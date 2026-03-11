Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Прокурорската колегия във ВСС няма да разгледа искането за смяна на Сарафов

Прокурорската колегия във ВСС няма да разгледа искането за смяна на Сарафов

11 Март, 2026 15:48 1 305 38

  • прокурорска колегия-
  • всс-
  • борислав сарафов

Мотивите са, че министърът на правосъдието няма право на такова искане

Прокурорската колегия във ВСС няма да разгледа искането за смяна на Сарафов
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) остави без разглеждане искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Мотивите са, че министърът няма право на такова искане, защото не става дума за титуляр, а за изпълняващ длъжността.

В началото на месеца пленумът на кадровиците прехвърли казуса към ресорната колегия след шестчасово заседание.

"Моето становище е, че трябва да има произнасяне по същество, за да бъде прекратена тази тежка криза на правовата държава", заяви пред медиите служебният министър на правосъдието и вицепремиер Андрей Янкулов преди заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Според Янкулов поведението на колегията до момента показва нежелание да се занимаят с този въпрос и вследствие

Борислав Сарафов е вече почти три години временно изпълняващ длъжността главен прокурор без никаква яснота кога ще приключи този временен мандат.

Нека видим Прокурорската колегия как ще подходи и дали въобще ще разгледа предложението ми, допълни Янкулов.

Във връзка с разпространената вчера от прокуратурата информация за българския европрокурор Теодора Георгиева министърът заяви, че в информацията се съдържа становище, подписано от анонимен прокурор, че има обосновано предположение, че българският европейски прокурор е извършил престъпление и това е оставено без последствие от българската прокуратура досега.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 9 Отговор
    1:0 за Боби.

    Коментиран от #19

    15:48 11.03.2026

  • 2 надарена кака

    6 12 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:49 11.03.2026

  • 3 Боко праните гащи

    34 3 Отговор
    Некой друго ли очакваше? Квото каже дебелия тва е

    15:49 11.03.2026

  • 4 Кой 🐷

    19 4 Отговор
    А кой има право ?

    15:50 11.03.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    18 5 Отговор
    Зависимите гарги на шефа гарван, ако някой смята, че око ще вадят - дълбоко се лъже

    15:51 11.03.2026

  • 6 Кой 🐷

    31 5 Отговор
    Дебелия поръча палежа на майката на европрокурорката и тия са наплашени.

    Коментиран от #16

    15:51 11.03.2026

  • 7 Цял

    22 5 Отговор
    ден това ли измътиха ?

    15:56 11.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 3 Отговор
    ДОБРЕ ДЕ
    .... ЩОМ НЕ Е ТИТУЛЯР САРАФОВ , КАКЪВ Е ?
    - ДЖУДЖЕ
    - ТРЕНЬОР НА НАЦИОНАЛНАТА ГАРНИТУРА
    - ПРИЗРАКА ОТ ОПЕРАТА :)))

    15:58 11.03.2026

  • 9 Стара чанта

    24 4 Отговор
    МАФИОТСКАТА БАНДА (колегия)!

    15:59 11.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    КОЙ ПРЕБИ ЗАМ.ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ ,?
    ....
    МОМЧЕТАТА НА РАДОСЛАВ ИПОН 1 - НА РАПОНА :)
    ......

    15:59 11.03.2026

  • 11 Борислав

    22 6 Отговор
    Проблемът не е Сарафов. Проблемът е че цялата прокурорска колегия няма място във Висшия Съдебен Съвет.
    Трябва да има равнопоставеност между обвинението и защитата. В момента прокурорите (обвинението) може да кадрува в съдебната система ии съдиите не са независими.

    16:01 11.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 УВАЖАЕМИ ПРОКОРОРИ

    22 5 Отговор
    И З Л А Г А Т Е С Е.

    16:05 11.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 4 Отговор
    В АНГЛОСАКСОНСКАТА СИСТЕМА
    .....
    ПРОКУРОРИТЕ СА КОРОНАТА - ЧАСТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО . КВОТО КАЖЕ МИНИСТЪРА ТАКА СКАЧАТ :) МИНИСТЪРА Е ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.
    . .....
    СЪДИИТЕ СА НА БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО , НО ТАМ МИНИСТЪРА КОПЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМ КАЖЕ :)

    16:05 11.03.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    В САЩ И КАНАДА И ЮКЕЙ.
    .....
    МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ИМА И ОЩЕ ЕДНА ТИТЛА И ДЛЪЖНОСТ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР
    ......
    НЯМА СВОБОДНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

    16:07 11.03.2026

  • 16 АЙ СЯ НЕДЕЙ

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кой 🐷":

    ТОЙ ДЕБЕЛИЯ РАБОТЕЛ ЗА ХОРАТА С ОНЯ С МАЛКИТЕ УЧИЧКИ МЕНТОВ И ОНОВА ПАЛИ СТАНИСЛАВЧО.

    16:08 11.03.2026

  • 17 Тези наглеци

    21 2 Отговор
    Минаха всякакви граници!

    16:11 11.03.2026

  • 18 ХиХи

    5 8 Отговор
    Плес кикитата през ръчичките. Ми като изцвилаха калпава конституция да не плачкат ся

    16:11 11.03.2026

  • 19 дааа

    5 26 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Сега рошавото министърче следва да си даде оставвката и да сддъФче дипломата. Временен министър гони временен прокурор. Много му се иска на пИИдала Янк. да станИ ГлавЪ

    16:12 11.03.2026

  • 20 Дедо

    22 4 Отговор
    Егати и тоя Сарафофф то няма махане това повече бе. Тоя ли е единственият прокурор в цяла България, че е толкова важен и компетентен ? Ще го държат на всяка цена , за да пазят Боко Тиквата и Дубайския Нерез Дебелян от повдигане на обвинения срещу тях.

    16:12 11.03.2026

  • 21 Гедер

    17 2 Отговор
    Реално това което спъва България да стане нормална европейска държава е съдебната система , главния прокурор, Красьо Черния и подчинените на Пеефски членове на ВСС.

    16:14 11.03.2026

  • 22 Хари путър

    12 1 Отговор
    Умници.
    Затова закривай.Изведете п окуратурата от съдебната власт
    И да работят

    16:16 11.03.2026

  • 23 гост

    13 2 Отговор
    Да ги изметат всичките и да идват от чужбина,поне ще са безпристрастни..тук са навързани като свински черва...като тумор са...доверие.....никакво..

    16:16 11.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    НЕКА ДА ОБЯСНЯ НЕЩО
    ..
    ОТСТРАНЕНАТА ЕВРОПРОКУРОРКА ПОДАЛА СИГНАЛ СРЕЩУ ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ
    КОЙТО БИЛ БИВШ ЮРИСТКОНСУЛТ НА
    ИНСА ОЙЛ
    .....
    КОИ СА ИНСА ОЙЛ ? - МУЛТИГРУП - НАЙ - ГОЛЯМАТА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
    СПОРЕД ПОСЛАНИКА НА САЩ И ЦРУ
    .. .
    СПРАВКА - ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР :)

    Коментиран от #27

    16:19 11.03.2026

  • 25 Формула

    14 1 Отговор
    Правосъдие + прокуратуратура = ново начало

    16:19 11.03.2026

  • 26 Промяна

    3 7 Отговор
    Прокурорите заемете се са разследвате цялата шарлатанска саботажница 5 години рушат всичко тук 5 години саботират 5 години крадат са безнаказани ЗАЩО

    16:19 11.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ГЕОРГИ САМУИЛОВ - СОБСТВЕНИК НА ИНСА ОЙЛ
    НА КОЙТО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
    НА СОФИЯ Е БИЛА ЮРИСТКОНСУЛ
    .....
    ИМА ФИРМА С ЕДНА ДАРИНА ПАВЛОВА - ХОЛИВУДСКА ПРОДУЦЕНТКА И МИТЬО ГЕСТАПОТО - АРТ ЦЕНИТЕЛ :)

    16:21 11.03.2026

  • 28 Кой не скача е свиня

    11 1 Отговор
    Препоръчително е тричане на тези отрепки и до живот извън системата

    16:22 11.03.2026

  • 29 мда а а

    14 1 Отговор
    май улицата ще раздава правосъдие!

    16:22 11.03.2026

  • 30 Мдам

    15 2 Отговор
    мафията може да си отдъхне поне до изборите

    Коментиран от #36, #37

    16:25 11.03.2026

  • 31 Гошко

    8 1 Отговор
    Корумпета

    16:29 11.03.2026

  • 32 гошо

    10 1 Отговор
    ОПГ подчинена на двете свини.

    Коментиран от #35, #38

    16:33 11.03.2026

  • 33 111

    5 1 Отговор
    Дъно!

    16:39 11.03.2026

  • 34 Кой какъв е

    2 1 Отговор
    Всичко е казано в коментарите - битката продължава. Да подкрепим истинските борци против корупцият и несправедливостта на изборите. И нямам предвид "новото ново начало" на Румен Радев и кохорта, защото те вървят с мафиотска гарнитура.

    16:53 11.03.2026

  • 35 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "гошо":

    32 И ВСИЧКИ ДРАСКАЧИ РАЗНАСЯЩИ ТУК ПОСТОЯННИ СВИНЩИНИ ШАРЛАТАНСКИИЗЛИВАЩИ ТОНОВЕ ПОМИЯ

    16:53 11.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "гошо":

    МА ИЯТА СЕГА УПРАВЛЯВА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ОВЛАДЯЛА ВЛАСТТА КОЛКОТО И ДА ТРИЕТЕ ХАХАХАХАХА

    16:58 11.03.2026

