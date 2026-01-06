Неймар на ръба: Звездата на Сантос едва не се отказа от футбола след тежка травма

Бразилската футболна звезда Неймар е бил на косъм да сложи край на бляскавата си кариера, разкри неговият баща и агент – Неймар да Силва Сантос-старши. След поредната си контузия, нападателят на Сантос е изпаднал в дълбока криза, която едва не го е накарала да се откаже от любимата игра.

В откровено интервю за YouTube канала Rafa Tecla T, бащата на Неймар сподели за драматичните мигове, които са преживели заедно. „След като медиите гръмнаха с новината за травмата на менискуса, синът ми беше напълно сломен. Отидох при него, а той ми каза: ‘Татко, не издържам повече. Може би е време да спра. Не знам дали има смисъл да продължавам’“, разказва Сантос-старши.

Въпреки отчаянието, бащата на Неймар не се поколебал да го подкрепи: „Казах му, че съм до него, каквото и да реши. Ако иска операция, ще се борим заедно за възстановяването му.“ На следващия ден обаче, Неймар изненадал всички – излязъл на терена, започнал да тренира с плам и увереност, а след първия си гол се обърнал към баща си с думите: „Ще се боря докрай!“

Според информация на ESPN, очаква се Неймар да бъде напълно готов за началото на сезон 2026 в бразилската Серия А, който стартира в края на януари. Договорът му със Сантос изтича на 31 декември тази година, което поставя под въпрос бъдещето му в клуба.

В изминалия сезон Неймар записа 30 мача, в които реализира 11 попадения и асистира за още 4 гола. Въпреки усилията му, Сантос завърши на 12-то място в крайното класиране на бразилската лига.

Историята на Неймар е поредното доказателство, че дори най-големите звезди преминават през трудни моменти. Силата на духа и подкрепата на близките обаче могат да върнат всеки шампион обратно на върха.