Избират временен кмет на Кубрат

Очаква се общинският съвет в Кубрат да избере днес временно изпълняващ длъжността кмет на общината до провеждане на частични местни избори. Това се наложи, след като Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността.

Комисията за противодействие на корупцията е установила, че в периода 2021–2024 г. Неби е издавал заповеди за извънреден труд по подготовката на избори, включвайки и себе си, и е получавал допълнително възнаграждение. В понеделник Общинската избирателна комисия в Кубрат отне правомощията на Алкин Неби.