Прокурорската колегия във ВСС няма да разгледа искането за смяна на Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) остави без разглеждане искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Мотивите са, че министърът няма право на такова искане, защото не става дума за титуляр, а за изпълняващ длъжността.
В началото на месеца пленумът на кадровиците прехвърли казуса към ресорната колегия след шестчасово заседание.
"Моето становище е, че трябва да има произнасяне по същество, за да бъде прекратена тази тежка криза на правовата държава", заяви пред медиите служебният министър на правосъдието и вицепремиер Андрей Янкулов преди заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Според Янкулов поведението на колегията до момента показва нежелание да се занимаят с този въпрос и вследствие
Борислав Сарафов е вече почти три години временно изпълняващ длъжността главен прокурор без никаква яснота кога ще приключи този временен мандат.
Нека видим Прокурорската колегия как ще подходи и дали въобще ще разгледа предложението ми, допълни Янкулов.
Във връзка с разпространената вчера от прокуратурата информация за българския европрокурор Теодора Георгиева министърът заяви, че в информацията се съдържа становище, подписано от анонимен прокурор, че има обосновано предположение, че българският европейски прокурор е извършил престъпление и това е оставено без последствие от българската прокуратура досега.
.... ЩОМ НЕ Е ТИТУЛЯР САРАФОВ , КАКЪВ Е ?
- ДЖУДЖЕ
- ТРЕНЬОР НА НАЦИОНАЛНАТА ГАРНИТУРА
- ПРИЗРАКА ОТ ОПЕРАТА :)))
15:58 11.03.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
МОМЧЕТАТА НА РАДОСЛАВ ИПОН 1 - НА РАПОНА :)
......
15:59 11.03.2026
11 Борислав
Трябва да има равнопоставеност между обвинението и защитата. В момента прокурорите (обвинението) може да кадрува в съдебната система ии съдиите не са независими.
16:01 11.03.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРОКУРОРИТЕ СА КОРОНАТА - ЧАСТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО . КВОТО КАЖЕ МИНИСТЪРА ТАКА СКАЧАТ :) МИНИСТЪРА Е ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.
. .....
СЪДИИТЕ СА НА БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО , НО ТАМ МИНИСТЪРА КОПЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМ КАЖЕ :)
16:05 11.03.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ИМА И ОЩЕ ЕДНА ТИТЛА И ДЛЪЖНОСТ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР
......
НЯМА СВОБОДНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ
16:07 11.03.2026
19 дааа
До коментар #1 от "Трол":Сега рошавото министърче следва да си даде оставвката и да сддъФче дипломата. Временен министър гони временен прокурор. Много му се иска на пИИдала Янк. да станИ ГлавЪ
16:12 11.03.2026
22 Хари путър
Затова закривай.Изведете п окуратурата от съдебната власт
И да работят
16:16 11.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..
ОТСТРАНЕНАТА ЕВРОПРОКУРОРКА ПОДАЛА СИГНАЛ СРЕЩУ ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР НА СОФИЯ
КОЙТО БИЛ БИВШ ЮРИСТКОНСУЛТ НА
ИНСА ОЙЛ
.....
КОИ СА ИНСА ОЙЛ ? - МУЛТИГРУП - НАЙ - ГОЛЯМАТА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
СПОРЕД ПОСЛАНИКА НА САЩ И ЦРУ
.. .
СПРАВКА - ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР :)
Коментиран от #27
16:19 11.03.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ГЕОРГИ САМУИЛОВ - СОБСТВЕНИК НА ИНСА ОЙЛ
НА КОЙТО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
НА СОФИЯ Е БИЛА ЮРИСТКОНСУЛ
.....
ИМА ФИРМА С ЕДНА ДАРИНА ПАВЛОВА - ХОЛИВУДСКА ПРОДУЦЕНТКА И МИТЬО ГЕСТАПОТО - АРТ ЦЕНИТЕЛ :)
16:21 11.03.2026
До коментар #32 от "гошо":32 И ВСИЧКИ ДРАСКАЧИ РАЗНАСЯЩИ ТУК ПОСТОЯННИ СВИНЩИНИ ШАРЛАТАНСКИИЗЛИВАЩИ ТОНОВЕ ПОМИЯ
16:53 11.03.2026
38 Промяна
До коментар #32 от "гошо":МА ИЯТА СЕГА УПРАВЛЯВА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ОВЛАДЯЛА ВЛАСТТА КОЛКОТО И ДА ТРИЕТЕ ХАХАХАХАХА
16:58 11.03.2026