Руската армия продължава да понася огромни загуби на бойното поле!

Русия продължава да понася огромни загуби на бойното поле, което ще продължи да възпрепятства способността ѝ да постигне мащабните си цели за кампанията през пролетта и лятото на 2026 г.
Руският президент Владимир Путин продължава да преувеличава руските постижения на бойното поле, въпреки че украинските сили наскоро освободиха значителна част от територията в Южна Украйна.
На 10 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Главната военна разузнавателна служба (GUR) на Украйна е получила руски документи, в които се оценяват загубите на Русия на бойното поле.
Това са основните изводи в дневния анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Според информацията в документа руските сили са претърпели 1,315 милиона убити в боя и тежко ранени в боя по време на пълномащабната инвазия.
ISW наскоро оцени, че украинските контраатаки в южна Украйна подчертават ограниченията на възможностите на Русия да преразпредели сили за подсилване на нестабилни сектори.
Продължаващите тежки загуби на бойното поле, особено ако Русия продължи да се бори да набере достатъчно нови доброволци, за да замести загубите си, ще попречат на способността на Русия да отговори на украинските напредъци, да не говорим за започването на мащабни летни офанзиви, за да се опита да постигне нереалистичните цели на Кремъл.
Украинските сили засилват кампанията си за удари на средно разстояние срещу руската логистика, военно оборудване и човешки ресурси, което вероятно също ще попречи на руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.
Украинските сили напреднаха с 10 до 12 километра в две отделни операции в област Днепропетровск, които според съобщенията са освободили повече от 400 квадратни километра от края на януари 2026 г.
Командирът на 1-ви отделен щурмов полк на Украйна капитан Дмитро Филатов, чийто полк действа в посока Хуляйполе, заяви на 10 март, че полкът е напреднал с 12 километра в руските позиции между Нове Запорожие и Добропиля (и двете на север от Хуляйполе и на юг от Александровка).
Командирът на украински въздушнодесантен батальон заяви на 10 март, че батальонът е напреднал с 10 до 11 километра в посока Александровка.
Говорителят на украинските южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин заяви на 10 март, че украинските сили са възвърнали инициативата в някои райони близо до границата между областите Запорожие и Днепропетровск.
Волошин съобщи, че руските сили не са напредвали в посока Хуляйполе през последните три месеца (от средата на декември 2025 г.) и сега са пренасочили усилията си към атака в посока Зализиничне (западно от Хуляйполе), Мирне и Чаривне (и двете югозападно от Хуляйполе), вероятно поради успешните украински контраатаки северно и североизточно от Хуляйполе.
Украинските сили проведоха взаимно подкрепящи се операции в посока Хуляйполе и Александровка в края на 2025 г. и началото на 2026 г., съответно, за да изтласкат руските сили от област Днепропетровск и да подкопаят руските подготовки за пролетно настъпление.
Украинските сили вероятно са успели да напреднат бързо в посока Александровка, след като са проникнали в разпръснатите руски позиции при лоши метеорологични условия и са потиснали руските защитни системи, базирани на дронове.
Блокирането от SpaceX на руската сателитна връзка Starlink в Украйна в началото на февруари 2026 г. вероятно също е позволило на украинските сили да напреднат в област Днепропетровск.
Украинските сили засилват кампанията си за удари от средно разстояние срещу руската логистика, военно оборудване и човешки ресурси, което вероятно ще попречи и на руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.
Кремълските официални лица дадоха различни версии за изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно примирие в Украйна по време на разговора му с руския президент Владимир Путин на 9 март.
Путин продължи да призовава САЩ да прекратят военната си операция в Близкия изток, като същевременно отказва да сложи край на руската война в Украйна.
Руското правителство обмисля законопроект, който ще даде на руския президент правомощия за екстериториални военни операции с цел защита на руски граждани в чужбина.
Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Александровка. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в близост до Покровск.
Украинските сили нанесоха удар по завод за отбрана в Русия. Руските сили изстреляха 137 дрона срещу градовете Днипро и Харков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роден в НРБ
Коментиран от #10, #79
15:43 11.03.2026
2 Питам се кой ли ви вярва
Изключително постна пропаганда
Коментиран от #14, #81
15:43 11.03.2026
3 Ганя Путинофила
Има още много русня за утилизация!
Коментиран от #19
15:43 11.03.2026
4 Фори
Коментиран от #90
15:43 11.03.2026
5 Слава на Украйна!
15:43 11.03.2026
6 РЕАЛИСТ
15:44 11.03.2026
7 Пунко
15:44 11.03.2026
8 Гост
Коментиран от #59, #92
15:44 11.03.2026
9 Тити на Кака
1000:26 загуби понася.
15:44 11.03.2026
10 Хъ хъ
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Явно Чернобил те е облъчил, че светиш от глупост.
15:45 11.03.2026
11 Т Живков
Коментиран от #43
15:45 11.03.2026
12 хехе
15:45 11.03.2026
13 Русодебил
Коментиран от #22
15:45 11.03.2026
14 МозАк
До коментар #2 от "Питам се кой ли ви вярва":А на теб от хиляди километри ти личи,че вярваш само на ТАСС и на Путин.
15:45 11.03.2026
15 Слава!
живота.
Слава!
15:46 11.03.2026
16 Буданов
Но това ще е до време....
15:46 11.03.2026
17 12345
15:46 11.03.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
РУСИЯ ЩЕ ГИ МЪЧИ БРИТАНЦИТЕ ДО БЕЗКРАЙ :)
15:47 11.03.2026
19 Бай Ганчо Путинопека
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Много са като ги закръглим на 10 милиона Рашки, тридневната спец операция ще приключи с един всеобщ концерт при Кобзон за всики Путинопеци
15:47 11.03.2026
20 604
15:47 11.03.2026
21 Мунчовист
15:48 11.03.2026
22 604
До коментар #13 от "Русодебил":Го каза платения пепейски тролъ за еднатъ дозичкъ, будиш само съжаление и недоумение в коментиращите!
15:50 11.03.2026
23 Тодар Живков
Коментиран от #26
15:53 11.03.2026
24 ха ха ха
И къде точно напредват укрите ?
Като не можете да я докарате с действия , то става с пропаганда .
15:53 11.03.2026
25 Удри копейката с лопатЕто!
15:54 11.03.2026
26 по глупав
До коментар #23 от "Тодар Живков":е жълтопаветника атлантик .
Коментиран от #32
15:54 11.03.2026
27 ЖужйеИкономис
Коментиран от #31
15:54 11.03.2026
28 един козляк
Ама само с мантри и пожелания не става .
15:55 11.03.2026
29 Диванен стратег
15:56 11.03.2026
30 наскоро освободиха значителна част
подмамвайки ги че уж се отстъпват Руснаците
15:56 11.03.2026
31 запомни си думите
До коментар #27 от "ЖужйеИкономис":Скоро ремонт те чака .
Коментиран от #45
15:56 11.03.2026
32 20 евро пара
До коментар #26 от "по глупав":По-жълтопаветен от мургавия варненец от Възраждане няма. Тоя не само ходи всеки ден там, но и най-много пратестари от маалата кара.
Коментиран от #34
15:56 11.03.2026
33 Емо
15:57 11.03.2026
34 Киро
До коментар #32 от "20 евро пара":Знаем те тебе авторе .
Коментиран от #38
15:57 11.03.2026
35 Какви загуби
15:58 11.03.2026
36 хахаха
15:58 11.03.2026
37 Гриша Димов
15:58 11.03.2026
38 20 евро пара
До коментар #34 от "Киро":Нищо не знаеш, Кире!
15:59 11.03.2026
39 Урсулите:
Вече са загинали на бойното поле над Три Милиона Украинци и
около Пет Милиона Укри са инвалиди от войната.
Коментиран от #53
15:59 11.03.2026
40 стоян георгиев
15:59 11.03.2026
41 Голия
16:00 11.03.2026
42 Зеления
16:00 11.03.2026
43 Цък
До коментар #11 от "Т Живков":Заблудена овца къде виждаш комунизъм. Русия си уважава историята- и царска Русия и съветска Русия, и белогвардейците и Червената армия. А ние станахме дърво без корен. Разни измислени соросоиди историци за 30 сребърника пренаписват историята. Стигна се то такова падение тези продажници да казват : НЯМА БАТАШКО КЛАНЕ
Коментиран от #62, #96
16:01 11.03.2026
44 Москвич
16:01 11.03.2026
45 ЖужйеИкономис
До коментар #31 от "запомни си думите":Няма какво друго да направя освен да се радвм на милионите загробени болшевики.Заплахите можеш да си ги сложиш в жоБа,много на дълбоко в руската жоБа!
Коментиран от #49
16:02 11.03.2026
46 Ха, ха
16:02 11.03.2026
47 ИНСТИТУТА ЗА ВОЙНАТА
Коментиран от #51
16:03 11.03.2026
48 хихи
Коментиран от #50
16:03 11.03.2026
49 ще те ремонтираме основно
До коментар #45 от "ЖужйеИкономис":не бери грижа .
Коментиран от #52
16:03 11.03.2026
50 Ей Руски тръбар
До коментар #48 от "хихи":4 гВи чакаме в Киев вашта семка русофилска.
Коментиран от #54
16:05 11.03.2026
51 Трай бре
До коментар #47 от "ИНСТИТУТА ЗА ВОЙНАТА":Мръшляк
16:05 11.03.2026
52 ЖужйеИкономис
До коментар #49 от "ще те ремонтираме основно":А аз ще направя както прави Бойко-ремонт на ремонта на майка ти.После на всички женски индивиди от калпавата ти предателска рода.
16:05 11.03.2026
53 Ох как ше те
До коментар #39 от "Урсулите:":Ръмбв руски свирач тебе.
16:07 11.03.2026
54 хихи
До коментар #50 от "Ей Руски тръбар":Чакай ги на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители" Магарев вече е там. Не че плаката ще ви помогне...
Коментиран от #56, #73
16:07 11.03.2026
55 Жалки сте
Коментиран от #60
16:08 11.03.2026
56 Не мога
До коментар #54 от "хихи":В момента ръба майка ти
16:09 11.03.2026
57 Дон Корлеоне
16:10 11.03.2026
58 Истината за блатото
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
Коментиран от #69
16:10 11.03.2026
59 Така е когато
До коментар #8 от "Гост":екарисажът не работи.
Всякакви mрши и всеки ден едно и също.
Киев за три дни също
Коментиран от #87
16:11 11.03.2026
60 Девили
До коментар #55 от "Жалки сте":Помня, как хвалеха Горбачов, после Елцин, сега Путин... а първите двама ги плюят. Плюеха и по Сталин, хвалеха Хрусчов, сега го плюят.
16:11 11.03.2026
61 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
16:12 11.03.2026
62 Сусма
До коментар #43 от "Цък":Няма баташко клане. Путин целуна Корана. Аятоласите са ни братя. Кажеш нещо против исляма и ставаш Ционист!
16:13 11.03.2026
63 А.Х.
16:14 11.03.2026
64 Емо
16:16 11.03.2026
65 си дзън
"Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора." - Петър I
16:17 11.03.2026
66 Перо
16:18 11.03.2026
67 Коментатор
В момента използват една стратегия срещу логистиката на рашистите като държат в небето дронове постоянно за да следят за техника която превозва боеприпаси или личен състав. Дронът лети докато има батерия и пада без да се връща като веднага го заменя друг по същото трасе и по същия начин остава във въздуха до изтощаване на батерията. Естествено, ако се появи цел тя се атакува и веднага го замества друг дрон.
16:19 11.03.2026
68 Коментатор
69 Шекел Мошещайн
До коментар #58 от "Истината за блатото":Иван Илин е любимият писател на Путин.От книгите на този философ дъха на шизофрения.Той един път е за нещо,а в следващите редове е против.Цялата планета се чуди,защо Путин е непредсказуем,а то е защото чете ето такива душевни повърни като Илин.
16:20 11.03.2026
70 Пак аз бе
Коментиран от #72
16:23 11.03.2026
71 Ха ХаХа
16:24 11.03.2026
72 Точно ти се удав3
До коментар #70 от "Пак аз бе":От полюциите на Путин
16:25 11.03.2026
73 Моряка
До коментар #54 от "хихи":Бас държа,че на моста говорителя на Атлантиците,съветския възпитанник Васето Данов ще разбута с рамена и лакти и Магарев и Тагарев ,и Шаламана и Ленчето с кремчето и първи ще поднесе цвятя на Освободителите,като с упование и възторг им изближе з@дниците.
16:26 11.03.2026
74 Бесен - Язовец
16:27 11.03.2026
75 Благой
16:30 11.03.2026
76 шаа
16:32 11.03.2026
77 Путилифонът
16:33 11.03.2026
78 Да си копейка е Божие наказание
16:33 11.03.2026
79 И откога
До коментар #1 от "Роден в НРБ":Гуляйполе стана Хуляйполе..?
Пълни измишльотини.. Горките ние, читателите... на този високоинтелектуален ресурс..
16:33 11.03.2026
80 Един
16:35 11.03.2026
81 Украйна благодари на ЕС
До коментар #2 от "Питам се кой ли ви вярва":Седем украинци влязоха в списъка на Forbes за доларови милиардери
16:35 11.03.2026
82 Град Козлодуй
16:37 11.03.2026
83 Т. Живков....
16:38 11.03.2026
84 Макробиолог
16:38 11.03.2026
85 Бесен - Язовец
16:40 11.03.2026
86 Путин кашля
16:41 11.03.2026
87 ост гост
До коментар #59 от "Така е когато":Киев-предградието му Гостомел още първия ден.
16:43 11.03.2026
88 Кухоглава копейка
16:43 11.03.2026
89 И времето си върви..
Коментиран от #101
16:44 11.03.2026
90 Лука
До коментар #4 от "Фори":Да не би да си роднина на хитлер или сталин ?
16:44 11.03.2026
91 Читател
16:47 11.03.2026
92 Лука
До коментар #8 от "Гост":Няма епитет не използван за Зеленски! А той остава герой и си защитава родината .
16:48 11.03.2026
93 Дельо хайдутин
16:48 11.03.2026
94 🤔.....
Коментиран от #95, #98
16:52 11.03.2026
95 Зевзек
До коментар #94 от "🤔.....":"за пет години пет села са, я превзели, я не"
Ама пък разпаднаха НАТО и фалираха ЕС
16:53 11.03.2026
96 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #43 от "Цък":Обикновено като смесиш несъвместими неща става бълвоч ! Сега в русия е на власт национал олигархия !
Коментиран от #99
16:54 11.03.2026
97 Учуден
А някое козяче ще ми обясни ли защо размяната на тела на убити е 14 000 укри срещу 158 руснака.
Коментиран от #103
16:55 11.03.2026
98 оди
До коментар #94 от "🤔.....":се пери бе
16:56 11.03.2026
99 Зевзек
До коментар #96 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":"Сега в русия е на власт национал олигархия"
Пък в САЩ на власт е коалиция Епстийн и Израел.
16:57 11.03.2026
100 Казали англичаните
17:00 11.03.2026
101 Помнещ
До коментар #89 от "И времето си върви..":Така де, като господарите ти 20 години в Афганистан и 10 години във Виетнам.
17:00 11.03.2026
102 123
17:01 11.03.2026
103 Колев
До коментар #97 от "Учуден":Путин не жали войниците си. Руснаците винаги ще си останат най-бедните, потиснати, без право на глас. Имат право само да мрат във войните против всички свои съседи. Всяка империя се разпада, сега е ред на Путиновата.
17:01 11.03.2026
104 Стоенчо
17:02 11.03.2026