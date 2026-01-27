Остра размяна на реплики! Пратеникът на Путин се скара с британски журналист от Financial Times за Донбас

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев се е скарал с журналиста на Financial Times Кристофър Милър за Донбас. Милър публикува в социалните мрежи информация от статия на FT, че САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност в замяна на изтеглянето ѝ от Донбас, пише Фокус.



"Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност между САЩ и Украйна са готови за подписване. Защо това забавяне? Администрацията на Тръмп ясно заяви на Украйна, че гаранциите за сигурност от САЩ зависят от съгласието на Киев за изтегляне на войските от Донбас“, пише журналистът.



Дмитриев отговори на публикацията,заявявайки, че изтеглянето на войските от Донбас е "пътят към мир за Украйна“.



В отговор Милър уточни, че подобно развитие е възможно само ако руските войски се изтеглят.



"Изтеглянето на Русия от Донбас – и пълното ѝ изтегляне от Украйна – е пътят към мир. Докато руските войски остават на украинска земя, няма да има мир. Окупацията не е мир“, пише журналистът.



Дмитриев обаче не спря дотук и премина към лични нападки. Той обвини Милър във "подстрекателство към война“ и разпространение на "британски фалшиви наративи“, които, според него, възпрепятстват мирното уреждане на спора.



Заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели отрече информацията на Financial Times, че САЩ ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност само ако Киев се откаже от Донбас.



"Това е абсолютно невярно – единствената роля на САЩ в мирния процес е да обединят двете страни, за да сключат споразумение“, заяви тя.



Неназован източник, запознат с позицията на САЩ, отбеляза, че Вашингтон "не се опитва да принуди Украйна да направи териториални отстъпки“.



На 25 януари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност от САЩ е 100% готов и Украйна очаква партньорите ѝ да са готови по отношение на датата и мястото на подписването му.

