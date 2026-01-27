Остра размяна на реплики! Пратеникът на Путин се скара с британски журналист от Financial Times за Донбас

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев се е скарал с журналиста на Financial Times Кристофър Милър за Донбас. Милър публикува в социалните мрежи информация от статия на FT, че САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност в замяна на изтеглянето ѝ от Донбас, пише Фокус.
"Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна са готови за подписване. Защо това забавяне? Администрацията на Тръмп ясно заяви на Украйна, че гаранциите за сигурност от САЩ зависят от съгласието на Киев за изтегляне на войските от Донбас“, пише журналистът.
Дмитриев отговори на публикацията,заявявайки, че изтеглянето на войските от Донбас е "пътят към мир за Украйна“.
В отговор Милър уточни, че подобно развитие е възможно само ако руските войски се изтеглят.
"Изтеглянето на Русия от Донбас – и пълното ѝ изтегляне от Украйна – е пътят към мир. Докато руските войски остават на украинска земя, няма да има мир. Окупацията не е мир“, пише журналистът.
Дмитриев обаче не спря дотук и премина към лични нападки. Той обвини Милър във "подстрекателство към война“ и разпространение на "британски фалшиви наративи“, които, според него, възпрепятстват мирното уреждане на спора.
Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели отрече информацията на Financial Times, че САЩ ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност само ако Киев се откаже от Донбас.
"Това е абсолютно невярно – единствената роля на САЩ в мирния процес е да обединят двете страни, за да сключат споразумение“, заяви тя.
Неназован източник, запознат с позицията на САЩ, отбеляза, че Вашингтон "не се опитва да принуди Украйна да направи териториални отстъпки“.
На 25 януари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност от САЩ е 100% готов и Украйна очаква партньорите ѝ да са готови по отношение на датата и мястото на подписването му.
27 Януари, 2026 20:38 1 715 41
Администрацията на Тръмп ясно заяви на Украйна, че гаранциите за сигурност от САЩ зависят от съгласието на Киев за изтегляне на войските от Донбас, пише Кристофър Милър
1 Факт
20:42 27.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пише журналистът
Коментиран от #7, #28
20:46 27.01.2026
4 Хе хе
Коментиран от #22, #34
20:47 27.01.2026
5 Анонимен
20:47 27.01.2026
6 Пепи
Коментиран от #18, #21, #29
20:48 27.01.2026
7 гост
До коментар #3 от "пише журналистът":Журналиста казва единствената истина , а подлогата на Путлер не е никакъв да му дава акъл !! Да прави вятър на супата , сещай се какво имам предвид !!
Коментиран от #30
20:49 27.01.2026
8 скептик
Сащ се скъпят само за ПВО оръжие , за да се защити гражданското население, та някога... при ново нападение,... тогава,... евентуално,.... след решение..., и след обсъждане ще... ще... бля...бля...
Коментиран от #24
20:49 27.01.2026
9 Вече и
Коментиран от #39
20:49 27.01.2026
10 Руски хитринки
Коментиран от #17
20:50 27.01.2026
11 Факт
20:50 27.01.2026
12 иZвинявай
20:50 27.01.2026
13 руската мечка
20:51 27.01.2026
14 КЗББ и ДП
20:52 27.01.2026
15 Боруна Лом
20:52 27.01.2026
16 Холокост
Коментиран от #25
20:53 27.01.2026
17 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Руски хитринки":ДоМбас
20:53 27.01.2026
18 гост
До коментар #6 от "Пепи":Занулено ти е единствено междуушието ,както и на подобните ти , а Раша след като изяде резила , че СВО то на многоходовия стана по- дълго от Втората Световна , сега и предстои да изяде и много повече , но сам ще видиш , хаха !!
20:53 27.01.2026
19 !!!?
20:53 27.01.2026
20 Копейки
Коментиран от #27
20:53 27.01.2026
21 Анонимен
До коментар #6 от "Пепи":Пази ни Тази отгоре. Във всичко ще се провалиш!
20:54 27.01.2026
22 тpoла деса-стоян
До коментар #4 от "Хе хе":Важното е да ги залъжем окраинците че ще влязат някой хубав слънчев ден в ЕС, че да не се отчайват, да продължават да се бият и умират, а не да почнат да се питат защо им беше да загиват и да си губят държавата.
20:54 27.01.2026
23 Ха,ха,ха
20:54 27.01.2026
24 Гаранциите
До коментар #8 от "скептик":за сигурност предвиждат санкции включващи незабавна забрана за продажба на руски портокали на европейците.
20:55 27.01.2026
25 А сега?
До коментар #16 от "Холокост":Мадлин олбрайт 500 000 деца Ирак
Водещият: - "Говори се, че в Ирак са загинали половин милион деца в търсене на несъществуващите оръжия за масово поразяване на Садам Хюсеин... това са повече жертви от жертвите на Хирошима и Нагазаки взети заедно. Беше ли оправдана цената?"
Мадлин Олбрайт (Държавен Секретар на САЩ, еврейка) -"Мисля, че изборът е труден, но ние смятаме, че цената беше оправдана."
20:55 27.01.2026
26 И Киев е Руски
20:56 27.01.2026
27 И Киев е Руски
До коментар #20 от "Копейки":А до девет месеца ще имаш брат с лилави венци
20:59 27.01.2026
28 Европеец
До коментар #3 от "пише журналистът":Е то "журналистите" са такива много рядко не пишат глупости.... Обикновено пишат това което им заповядат господарите.... Примери много.... Даже и бай Дончо хвана прославеното BBC в лъжа и манипулация.... За бг медиите Не си струва да говоря, всички сме свидетели на "обективната" им журналистика....
20:59 27.01.2026
29 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #6 от "Пепи":Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?!
Коментиран от #32
21:01 27.01.2026
30 БПФ
До коментар #7 от "гост":Ами тогава тоя пeдъp да отиде лично да изгони руснаците от Донбас, ако му стиска.
Да се изтеглели руснаците - те ли губят войната? Да се изтеглят, та укропските дивaци да избият населението на Донбас?
21:01 27.01.2026
31 Ъъъъъъ
21:03 27.01.2026
32 И Киев е Руски
До коментар #29 от "Една мисъл не ми дава мира":И твоя Родител 2 си мислеше ще ще си нормален но...
21:03 27.01.2026
33 Ватенка
21:06 27.01.2026
34 Тръмп
До коментар #4 от "Хе хе":е натиснал руснаците да подписват мир, в замяна на контролна трите области -Крим, ДНР и Луганск, дефакто връщането на предвоенното положение. Но тъй като руснаците, в момента изпуснаха и контрола на част от ДНР, искат украинската армия да се изтегли оттам, тъй като изглежда Русия няма да може да я превземе. Цялото това нещо в Русия се коментира като загуба, някой публикува тук извадка точно преведена от руска медиа.
Журналистът е написал всичко това, но пратеника Дмитриев се обидил и казал, че това нямало да е подписване на мир, а само „началото на пътя към мира.„
21:06 27.01.2026
35 Ами
Появи се информация, че САЩ не само че няма да предоставят
никакви гараци за сигурност на окраина, но и са ги предупредили,
че тяхната роля в конфликта приключва в средата на месец май.
21:06 27.01.2026
36 Борис Джонсън
Иначе как ще извършват интригите си, хаоса и създаването на войни по света?
Затова не мога да не подкрепя колегата!
21:07 27.01.2026
37 Слава кокаине
21:07 27.01.2026
38 И Киев е Руски
21:12 27.01.2026
39 пони, ама розАво
До коментар #9 от "Вече и":Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на aнyca. Не смея да се погледна в огледалото, пак заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола. Засега синтетиката ме крепи, ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
Сало Уганде, хероинам сало!
21:14 27.01.2026
40 Абе зае....БИ...
2 Милиона човекоподобни монголья Фира и....
Пе дофила се моли да му дадат Донбас щото.... От монгольяк могучая нищо не става
21:15 27.01.2026
41 Русия води отечествена война!
21:16 27.01.2026