Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед

Полузащитникът на Челси Коул Палмър е склонен да обмисли евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед, твърди “The Sun”.

23-годишният англичанин не се чувствал напълно установен в Лондон и въпреки че няма намерение да се завръща в Манчестър Сити, преминаване в Юнайтед – клуба, на който е симпатизирал като дете му изглежда привлекателна опция.

Палмър изпитва носталгия по Манчестър и често се прибира в родния си град, за да прекарва време с приятели и семейството си. Именно това засилва спекулациите около бъдещето му и евентуален трансфер на „Олд Трафорд“.