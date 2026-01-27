Новини
Челси иска да се раздели със свой играч още през януари

27 Януари, 2026 22:59 489 0

Англичанинът е отказал да премине под наем в Уест Хям

Снимка: БГНЕС
Челси възнамерява да се раздели с халфа Рахим Стърлинг през януари, според Sky Sports News. Ръководството на лондонския клуб вече е започнало разговори с 31-годишния футболист и неговите представители. Очаква се страните да приключат процеса преди затварянето на трансферния прозорец.

Англичанинът е отказал да премине под наем в Уест Хям. Вместо това, той обмисля да се присъедини към Фулъм.

Стърлинг не е изиграл нито един официален мач за Челси този сезон и тренира отделно от основния състав. Той прекара миналия сезон под наем в Арсенал.

Настоящият му договор с Челси е до лятото на 2027 година.


