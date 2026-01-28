Лапорта с остри думи към напускащ играч: „Ситуацията е неприятна“

Ръководството на Барселона открито изрази недоволството си от поредната раздяла с перспективен футболист. Президентът на клуба Жоан Лапорта отправи публични критики по адрес на напускащия Дро Фернандес, като ясно даде да се разбере, че трансферът не е приет добре на „Камп Ноу“.

Младият полузащитник настоявал за преминаване в европейски гранд, а думите на Лапорта показват, че случилото се е било изненада за каталунците.

Изгряването на Фернандес бе стремително. По време на лятната предсезонна подготовка той впечатли новия старши треньор Ханзи Флик и бързо се утвърди като един от най-обещаващите млади играчи около първия отбор. Скоро обаче обстановката се промени.

Тийнейджърът попадна под публична критика, като самият Флик дори посочи Маркъс Рашфорд като пример за нужната отдаденост, за да носиш екипа на Барселона.

Фернандес навърши 18 години едва през януари, което означаваше, че към началото на зимния трансферен прозорец той все още бе с юношески договор. В същото време клубът имал ясен план за бъдещето му. Лапорта потвърди, че Барселона е възнамерявала да поднови контракта му веднага след пълнолетието, при значително подобрени финансови условия и най-вече с далеч по-висока откупна клауза.

Този план обаче пропаднал. Освобождаващата клауза от 6 милиона евро останала в сила, след като станало ясно, че футболистът желае да напусне. Въпреки че записа пет мача за първия отбор през първата половина на сезона, включително и като титуляр в Шампионската лига, Фернандес не бил доволен от ролята си.

От ситуацията се възползва Пари Сен Жермен. Френският гранд реагира бързо и изпревари конкуренцията от Висшата лига и Бундеслигата, като активира клаузата и финализира трансфера.

Лапорта не скри разочарованието си. В интервю за “Catalunya Radio” президентът заяви:

„Той обяви, че няма да продължи с нас. Това е неприятна ситуация. За нас беше изненада. Бяхме се разбрали за друго решение, след като Дро навърши 18 години, но изненадващо агентът му ни съобщи, че не можем да изпълним договорката.

Ще се опитаме да разрешим нещата по най-добрия начин в интерес на Барса.“

В заключение Лапорта подчерта, че клубът вече ще се съсредоточи върху защитата на собствените си интереси.