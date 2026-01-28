Новини
Барселона договори 18-годишен

28 Януари, 2026 06:16 551 0

Роденият през 2007 година бранител се счита за един от най-перспективните защитници на своето поколение

Барселона договори 18-годишен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона е постигнала договорка за привличането на талантливия централен защитник Ювенсли Онстийн от Генк, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Онстийн е на 18 години и е юношески национал на Нидерландия, като до момента има пет мача за селекцията до 18 години. Роденият през 2007 година бранител се счита за един от най-перспективните защитници на своето поколение.

Интерес към него е имало и от клубове от Серия А, но младият футболист е предпочел да продължи развитието си в Барселона. По информацията Генк и каталунският клуб вече са се разбрали за всички параметри по трансфера.

Ювенсли Онстийн е преминал през младежката академия на Аякс, което допълнително подчертава профила му на модерен и техничен централен защитник. Очаква се в близките дни той официално да бъде представен като ново попълнение на Барселона.


