Монако се чуди как да се раздели с Пол Погба

Ръководството на Монако се очаква да проучи възможностите за прекратяване на сътрудничеството си с полузащитника Пол Погба, съобщава “Gazzetta dello Sport”.

Договорът на френския халф с клуба е до лятото на 2027 година, но завръщането му на терена не протича според първоначалните очаквания. След изтърпяване на наказание за допинг, Погба е записал едва 30 минути игрово време.

Липсата на физическа форма и ограниченото му участие пораждат съмнения относно бъдещето му в клуба, като Монако вече разглежда различни сценарии за раздяла с бившия световен шампион.