Новини
Спорт »
Световен футбол »
Монако се чуди как да се раздели с Пол Погба

Монако се чуди как да се раздели с Пол Погба

28 Януари, 2026 07:30 579 1

  • пол погба-
  • монако-
  • футбол

Пропадането на спортната му форма продължава стремглаво в последните години

Монако се чуди как да се раздели с Пол Погба - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ръководството на Монако се очаква да проучи възможностите за прекратяване на сътрудничеството си с полузащитника Пол Погба, съобщава “Gazzetta dello Sport”.

Договорът на френския халф с клуба е до лятото на 2027 година, но завръщането му на терена не протича според първоначалните очаквания. След изтърпяване на наказание за допинг, Погба е записал едва 30 минути игрово време.

Липсата на физическа форма и ограниченото му участие пораждат съмнения относно бъдещето му в клуба, като Монако вече разглежда различни сценарии за раздяла с бившия световен шампион.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дъска за

    0 0 Отговор
    кочина не става от тоя . Нахален неможач.

    08:16 28.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ