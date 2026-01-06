Новини
Арина Сабаленка отвя испанка в Бризбън

6 Януари, 2026 21:25 522 1

Срещата приключи за по-малко от 50 минути

Арина Сабаленка отвя испанка в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка даде заявка за нова успешна година, след като буквално прегази испанката Кристина Букса в първия си двубой на престижния турнир WTA 500 в Бризбън. Действащата шампионка не остави никакви шансове на съперничката си и триумфира с категоричното 6:0, 6:1, като демонстрира безапелационна форма още в началото на 2026 година.

Беларуската звезда започна мача вихрено и не позволи на Букса да намери ритъма си, като спечели първите 11 гейма безапелационно. Сабаленка бе почти безгрешна на сервис – загуби едва шест точки при първото си подаване и само една при второто, а испанката така и не получи шанс да пробие подаването ѝ.

Срещата приключи за по-малко от 50 минути, а Сабаленка показа, че е готова да защити титлата си в австралийския град.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя в битка за място на четвъртфиналите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    Геле,както казват австралийците:

    "Did you mean: Бризбейн"

    21:31 06.01.2026

