Руската армия продължава да понася огромни загуби на бойното поле
  Тема: Украйна

11 Март, 2026 15:40 2 573 104

Блокирането от SpaceX на руската сателитна връзка Starlink в Украйна в началото на февруари 2026 г. вероятно също е позволило на украинските сили да напреднат в област Днепропетровск

Руската армия продължава да понася огромни загуби на бойното поле - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия продължава да понася огромни загуби на бойното поле, което ще продължи да възпрепятства способността ѝ да постигне мащабните си цели за кампанията през пролетта и лятото на 2026 г.

Руският президент Владимир Путин продължава да преувеличава руските постижения на бойното поле, въпреки че украинските сили наскоро освободиха значителна част от територията в Южна Украйна.

На 10 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Главната военна разузнавателна служба (GUR) на Украйна е получила руски документи, в които се оценяват загубите на Русия на бойното поле.

Това са основните изводи в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според информацията в документа руските сили са претърпели 1,315 милиона убити в боя и тежко ранени в боя по време на пълномащабната инвазия.

ISW наскоро оцени, че украинските контраатаки в южна Украйна подчертават ограниченията на възможностите на Русия да преразпредели сили за подсилване на нестабилни сектори.

Продължаващите тежки загуби на бойното поле, особено ако Русия продължи да се бори да набере достатъчно нови доброволци, за да замести загубите си, ще попречат на способността на Русия да отговори на украинските напредъци, да не говорим за започването на мащабни летни офанзиви, за да се опита да постигне нереалистичните цели на Кремъл.

Украинските сили засилват кампанията си за удари на средно разстояние срещу руската логистика, военно оборудване и човешки ресурси, което вероятно също ще попречи на руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.

Украинските сили напреднаха с 10 до 12 километра в две отделни операции в област Днепропетровск, които според съобщенията са освободили повече от 400 квадратни километра от края на януари 2026 г.

Командирът на 1-ви отделен щурмов полк на Украйна капитан Дмитро Филатов, чийто полк действа в посока Хуляйполе, заяви на 10 март, че полкът е напреднал с 12 километра в руските позиции между Нове Запорожие и Добропиля (и двете на север от Хуляйполе и на юг от Александровка).

Командирът на украински въздушнодесантен батальон заяви на 10 март, че батальонът е напреднал с 10 до 11 километра в посока Александровка.

Говорителят на украинските южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин заяви на 10 март, че украинските сили са възвърнали инициативата в някои райони близо до границата между областите Запорожие и Днепропетровск.

Волошин съобщи, че руските сили не са напредвали в посока Хуляйполе през последните три месеца (от средата на декември 2025 г.) и сега са пренасочили усилията си към атака в посока Зализиничне (западно от Хуляйполе), Мирне и Чаривне (и двете югозападно от Хуляйполе), вероятно поради успешните украински контраатаки северно и североизточно от Хуляйполе.

Украинските сили проведоха взаимно подкрепящи се операции в посока Хуляйполе и Александровка в края на 2025 г. и началото на 2026 г., съответно, за да изтласкат руските сили от област Днепропетровск и да подкопаят руските подготовки за пролетно настъпление.

Украинските сили вероятно са успели да напреднат бързо в посока Александровка, след като са проникнали в разпръснатите руски позиции при лоши метеорологични условия и са потиснали руските защитни системи, базирани на дронове.

Блокирането от SpaceX на руската сателитна връзка Starlink в Украйна в началото на февруари 2026 г. вероятно също е позволило на украинските сили да напреднат в област Днепропетровск.

Украинските сили засилват кампанията си за удари от средно разстояние срещу руската логистика, военно оборудване и човешки ресурси, което вероятно ще попречи и на руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.

Кремълските официални лица дадоха различни версии за изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно примирие в Украйна по време на разговора му с руския президент Владимир Путин на 9 март.

Путин продължи да призовава САЩ да прекратят военната си операция в Близкия изток, като същевременно отказва да сложи край на руската война в Украйна.

Руското правителство обмисля законопроект, който ще даде на руския президент правомощия за екстериториални военни операции с цел защита на руски граждани в чужбина.

Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Александровка. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в близост до Покровск.

Украинските сили нанесоха удар по завод за отбрана в Русия. Руските сили изстреляха 137 дрона срещу градовете Днипро и Харков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    90 23 Отговор
    Време беше за малко украинска фантастика. Почти ги бяхме забравили тези "войни на светлината" покрай иранските ракети в Тел-Авив. 55 хил укри срещу 1,35 милиона. Звучи правдоподобно, да. Особено ако четящия е с IQ 70

    Коментиран от #10, #79

    15:43 11.03.2026

  • 2 Питам се кой ли ви вярва

    70 22 Отговор
    Сигурно най най най гладкомозачното население на земята

    Изключително постна пропаганда

    Коментиран от #14, #81

    15:43 11.03.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    27 53 Отговор
    Не барайте путен!
    Има още много русня за утилизация!

    Коментиран от #19

    15:43 11.03.2026

  • 4 Фори

    21 31 Отговор
    Никакви загуби не са това.Когато ги докарат до 10 милиона тогава ще му мислим.

    Коментиран от #90

    15:43 11.03.2026

  • 5 Слава на Украйна!

    27 72 Отговор
    Защитницата на Европа!

    15:43 11.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    26 57 Отговор
    Путин тотално се абасpaлся. Махайте това изкуфяло деде, и не забравяйте да обесите и Медведев.

    15:44 11.03.2026

  • 7 Пунко

    59 14 Отговор
    И после пак се оказало че украинските мръвки надхвърлят 2 милиона и факти пак шмекеруват с истината

    15:44 11.03.2026

  • 8 Гост

    59 14 Отговор
    Пак започна броенето на трупове. Тази същата статия я чета поне за десети път през последнти няколко месеца. Тук таме само датите се сменят. И коментарите също - Русия в канала, от руснак войник не става, всяка сутрин се събуждам с радост, че не съм се родил руснак и т.н...

    Коментиран от #59, #92

    15:44 11.03.2026

  • 9 Тити на Кака

    33 4 Отговор
    Така е.
    1000:26 загуби понася.

    15:44 11.03.2026

  • 10 Хъ хъ

    14 28 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Явно Чернобил те е облъчил, че светиш от глупост.

    15:45 11.03.2026

  • 11 Т Живков

    18 34 Отговор
    Комунизма е психично разтройство

    Коментиран от #43

    15:45 11.03.2026

  • 12 хехе

    47 9 Отговор
    факти пак изтрепаха сите руснаци

    15:45 11.03.2026

  • 13 Русодебил

    21 28 Отговор
    Русодебилите, не се напъвайте, ще спукате некоя вена.

    Коментиран от #22

    15:45 11.03.2026

  • 14 МозАк

    17 32 Отговор

    До коментар #2 от "Питам се кой ли ви вярва":

    А на теб от хиляди километри ти личи,че вярваш само на ТАСС и на Путин.

    15:45 11.03.2026

  • 15 Слава!

    16 33 Отговор
    Слава на всеки руснак предал се в плен или избягал от бойното поле.Спасил си е
    живота.
    Слава!

    15:46 11.03.2026

  • 16 Буданов

    14 28 Отговор
    Руснаците с количества месо за разфасоване разполагат, това е факт!!!
    Но това ще е до време....

    15:46 11.03.2026

  • 17 12345

    33 12 Отговор
    Тези избиват руската армия незнайно вече за кой път! Представянето на чисти лъжи и желания за реалност им е специалност.

    15:46 11.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 7 Отговор
    МИНАЛАТА ЗИМА ИМАШЕ ВЕЧЕ СЛУЧАИ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УМРЕЛИ ОТ СТУД - НЕ МОГАТ ДА СИ ПЛАТЯТ ТОПЛОТО
    ......
    РУСИЯ ЩЕ ГИ МЪЧИ БРИТАНЦИТЕ ДО БЕЗКРАЙ :)

    15:47 11.03.2026

  • 19 Бай Ганчо Путинопека

    13 18 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Много са като ги закръглим на 10 милиона Рашки, тридневната спец операция ще приключи с един всеобщ концерт при Кобзон за всики Путинопеци

    15:47 11.03.2026

  • 20 604

    19 9 Отговор
    Уркофците напредват единствено под земятъ...къ не ви писна дъ преписвате едни и същи лъжи и пропагандъ. По живково се лъжеше по малко...що бе ...що искате пак дъ идвът болшевиките...с туй държание туй ще стане неизбежно ....

    15:47 11.03.2026

  • 21 Мунчовист

    13 23 Отговор
    Путин не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    15:48 11.03.2026

  • 22 604

    13 5 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Го каза платения пепейски тролъ за еднатъ дозичкъ, будиш само съжаление и недоумение в коментиращите!

    15:50 11.03.2026

  • 23 Тодар Живков

    10 18 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има.По-гламави са българските комунисти.

    Коментиран от #26

    15:53 11.03.2026

  • 24 ха ха ха

    25 5 Отговор
    Я дойте да ги видим тия документи за загубите на Русия ?!
    И къде точно напредват укрите ?
    Като не можете да я докарате с действия , то става с пропаганда .

    15:53 11.03.2026

  • 25 Удри копейката с лопатЕто!

    5 15 Отговор
    До като шава!

    15:54 11.03.2026

  • 26 по глупав

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тодар Живков":

    е жълтопаветника атлантик .

    Коментиран от #32

    15:54 11.03.2026

  • 27 ЖужйеИкономис

    6 11 Отговор
    Когато ми стане скучно,влизам в Телеграм и започвам да гледам видеа с ремонтирани руснаци.Украинците толкова много обичат руснаците,че вече ги капитулират не с един дрон,а с цели два дрона.Направо после можеш да правиш чебуреки от руснаците.Това са видеа,който можеш да гледаш с часпве,защото всеки ден качват нови такива.

    Коментиран от #31

    15:54 11.03.2026

  • 28 един козляк

    13 2 Отговор
    Яко е запалил моторетката тук .
    Ама само с мантри и пожелания не става .

    15:55 11.03.2026

  • 29 Диванен стратег

    11 2 Отговор
    И двете страни лъжат. До 2 месеца ще разберем кой лъже повече. Не, че не знаем, де...

    15:56 11.03.2026

  • 30 наскоро освободиха значителна част

    9 6 Отговор
    и скоро май ще чуем че урк са навлезли в к.. капан
    подмамвайки ги че уж се отстъпват Руснаците

    15:56 11.03.2026

  • 31 запомни си думите

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "ЖужйеИкономис":

    Скоро ремонт те чака .

    Коментиран от #45

    15:56 11.03.2026

  • 32 20 евро пара

    8 9 Отговор

    До коментар #26 от "по глупав":

    По-жълтопаветен от мургавия варненец от Възраждане няма. Тоя не само ходи всеки ден там, но и най-много пратестари от маалата кара.

    Коментиран от #34

    15:56 11.03.2026

  • 33 Емо

    7 12 Отговор
    Бая руснаци са изтумбени.

    15:57 11.03.2026

  • 34 Киро

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "20 евро пара":

    Знаем те тебе авторе .

    Коментиран от #38

    15:57 11.03.2026

  • 35 Какви загуби

    5 10 Отговор
    В Русия загубите ги закръглят на 10 милиона. Под 10 милиона не влизат в статистиката.

    15:58 11.03.2026

  • 36 хахаха

    12 4 Отговор
    и защо украина, нато и сащ още не са победили русия

    15:58 11.03.2026

  • 37 Гриша Димов

    3 2 Отговор
    Иран е ядрото на бившата империя на Партите. Октавиан Август и Партите имат мирен договор за срок от 2000 години. Начален ден на действие-ден-първи от новия календар на Август, ден обявен за ден на мира. Обявен за празнуване всяка нова година.

    15:58 11.03.2026

  • 38 20 евро пара

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Киро":

    Нищо не знаеш, Кире!

    15:59 11.03.2026

  • 39 Урсулите:

    12 6 Отговор
    Руската армия продължава да понася огромни загуби на бойното поле!
    Вече са загинали на бойното поле над Три Милиона Украинци и
    около Пет Милиона Укри са инвалиди от войната.

    Коментиран от #53

    15:59 11.03.2026

  • 40 стоян георгиев

    4 12 Отговор
    Всички руски печалби в южна украйна в последните две години реално са загубени за руснаците.путим многоходпвия отново се втрна на начална позиция въпреки огромните загуби.

    15:59 11.03.2026

  • 41 Голия

    4 3 Отговор
    СЛАБАЦИ

    16:00 11.03.2026

  • 42 Зеления

    15 6 Отговор
    1 315 000 убити руснаци според Украйна и 50 000 украински жертви според Зеленски....ей тез украинци с мантии на раменете невидимки бе, куршум не ги лови

    16:00 11.03.2026

  • 43 Цък

    15 8 Отговор

    До коментар #11 от "Т Живков":

    Заблудена овца къде виждаш комунизъм. Русия си уважава историята- и царска Русия и съветска Русия, и белогвардейците и Червената армия. А ние станахме дърво без корен. Разни измислени соросоиди историци за 30 сребърника пренаписват историята. Стигна се то такова падение тези продажници да казват : НЯМА БАТАШКО КЛАНЕ

    Коментиран от #62, #96

    16:01 11.03.2026

  • 44 Москвич

    7 10 Отговор
    изобретиха нова лимозина за путин представена пред западните медии като PUTCAR

    16:01 11.03.2026

  • 45 ЖужйеИкономис

    3 11 Отговор

    До коментар #31 от "запомни си думите":

    Няма какво друго да направя освен да се радвм на милионите загробени болшевики.Заплахите можеш да си ги сложиш в жоБа,много на дълбоко в руската жоБа!

    Коментиран от #49

    16:02 11.03.2026

  • 46 Ха, ха

    1 2 Отговор
    Ха, ха

    16:02 11.03.2026

  • 47 ИНСТИТУТА ЗА ВОЙНАТА

    16 1 Отговор
    КАТО Е ТОЛКОВА КОМПЕТЕНТЕН ДА БЕ ДАЛ СЪВЕТ НА ТРЪМП ,ЧЕ ДА НЕ ЯДЕ ДЪРВОТО В ИРАН. С ПРИКАЗКИ И ПРОПАГАНДА НИКОЙ ВОЙНА НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ.

    Коментиран от #51

    16:03 11.03.2026

  • 48 хихи

    10 3 Отговор
    Напреднали в посока Киев. На това му се вика Реконтранаступ

    Коментиран от #50

    16:03 11.03.2026

  • 49 ще те ремонтираме основно

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "ЖужйеИкономис":

    не бери грижа .

    Коментиран от #52

    16:03 11.03.2026

  • 50 Ей Руски тръбар

    3 9 Отговор

    До коментар #48 от "хихи":

    4 гВи чакаме в Киев вашта семка русофилска.

    Коментиран от #54

    16:05 11.03.2026

  • 51 Трай бре

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "ИНСТИТУТА ЗА ВОЙНАТА":

    Мръшляк

    16:05 11.03.2026

  • 52 ЖужйеИкономис

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "ще те ремонтираме основно":

    А аз ще направя както прави Бойко-ремонт на ремонта на майка ти.После на всички женски индивиди от калпавата ти предателска рода.

    16:05 11.03.2026

  • 53 Ох как ше те

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Урсулите:":

    Ръмбв руски свирач тебе.

    16:07 11.03.2026

  • 54 хихи

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Ей Руски тръбар":

    Чакай ги на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители" Магарев вече е там. Не че плаката ще ви помогне...

    Коментиран от #56, #73

    16:07 11.03.2026

  • 55 Жалки сте

    4 9 Отговор
    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    Коментиран от #60

    16:08 11.03.2026

  • 56 Не мога

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "хихи":

    В момента ръба майка ти

    16:09 11.03.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    През втората световна руснаците са умирали за Родината си.Сега умират за Хаяско.

    16:10 11.03.2026

  • 58 Истината за блатото

    7 7 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    Коментиран от #69

    16:10 11.03.2026

  • 59 Така е когато

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    екарисажът не работи.
    Всякакви mрши и всеки ден едно и също.
    Киев за три дни също

    Коментиран от #87

    16:11 11.03.2026

  • 60 Девили

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "Жалки сте":

    Помня, как хвалеха Горбачов, после Елцин, сега Путин... а първите двама ги плюят. Плюеха и по Сталин, хвалеха Хрусчов, сега го плюят.

    16:11 11.03.2026

  • 61 аz СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    На Берлин!
    🤣🤣🤣

    16:12 11.03.2026

  • 62 Сусма

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Цък":

    Няма баташко клане. Путин целуна Корана. Аятоласите са ни братя. Кажеш нещо против исляма и ставаш Ционист!

    16:13 11.03.2026

  • 63 А.Х.

    6 7 Отговор
    Путин и руската армия нямат ход!Те са шах и мат!Не могат да победят,нямат право и да се предадат,защото населението ще ги линчува.На руснаците им остава само и единствено да страдат.По руски...

    16:14 11.03.2026

  • 64 Емо

    4 5 Отговор
    Още ли не са изтумбили новият аятолах?

    16:16 11.03.2026

  • 65 си дзън

    4 7 Отговор
    От векове в русията (от Петър I) - големи цели и мижави резултати, ама толкова могат мужиците.
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора." - Петър I

    16:17 11.03.2026

  • 66 Перо

    7 2 Отговор
    Излиза, че руската армия напредва със загуби, а УВС отстъпват печелейки, незнайно какво!

    16:18 11.03.2026

  • 67 Коментатор

    5 4 Отговор
    Украинците имат брутално много дронове и с тях компенсират по-малкото жива сила от агресора.
    В момента използват една стратегия срещу логистиката на рашистите като държат в небето дронове постоянно за да следят за техника която превозва боеприпаси или личен състав. Дронът лети докато има батерия и пада без да се връща като веднага го заменя друг по същото трасе и по същия начин остава във въздуха до изтощаване на батерията. Естествено, ако се появи цел тя се атакува и веднага го замества друг дрон.

    16:19 11.03.2026

  • 68 Коментатор

    4 5 Отговор
    Украинците имат брутално много дронове и с тях компенсират по-малкото жива сила от агресора.
    В момента използват една стратегия срещу логистиката на рашистите като държат в небето дронове постоянно за да следят за техника която превозва боеприпаси или личен състав. Дронът лети докато има батерия и пада без да се връща като веднага го заменя друг по същото трасе и по същия начин остава във въздуха до изтощаване на батерията. Естествено, ако се появи цел тя се атакува и веднага го замества друг дрон.

    16:19 11.03.2026

  • 69 Шекел Мошещайн

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Истината за блатото":

    Иван Илин е любимият писател на Путин.От книгите на този философ дъха на шизофрения.Той един път е за нещо,а в следващите редове е против.Цялата планета се чуди,защо Путин е непредсказуем,а то е защото чете ето такива душевни повърни като Илин.

    16:20 11.03.2026

  • 70 Пак аз бе

    4 4 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин,нито от войската му,нито от руснаците, нито от копейките.

    Коментиран от #72

    16:23 11.03.2026

  • 71 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Хахахаха

    16:24 11.03.2026

  • 72 Точно ти се удав3

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Пак аз бе":

    От полюциите на Путин

    16:25 11.03.2026

  • 73 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "хихи":

    Бас държа,че на моста говорителя на Атлантиците,съветския възпитанник Васето Данов ще разбута с рамена и лакти и Магарев и Тагарев ,и Шаламана и Ленчето с кремчето и първи ще поднесе цвятя на Освободителите,като с упование и възторг им изближе з@дниците.

    16:26 11.03.2026

  • 74 Бесен - Язовец

    4 3 Отговор
    Новини от петоколонниците на Сорос

    16:27 11.03.2026

  • 75 Благой

    2 1 Отговор
    НАЛИ Я ЗАНУЛИХТЕ

    16:30 11.03.2026

  • 76 шаа

    3 1 Отговор
    разбирам, защо е публикувано тук. просто е твърде дълго за секцията с вицове.

    16:32 11.03.2026

  • 77 Путилифонът

    2 0 Отговор
    Не са загуби туй,печелене е од липса на пиенци и зекове кои да се хрантутят од държавнио бюжет! Ма има още многома такиви лауреати шо у Татароменгяния знаеме: стервите и пиенчугите нема свършат никогъш! Внетен ли сме?

    16:33 11.03.2026

  • 78 Да си копейка е Божие наказание

    3 1 Отговор
    Мда.

    16:33 11.03.2026

  • 79 И откога

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Гуляйполе стана Хуляйполе..?
    Пълни измишльотини.. Горките ние, читателите... на този високоинтелектуален ресурс..

    16:33 11.03.2026

  • 80 Един

    4 1 Отговор
    Рашистката олигофрения - най-голямата в света. Безаналогова. Виждат, че не могат да спечелят войната вече пета година, но упорито напъват вместо да потърсят справедливо мирно решение. Стотиците хиляди жертви и огромните щети не ги интересуват. Важното е да се трупат в гърдите, че нещо са победили. После може да нямат хора и да живеят в мизерия, но важното е да си пишат някаква победа. Комплексари.

    16:35 11.03.2026

  • 81 Украйна благодари на ЕС

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питам се кой ли ви вярва":

    Седем украинци влязоха в списъка на Forbes за доларови милиардери

    16:35 11.03.2026

  • 82 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    16:37 11.03.2026

  • 83 Т. Живков....

    1 0 Отговор
    Руската армия е едно недоносче.

    16:38 11.03.2026

  • 84 Макробиолог

    0 1 Отговор
    На източния фронт нищо ново--громим врага и жънем победи.,не мога до си спомня кога за последно американски президент звъня за консултации и обмен на мнения на българския си колега.

    16:38 11.03.2026

  • 85 Бесен - Язовец

    2 1 Отговор
    Алооо.... сорос4иитеее... руснаците има спътници широкоспектърни не им трябва лаптопи за да насочват ракетите.

    16:40 11.03.2026

  • 86 Путин кашля

    2 2 Отговор
    Три дена до Киев

    16:41 11.03.2026

  • 87 ост гост

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Така е когато":

    Киев-предградието му Гостомел още първия ден.

    16:43 11.03.2026

  • 88 Кухоглава копейка

    2 1 Отговор
    Урсулата е виновна!

    16:43 11.03.2026

  • 89 И времето си върви..

    0 2 Отговор
    Пета година започна, и все едно и също, великата, легендарна и непобедима путинска армия насрл. А се, и се омазала в л@й...ата си, драпа ли драпа в калта на украинските ниви, жалките наши копейки жално подсмърчат под всяка статия🤣, и кураж вече не си дават, сармати, мармати, искандери нещо ги забравиха.

    Коментиран от #101

    16:44 11.03.2026

  • 90 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фори":

    Да не би да си роднина на хитлер или сталин ?

    16:44 11.03.2026

  • 91 Читател

    2 0 Отговор
    Всеки път когато положението на фронта стане нетърпимо за укрите се вадят опорките за "огромните" руски загуби.

    16:47 11.03.2026

  • 92 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Няма епитет не използван за Зеленски! А той остава герой и си защитава родината .

    16:48 11.03.2026

  • 93 Дельо хайдутин

    0 0 Отговор
    Тц... няма да я бъде тая работа, вече не меся погачите, пета година започна, добре че една циганка минава от време на време, давам и две, три погачи, тя ми пуска, и пак чакам братушките, ама няма да ги бъде... тц...

    16:48 11.03.2026

  • 94 🤔.....

    2 1 Отговор
    И тия нефелници били спечелили ВСВ, победили райха🤔, как е станала тази работа?, за пет години пет села са, я превзели, я не.

    Коментиран от #95, #98

    16:52 11.03.2026

  • 95 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "🤔.....":

    "за пет години пет села са, я превзели, я не"

    Ама пък разпаднаха НАТО и фалираха ЕС

    16:53 11.03.2026

  • 96 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Цък":

    Обикновено като смесиш несъвместими неща става бълвоч ! Сега в русия е на власт национал олигархия !

    Коментиран от #99

    16:54 11.03.2026

  • 97 Учуден

    1 1 Отговор
    "руските сили са претърпели 1,315 милиона убити"

    А някое козяче ще ми обясни ли защо размяната на тела на убити е 14 000 укри срещу 158 руснака.

    Коментиран от #103

    16:55 11.03.2026

  • 98 оди

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "🤔.....":

    се пери бе

    16:56 11.03.2026

  • 99 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    "Сега в русия е на власт национал олигархия"

    Пък в САЩ на власт е коалиция Епстийн и Израел.

    16:57 11.03.2026

  • 100 Казали англичаните

    0 0 Отговор
    За Руските згуби! Какво друго да кажат,??

    17:00 11.03.2026

  • 101 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "И времето си върви..":

    Така де, като господарите ти 20 години в Афганистан и 10 години във Виетнам.

    17:00 11.03.2026

  • 102 123

    0 0 Отговор
    Тази статия от Зеленски ли е писана ?

    17:01 11.03.2026

  • 103 Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Учуден":

    Путин не жали войниците си. Руснаците винаги ще си останат най-бедните, потиснати, без право на глас. Имат право само да мрат във войните против всички свои съседи. Всяка империя се разпада, сега е ред на Путиновата.

    17:01 11.03.2026

  • 104 Стоенчо

    0 0 Отговор
    Успокоих се! Добре че украинските Рамбовци защитават Авропа!

    17:02 11.03.2026

