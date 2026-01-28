Перник и съседни населени места остават без вода днес

Перник и няколко съседни населени места ще останат временно без водоподаване в сряда (28 януари) заради превключване на довеждащ водопровод към новоизграденото трасе. Това съобщиха от пресцентъра на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Перник.

Превключването е по проект за модернизация на водната инфраструктура, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.

Спирането на водата от язовир „Студена“ ще започне в 6:00 часа на 28 януари и ще се извършва поетапно, като всички абонати ще бъдат засегнати най-късно до 10:00 часа.

Без водоподаване ще останат областният град, кварталите „Бела вода“ и „Църква“, град Батановци, както и селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино.

Възстановяването на водоподаването се очаква да започне около 18:00 часа в същия ден и ще се извършва постепенно. Квартал „Изток“ ще има вода след 21:00 часа. В централните части на Перник и в кв. „Църква“ водоподаването ще се възобнови след 22:00 часа, а селата Богданов дол, Ярджиловци, Дивотино, Люлин, Големо Бучино и кв. „Бела вода“ - след полунощ на 29 януари, в зависимост от разстоянието до градските резервоари.

От ВиК ООД посочват, че ще публикуват актуална информация за хода на строителните дейности на своята интернет страница.

ВиК ООД - Перник обслужва 82 066 потребители на територията на област Перник. От тях 4006 са юридически лица, а 78 060 – физически лица.