Арина Сабаленка отвя испанка в Бризбън

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка даде заявка за нова успешна година, след като буквално прегази испанката Кристина Букса в първия си двубой на престижния турнир WTA 500 в Бризбън. Действащата шампионка не остави никакви шансове на съперничката си и триумфира с категоричното 6:0, 6:1, като демонстрира безапелационна форма още в началото на 2026 година.

Беларуската звезда започна мача вихрено и не позволи на Букса да намери ритъма си, като спечели първите 11 гейма безапелационно. Сабаленка бе почти безгрешна на сервис – загуби едва шест точки при първото си подаване и само една при второто, а испанката така и не получи шанс да пробие подаването ѝ.

Срещата приключи за по-малко от 50 минути, а Сабаленка показа, че е готова да защити титлата си в австралийския град.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя в битка за място на четвъртфиналите.