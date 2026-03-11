Руската армия продължава да понася огромни загуби на бойното поле!

Русия продължава да понася огромни загуби на бойното поле, което ще продължи да възпрепятства способността ѝ да постигне мащабните си цели за кампанията през пролетта и лятото на 2026 г.

Руският президент Владимир Путин продължава да преувеличава руските постижения на бойното поле, въпреки че украинските сили наскоро освободиха значителна част от територията в Южна Украйна.

На 10 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Главната военна разузнавателна служба (GUR) на Украйна е получила руски документи, в които се оценяват загубите на Русия на бойното поле.

Това са основните изводи в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Според информацията в документа руските сили са претърпели 1,315 милиона убити в боя и тежко ранени в боя по време на пълномащабната инвазия.

ISW наскоро оцени, че украинските контраатаки в южна Украйна подчертават ограниченията на възможностите на Русия да преразпредели сили за подсилване на нестабилни сектори.

Продължаващите тежки загуби на бойното поле, особено ако Русия продължи да се бори да набере достатъчно нови доброволци, за да замести загубите си, ще попречат на способността на Русия да отговори на украинските напредъци, да не говорим за започването на мащабни летни офанзиви, за да се опита да постигне нереалистичните цели на Кремъл.

Украинските сили засилват кампанията си за удари на средно разстояние срещу руската логистика, военно оборудване и човешки ресурси, което вероятно също ще попречи на руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.

Украинските сили напреднаха с 10 до 12 километра в две отделни операции в област Днепропетровск, които според съобщенията са освободили повече от 400 квадратни километра от края на януари 2026 г.

Командирът на 1-ви отделен щурмов полк на Украйна капитан Дмитро Филатов, чийто полк действа в посока Хуляйполе, заяви на 10 март, че полкът е напреднал с 12 километра в руските позиции между Нове Запорожие и Добропиля (и двете на север от Хуляйполе и на юг от Александровка).

Командирът на украински въздушнодесантен батальон заяви на 10 март, че батальонът е напреднал с 10 до 11 километра в посока Александровка.

Говорителят на украинските южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин заяви на 10 март, че украинските сили са възвърнали инициативата в някои райони близо до границата между областите Запорожие и Днепропетровск.

Волошин съобщи, че руските сили не са напредвали в посока Хуляйполе през последните три месеца (от средата на декември 2025 г.) и сега са пренасочили усилията си към атака в посока Зализиничне (западно от Хуляйполе), Мирне и Чаривне (и двете югозападно от Хуляйполе), вероятно поради успешните украински контраатаки северно и североизточно от Хуляйполе.

Украинските сили проведоха взаимно подкрепящи се операции в посока Хуляйполе и Александровка в края на 2025 г. и началото на 2026 г., съответно, за да изтласкат руските сили от област Днепропетровск и да подкопаят руските подготовки за пролетно настъпление.

Украинските сили вероятно са успели да напреднат бързо в посока Александровка, след като са проникнали в разпръснатите руски позиции при лоши метеорологични условия и са потиснали руските защитни системи, базирани на дронове.

Блокирането от SpaceX на руската сателитна връзка Starlink в Украйна в началото на февруари 2026 г. вероятно също е позволило на украинските сили да напреднат в област Днепропетровск.

Украинските сили засилват кампанията си за удари от средно разстояние срещу руската логистика, военно оборудване и човешки ресурси, което вероятно ще попречи и на руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.

Кремълските официални лица дадоха различни версии за изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно примирие в Украйна по време на разговора му с руския президент Владимир Путин на 9 март.

Путин продължи да призовава САЩ да прекратят военната си операция в Близкия изток, като същевременно отказва да сложи край на руската война в Украйна.

Руското правителство обмисля законопроект, който ще даде на руския президент правомощия за екстериториални военни операции с цел защита на руски граждани в чужбина.

Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Александровка. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в близост до Покровск.

Украинските сили нанесоха удар по завод за отбрана в Русия. Руските сили изстреляха 137 дрона срещу градовете Днипро и Харков.