Арбелоа зачеркна тактиките на Шаби Алонсо преди сблъсъка на Реал Мадрид с Бенфика

В навечерието на решаващия мач на Реал Мадрид срещу Бенфика в Шампионската лига новият старши треньор на „лос бланкос“ Алваро Арбелоа предприе показателна промяна, като изведе отбора на тренировка на „Ещадио да Луж“ в Португалия. Ходът бележи ясно отстъпление от методите, въведени по-рано от Шаби Алонсо.

По време на краткия си престой начело на мадридския гранд Алонсо се опита да наложи редица нововъведения, както в тактическо отношение на терена, така и в управлението на съблекалнята. Испанецът не се притесняваше да експериментира, дори когато решенията му пораждаха съмнения.

Една от най-обсъжданите му промени бе решението Реал Мадрид да прекрати тренировките на стадионите на съперниците преди гостувания в Шампионската лига. Вместо това отборът оставаше във Валдебебас за последните си занимания – практика, която не беше прилагана от времето на Жозе Моуриньо, последният наставник, отказал подобни тренировки на чужд терен.

Арбелоа обаче не се поколеба бързо да се върне към утвърдените методи на Карло Анчелоти и Зинедин Зидан. Още при първата си възможност 43-годишният треньор отмени подхода на Алонсо и проведе заключителната тренировка на Реал Мадрид в Лисабон, демонстрирайки ясно, че залага на изпитаните модели в навечерието на ключовия европейски сблъсък.