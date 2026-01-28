Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арбелоа зачеркна тактиките на Шаби Алонсо преди сблъсъка на Реал Мадрид с Бенфика

Арбелоа зачеркна тактиките на Шаби Алонсо преди сблъсъка на Реал Мадрид с Бенфика

28 Януари, 2026 06:30 666 0

  • реал мадрид-
  • бенфика-
  • шампионската лига-
  • футбол

„Белият балет“ се нуждае от победа, за да си гарантира директно място на осминафиналите в Шампионската лига

Арбелоа зачеркна тактиките на Шаби Алонсо преди сблъсъка на Реал Мадрид с Бенфика - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В навечерието на решаващия мач на Реал Мадрид срещу Бенфика в Шампионската лига новият старши треньор на „лос бланкос“ Алваро Арбелоа предприе показателна промяна, като изведе отбора на тренировка на „Ещадио да Луж“ в Португалия. Ходът бележи ясно отстъпление от методите, въведени по-рано от Шаби Алонсо.

По време на краткия си престой начело на мадридския гранд Алонсо се опита да наложи редица нововъведения, както в тактическо отношение на терена, така и в управлението на съблекалнята. Испанецът не се притесняваше да експериментира, дори когато решенията му пораждаха съмнения.

Една от най-обсъжданите му промени бе решението Реал Мадрид да прекрати тренировките на стадионите на съперниците преди гостувания в Шампионската лига. Вместо това отборът оставаше във Валдебебас за последните си занимания – практика, която не беше прилагана от времето на Жозе Моуриньо, последният наставник, отказал подобни тренировки на чужд терен.

Арбелоа обаче не се поколеба бързо да се върне към утвърдените методи на Карло Анчелоти и Зинедин Зидан. Още при първата си възможност 43-годишният треньор отмени подхода на Алонсо и проведе заключителната тренировка на Реал Мадрид в Лисабон, демонстрирайки ясно, че залага на изпитаните модели в навечерието на ключовия европейски сблъсък.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ