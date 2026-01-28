Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (28 януари)

Спортът по ТВ в сряда (28 януари)

28 Януари, 2026 06:23 648 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (28 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Футзал, Иран – Малайзия Нова спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, втори етап, мъже Евроспорт 2

14.00 Футзал, Узбекистан – Таджикистан Нова спорт

15.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже Евроспорт 2

16.00 Снукър: Германия Мастърс, втори кръг Евроспорт 1

18.00 Волейбол, Алба – Скандичи МАХ Спорт 1

18.00 Баскетбол, Бахчешехир – Арис МАХ Спорт 3

18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2

21.00 Снукър: Германия Мастърс, втори кръг Евроспорт 1

21.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2

22.00 Монако - Ювентус МАХ Спорт 1

22.00 Манчестър Сити - Галатасарай МАХ Спорт 2

22.00 Барселона - Копенхаген МАХ Спорт 3

22.00 ПСЖ - Нюкасъл МАХ Спорт 4

22.00 Бенфика – Реал Би Ти Ви Екшън

22.00 Атлетико – Бодьо Глимт Ринг

02.30 НХЛ, Кълъмбъс – Филаделфия МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ