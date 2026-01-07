Новини
Ясно е кога излиза Григор Димитров за втория си мач в Бризбън

7 Януари, 2026 15:45 692 1

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • бризбън-
  • рафаел колиньон

Негов съперник ще е белгиецът Рафаел Колиньон

Ясно е кога излиза Григор Димитров за втория си мач в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Организаторите на турнира от АТП250 в Бризбън обявиха утрешната програма на срещите от втория кръг. За радост на цяла България, двубоят на Гришо ще започне не преди 10:30 часа. Негов съперник ще е белгиецът Рафаел Колиньон (№84 в света), а мачът отново ще е на корт „Пат Рафтър Арена“. До момента двамата не са се срещали в официален мач.

През миналата година 23-годишният Колиньон, който е роден в САЩ, направи впечатляващо представяне. Освен че спечели две титли, той записа победи над Каспър Рууд и Алекс Де Минор, извеждайки Белгия до финалите на Купа "Дейвис".

Преди сблъсъка между Димитров и Колиньон трябва да се играят два двубоя от програмата при жените - Арина Сабаленка срещу Сораня Кърстя и Елена Рибакина срещу Паула Бадоса, а след това и един при мъжете - Ринки Хиджиката срещу Джовани Мпечи Перикар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брисбейн

    1 0 Отговор
    Паца, това Бризбън Бризбейн ли е?

    16:07 07.01.2026

