок 70 и сами ще охраняваме небето на НАТО от изток.

    Коментиран от #55

    16:43 11.03.2026

  • 47 недей рева бе,

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Няма лошо":

    колхозник!

    16:45 11.03.2026

  • 48 Абе наборе Запрянов

    3 0 Отговор
    Толкова ли не разбрахте че хората нито ви искат нито милитаризацията нито задължителната донаборна служба и простотии. Що за дибили сте се събрали там бре? Що за изкуфели смотаняци ..

    16:51 11.03.2026

  • 49 Смърфиета

    2 0 Отговор
    От посолството/ата са поискали некролока да не се къса от стълба затова си седи.

    16:52 11.03.2026

  • 50 А тея САЩ имат ли нещо за бранене

    1 0 Отговор
    тяхно в региона че нещо не мога да се сетя? А?

    16:53 11.03.2026

  • 51 Да, да

    1 0 Отговор
    Дърт лъжец!

    16:53 11.03.2026

  • 52 Селянина с колелото

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верно е,":

    Да бе верно е, точно така. САЩ няма да искат техни наши бази, ще си използват четирите техни бази които "случайно" са на наша територия. :Р

    16:53 11.03.2026

  • 53 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    2 0 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и атлантическите подлоги в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора!

    16:56 11.03.2026

  • 54 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Дъртият пергиш си мисли че някой него ще го пита.
    Давайте базите бе, това е най-бързият начин братята руснаци и братята иранци да ни отърват от боклуци като вас. Нямаме търпение. Дали сте си зαдниците дайте и базите!

    16:59 11.03.2026

  • 55 На България плаща ли и се

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "България охранява източната":

    Да охранява ? А? Ама не мислиш хич. И какво според теб "охранява" ? Нивата на баба ти?

    16:59 11.03.2026

