Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бруно Фернандеш готов да поднови договора си с Ман Юнайтед срещу умопомрачителна седмична заплата

Бруно Фернандеш готов да поднови договора си с Ман Юнайтед срещу умопомрачителна седмична заплата

28 Януари, 2026 07:59 437 0

  • манчестър юнайтед-
  • бруно фернандеш-
  • футбол-
  • договор

Настоящото споразумение на португалеца изтича през лятото на 2027 година 

Бруно Фернандеш готов да поднови договора си с Ман Юнайтед срещу умопомрачителна седмична заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е готов да удължи договора си с клуба, ако му бъде предложено възнаграждение в размер на около 400 000 паунда на седмица, съобщава “Daily Mirror”.

31-годишният португалски халф е наясно със собствената си стойност и знае, че ръководството на „червените дяволи“ не желае да се разделя с него. Фернандеш остава ключова фигура в състава и лидер както на терена, така и в съблекалнята.

Очаква се окончателно решение по бъдещето му да бъде взето в края на сезона, когато клубът и играчът ще седнат на финални разговори за нов контракт.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ