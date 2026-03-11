Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Новият върховен лидер на Иран е бил „леко ранен“

Новият върховен лидер на Иран е бил „леко ранен“

11 Март, 2026 15:43 1 359 12

  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • израел-
  • сащ

По-рано представители на израелското разузнаване заявиха, че Хаменей е бил леко ранен при израелско-американските военни действия срещу страната

Новият върховен лидер на Иран е бил „леко ранен“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новоизбраният върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил леко ранен, но продължава да упражнява дейност, заяви днес пред Ройтерс представител на властите на Ислямската република, съобщи БТА.

Служителят не разкри детайли кога Хаменей е бил ранен или защо не е излязъл с изявление пред обществото, откакто беше назначен за нов върховен лидер на Иран.

По-рано представители на израелското разузнаване заявиха, че Хаменей е бил леко ранен при израелско-американските военни действия срещу страната.

Израелското разузнаване смята, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил леко ранен при израелско-американските военни действия срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен израелски представител. Според разузнаването това е причината той да не се появява на публични места.

По-рано днес Франс прес цитира изказване на сина на иранският президент Масуд Пезешкан - Юсеф, според когото Моджтаба Хаменей е “жив и здрав, макар и ранен.

"Чух информация, според която Моджтаба Хаменей е бил ранен. Питах приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, слава на Бога, той е жив и здрав", написа в канала си в "Телеграм" Юсеф Пезешкиан, който е съветник на правителството.

В. "Ню Йорк таймс" цитира днес трима ирански висши служители, според които Моджтаба е "бил ранен в краката, но е в съзнание и се намира на място с повишена сигурност, където комуникациите са ограничени".

Вестникът цитира също двама израелски висши военни представители, потвърждаващи раняването му въз основа на сведения, получени от израелското разузнаване преди Моджтаба да бъде определен за нов върховен лидер в неделя.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    11 6 Отговор
    А Хитлеряху, къде е?

    15:45 11.03.2026

  • 2 Нетаняху

    7 1 Отговор
    Аятолаха е мъртъв.

    15:48 11.03.2026

  • 3 Фори

    10 1 Отговор
    Митра малце болен.Утре погребение!

    15:49 11.03.2026

  • 4 Не е страшно

    12 3 Отговор
    Фръкнала му е само чалмата.

    15:50 11.03.2026

  • 5 Фелдшера

    8 1 Отговор
    Скъсан минискус.

    15:52 11.03.2026

  • 6 ГанЯ

    9 1 Отговор
    Почти бременна или малко бременна няма 😁

    Коментиран от #9

    16:00 11.03.2026

  • 7 Леко е ранен но

    4 1 Отговор
    имал ли умник Моджтаба глава или нямал?

    16:19 11.03.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    3 3 Отговор
    Фейк за Иран обаче не е фейк, че Нетаняху фашиста е ликвидиран с ракета

    16:24 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ф А К Т И

    1 1 Отговор
    Очевидно На та няку не е между живите щом триете коментарите.

    16:43 11.03.2026

  • 12 SDEЧЕВ

    0 1 Отговор
    Необходимо е да си закове чалмата с два цигански пирона да не му хвръкне скоро. Докато не паднат всички бурки и чалми мир няма да има. Огън бие

    16:55 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания