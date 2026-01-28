Бруно Фернандеш готов да поднови договора си с Ман Юнайтед срещу умопомрачителна седмична заплата

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш е готов да удължи договора си с клуба, ако му бъде предложено възнаграждение в размер на около 400 000 паунда на седмица, съобщава “Daily Mirror”.

31-годишният португалски халф е наясно със собствената си стойност и знае, че ръководството на „червените дяволи“ не желае да се разделя с него. Фернандеш остава ключова фигура в състава и лидер както на терена, така и в съблекалнята.

Очаква се окончателно решение по бъдещето му да бъде взето в края на сезона, когато клубът и играчът ще седнат на финални разговори за нов контракт.