Новини
Спорт »
Световен футбол »
Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед

Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед

28 Януари, 2026 07:00 552 0

  • челси-
  • коул палмър-
  • футбол-
  • манчестър найтед

През този сезон британецът има 18 мача, 9 гола и 2 асистенции във всички турнири за “сините” от Лондон

Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Полузащитникът на Челси Коул Палмър е склонен да обмисли евентуален трансфер в Манчестър Юнайтед, твърди “The Sun”.

23-годишният англичанин не се чувствал напълно установен в Лондон и въпреки че няма намерение да се завръща в Манчестър Сити, преминаване в Юнайтед – клуба, на който е симпатизирал като дете му изглежда привлекателна опция.

Палмър изпитва носталгия по Манчестър и често се прибира в родния си град, за да прекарва време с приятели и семейството си. Именно това засилва спекулациите около бъдещето му и евентуален трансфер на „Олд Трафорд“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ