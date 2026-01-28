Новини
България »
Перник и съседни населени места остават без вода днес

Перник и съседни населени места остават без вода днес

28 Януари, 2026 08:11 656 6

  • спиране-
  • вода-
  • перник

Спирането на водата от язовир „Студена“ ще започне в 6:00 часа на 28 януари и ще се извършва поетапно, като всички абонати ще бъдат засегнати най-късно до 10:00 часа

Перник и съседни населени места остават без вода днес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Перник и няколко съседни населени места ще останат временно без водоподаване в сряда (28 януари) заради превключване на довеждащ водопровод към новоизграденото трасе. Това съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Перник.

Превключването е по проект за модернизация на водната инфраструктура, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.

Спирането на водата от язовир „Студена“ ще започне в 6:00 часа на 28 януари и ще се извършва поетапно, като всички абонати ще бъдат засегнати най-късно до 10:00 часа.

Без водоподаване ще останат областният град, кварталите „Бела вода“ и „Църква“, град Батановци, както и селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино.

Възстановяването на водоподаването се очаква да започне около 18:00 часа в същия ден и ще се извършва постепенно. Квартал „Изток“ ще има вода след 21:00 часа. В централните части на Перник и в кв. „Църква“ водоподаването ще се възобнови след 22:00 часа, а селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. „Бела вода“ - след полунощ на 29 януари, в зависимост от разстоянието до градските резервоари.

От ВиК ООД посочват, че ще публикуват актуална информация за хода на строителните дейности на своята интернет страница.

ВиК ООД - Перник обслужва 82 066 потребители на територията на област Перник. От тях 4006 са юридически лица, а 78 060 – физически лица.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " ВОДА НЕ НИ ТРЯБВА.
    ВАЖНО Е ОТ ЧЕШМИТЕ ДА ТЕЧЕ МЕД И МАСЛО.

    08:14 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трътлю

    1 1 Отговор
    Заровете се в мините и спете зимен сън!

    08:29 28.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е колко пъти

    2 0 Отговор
    Вече няколко пъти го правят това превключване. Колко водопровода превключиха? И като съвпадение от вчера няма парно а днес по причини на ЕСО ще спрат и тока! Като че ли сме във война.

    09:35 28.01.2026

  • 6 ооо перник, ти пак блестиш

    2 0 Отговор
    Това е най културния, най чистия ,най красивия с най хубавите и умни същества в света град. Живота е прекрасен ,когато нямате работа с тях и не стъпвате там.

    09:38 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове