Новият върховен лидер на Иран е бил „леко ранен“

Новоизбраният върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил леко ранен, но продължава да упражнява дейност, заяви днес пред Ройтерс представител на властите на Ислямската република, съобщи БТА.

Служителят не разкри детайли кога Хаменей е бил ранен или защо не е излязъл с изявление пред обществото, откакто беше назначен за нов върховен лидер на Иран.

По-рано представители на израелското разузнаване заявиха, че Хаменей е бил леко ранен при израелско-американските военни действия срещу страната.

По-рано днес Франс прес цитира изказване на сина на иранският президент Масуд Пезешкан - Юсеф, според когото Моджтаба Хаменей е “жив и здрав, макар и ранен.

"Чух информация, според която Моджтаба Хаменей е бил ранен. Питах приятели, които имат връзки. Те ми казаха, че, слава на Бога, той е жив и здрав", написа в канала си в "Телеграм" Юсеф Пезешкиан, който е съветник на правителството.

В. "Ню Йорк таймс" цитира днес трима ирански висши служители, според които Моджтаба е "бил ранен в краката, но е в съзнание и се намира на място с повишена сигурност, където комуникациите са ограничени".

Вестникът цитира също двама израелски висши военни представители, потвърждаващи раняването му въз основа на сведения, получени от израелското разузнаване преди Моджтаба да бъде определен за нов върховен лидер в неделя.