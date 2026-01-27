Новини
Остра размяна на реплики! Пратеникът на Путин се скара с британски журналист от Financial Times за Донбас

27 Януари, 2026 20:38 1 715 41

  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Администрацията на Тръмп ясно заяви на Украйна, че гаранциите за сигурност от САЩ зависят от съгласието на Киев за изтегляне на войските от Донбас, пише Кристофър Милър

Остра размяна на реплики! Пратеникът на Путин се скара с британски журналист от Financial Times за Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев се е скарал с журналиста на Financial Times Кристофър Милър за Донбас. Милър публикува в социалните мрежи информация от статия на FT, че САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност в замяна на изтеглянето ѝ от Донбас, пише Фокус.

"Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна са готови за подписване. Защо това забавяне? Администрацията на Тръмп ясно заяви на Украйна, че гаранциите за сигурност от САЩ зависят от съгласието на Киев за изтегляне на войските от Донбас“, пише журналистът.

Дмитриев отговори на публикацията,заявявайки, че изтеглянето на войските от Донбас е "пътят към мир за Украйна“.

В отговор Милър уточни, че подобно развитие е възможно само ако руските войски се изтеглят.

"Изтеглянето на Русия от Донбас – и пълното ѝ изтегляне от Украйна – е пътят към мир. Докато руските войски остават на украинска земя, няма да има мир. Окупацията не е мир“, пише журналистът.

Дмитриев обаче не спря дотук и премина към лични нападки. Той обвини Милър във "подстрекателство към война“ и разпространение на "британски фалшиви наративи“, които, според него, възпрепятстват мирното уреждане на спора.

Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели отрече информацията на Financial Times, че САЩ ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност само ако Киев се откаже от Донбас.

"Това е абсолютно невярно – единствената роля на САЩ в мирния процес е да обединят двете страни, за да сключат споразумение“, заяви тя.

Неназован източник, запознат с позицията на САЩ, отбеляза, че Вашингтон "не се опитва да принуди Украйна да направи териториални отстъпки“.

На 25 януари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност от САЩ е 100% готов и Украйна очаква партньорите ѝ да са готови по отношение на датата и мястото на подписването му.

  • 1 Факт

    17 1 Отговор
    Слаби преговарящи. Байдън даваше празен чек. Тръмп дали ще даде подобни гаранции?

    20:42 27.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пише журналистът

    20 3 Отговор
    Ама пише глупости. Той ли по добре знае или тези които са го договаряли ?

    Коментиран от #7, #28

    20:46 27.01.2026

  • 4 Хе хе

    17 2 Отговор
    Два пъти четох и не ми стана ясно,до колкото разбрах Зеленски си измива ръцете с Тръмп ,Зеленски вятър го вее на линии,а журналистите каво им хареса .Каква е истината и кои се изтеглят четох и Русия и Зеля се изнасят ,американски щат ли става Донбас?

    Коментиран от #22, #34

    20:47 27.01.2026

  • 5 Анонимен

    7 2 Отговор
    Как да разбирам това? (Изтритото)!

    20:47 27.01.2026

  • 6 Пепи

    20 8 Отговор
    Мечока бавно и напористо занулява урките.Той не бърза за никъде и е последователен.Това което е решил ще го постигне,запомнете.

    Коментиран от #18, #21, #29

    20:48 27.01.2026

  • 7 гост

    8 20 Отговор

    До коментар #3 от "пише журналистът":

    Журналиста казва единствената истина , а подлогата на Путлер не е никакъв да му дава акъл !! Да прави вятър на супата , сещай се какво имам предвид !!

    Коментиран от #30

    20:49 27.01.2026

  • 8 скептик

    6 1 Отговор
    Няма никакви проценти гаранции за сигурност. Гарант за териториалната цялост на Украйна в замяна на отказ от разположеното ядрено оръжие е точно самата Русия, но договорите не са, каквито са били.
    Сащ се скъпят само за ПВО оръжие , за да се защити гражданското население, та някога... при ново нападение,... тогава,... евентуално,.... след решение..., и след обсъждане ще... ще... бля...бля...

    Коментиран от #24

    20:49 27.01.2026

  • 9 Вече и

    3 15 Отговор
    обикновените журналисти започнаха да се подиграват с пратениците на Путин. Не казвам, че е нормално, но е факт. Голямо унижение. Да не си руснак в днешно време.

    Коментиран от #39

    20:49 27.01.2026

  • 10 Руски хитринки

    9 2 Отговор
    В Домбас е най голямата укрепена отбранна линия ,след нея руснаците нямат спиране ,как да им я предадат доброволно

    Коментиран от #17

    20:50 27.01.2026

  • 11 Факт

    4 10 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин.🤣

    20:50 27.01.2026

  • 12 иZвинявай

    9 2 Отговор
    Вреча е имало пак връчване на награди Искандеер! Събрали се бандерите източно от град Лозова да ходят към фронта, над 50 единици НАТОвска скрап и пущечно месо да пращат към фронта, и били наградени първо с Искандери, после с Герани.

    20:50 27.01.2026

  • 13 руската мечка

    3 11 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:51 27.01.2026

  • 14 КЗББ и ДП

    15 1 Отговор
    Украйна ще се оттегли от Донбас, Одеса,Харков,Суми и Киев.Запорожие и Херсон е повече от ясно.Иначе нет Окраина-със САЩ, без САЩ ,това е Просто е!!!!

    20:52 27.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ПУТИНЕ,ТИ ВЛАСТЕЛИНЪТ НА СВЕТА!МАЛОБРИТАНИЕ УТЕКОХА!

    20:52 27.01.2026

  • 16 Холокост

    13 1 Отговор
    Пишете за международния ден за отбелязване на жертвите на холокоста. На 27.01.1945г. Червената армия освобождава концентрационния лагер Биркенау-Аушвиц (Освиенцим). Този ден се отбелязва като международен в памет на жертвите.

    Коментиран от #25

    20:53 27.01.2026

  • 17 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Руски хитринки":

    ДоМбас

    20:53 27.01.2026

  • 18 гост

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи":

    Занулено ти е единствено междуушието ,както и на подобните ти , а Раша след като изяде резила , че СВО то на многоходовия стана по- дълго от Втората Световна , сега и предстои да изяде и много повече , но сам ще видиш , хаха !!

    20:53 27.01.2026

  • 19 !!!?

    5 8 Отговор
    Журналистът на Financial Times Милър е довел пратеникът на диктатора Путлер до пристъп на делириум...!!!?

    20:53 27.01.2026

  • 20 Копейки

    4 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. Няма да се изненадам ако превземе и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #27

    20:53 27.01.2026

  • 21 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи":

    Пази ни Тази отгоре. Във всичко ще се провалиш!

    20:54 27.01.2026

  • 22 тpoла деса-стоян

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хе хе":

    Важното е да ги залъжем окраинците че ще влязат някой хубав слънчев ден в ЕС, че да не се отчайват, да продължават да се бият и умират, а не да почнат да се питат защо им беше да загиват и да си губят държавата.

    20:54 27.01.2026

  • 23 Ха,ха,ха

    8 0 Отговор
    Еми кво да стане Украйна, една нива ,с марионетно правителство и пчелички и да слушкат?

    20:54 27.01.2026

  • 24 Гаранциите

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "скептик":

    за сигурност предвиждат санкции включващи незабавна забрана за продажба на руски портокали на европейците.

    20:55 27.01.2026

  • 25 А сега?

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Холокост":

    Мадлин олбрайт 500 000 деца Ирак
    Водещият: - "Говори се, че в Ирак са загинали половин милион деца в търсене на несъществуващите оръжия за масово поразяване на Садам Хюсеин... това са повече жертви от жертвите на Хирошима и Нагазаки взети заедно. Беше ли оправдана цената?"
    Мадлин Олбрайт (Държавен Секретар на САЩ, еврейка) -"Мисля, че изборът е труден, но ние смятаме, че цената беше оправдана."

    20:55 27.01.2026

  • 26 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Не само Донбас Одеса и Харков.НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ

    20:56 27.01.2026

  • 27 И Киев е Руски

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Копейки":

    А до девет месеца ще имаш брат с лилави венци

    20:59 27.01.2026

  • 28 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "пише журналистът":

    Е то "журналистите" са такива много рядко не пишат глупости.... Обикновено пишат това което им заповядат господарите.... Примери много.... Даже и бай Дончо хвана прославеното BBC в лъжа и манипулация.... За бг медиите Не си струва да говоря, всички сме свидетели на "обективната" им журналистика....

    20:59 27.01.2026

  • 29 Една мисъл не ми дава мира

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи":

    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?!

    Коментиран от #32

    21:01 27.01.2026

  • 30 БПФ

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Ами тогава тоя пeдъp да отиде лично да изгони руснаците от Донбас, ако му стиска.

    Да се изтеглели руснаците - те ли губят войната? Да се изтеглят, та укропските дивaци да избият населението на Донбас?

    21:01 27.01.2026

  • 31 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Американските терористи дезинформират, изчадията, които са се пръкнали в резултат на кръвосмешенията между братя и сестри дезинформират, но после всички вкупом говорят за руска дезинформация .... 🤣

    21:03 27.01.2026

  • 32 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Една мисъл не ми дава мира":

    И твоя Родител 2 си мислеше ще ще си нормален но...

    21:03 27.01.2026

  • 33 Ватенка

    1 0 Отговор
    В Донбас предимно руснаци живеят.Мъжката мисирка да разбере най после че Русия освобождава братята си от Донбас.

    21:06 27.01.2026

  • 34 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хе хе":

    е натиснал руснаците да подписват мир, в замяна на контролна трите области -Крим, ДНР и Луганск, дефакто връщането на предвоенното положение. Но тъй като руснаците, в момента изпуснаха и контрола на част от ДНР, искат украинската армия да се изтегли оттам, тъй като изглежда Русия няма да може да я превземе. Цялото това нещо в Русия се коментира като загуба, някой публикува тук извадка точно преведена от руска медиа.
    Журналистът е написал всичко това, но пратеника Дмитриев се обидил и казал, че това нямало да е подписване на мир, а само „началото на пътя към мира.„

    21:06 27.01.2026

  • 35 Ами

    0 0 Отговор
    Това което казва Дмитриев е напълно вярно.
    Появи се информация, че САЩ не само че няма да предоставят
    никакви гараци за сигурност на окраина, но и са ги предупредили,
    че тяхната роля в конфликта приключва в средата на месец май.

    21:06 27.01.2026

  • 36 Борис Джонсън

    1 0 Отговор
    Ние британските журналисти обслужваме британските служби!
    Иначе как ще извършват интригите си, хаоса и създаването на войни по света?
    Затова не мога да не подкрепя колегата!

    21:07 27.01.2026

  • 37 Слава кокаине

    0 0 Отговор
    Зеленият наркоман ще се пъне, докато не загуби Одеса и ще му бъде отрязан достъпа да Черно море!

    21:07 27.01.2026

  • 38 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Подходът на Русия към Европа е стереотипно един и същ: „Не искаме да се бием с вас, но ако настоявате, ще бъдем готови и ще ви нанесем такъв бой, че поколенията, които го получат, ще го помнят до края на живота си. Поне словаците започнаха да разбират очевидното

    21:12 27.01.2026

  • 39 пони, ама розАво

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вече и":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на aнyca. Не смея да се погледна в огледалото, пак заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола. Засега синтетиката ме крепи, ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    21:14 27.01.2026

  • 40 Абе зае....БИ...

    0 1 Отговор
    13 годин... ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК ПЕДОФИЛ -- ху ЙЛО и г--- ЕЙ могучая превземато ДОНБАС и.ПИ здец..
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и....
    Пе дофила се моли да му дадат Донбас щото.... От монгольяк могучая нищо не става

    21:15 27.01.2026

  • 41 Русия води отечествена война!

    1 0 Отговор
    Войната е започна Украйна още 2014 г , подстрекавана и подпомагана от "обединения запад" насъскван от САЩ и Англия. Даже руснаците бяха твърде търпеливи и цяло чудо е,че ги изтраяха цели 8 години!

    21:16 27.01.2026