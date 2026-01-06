Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар на ръба: Звездата на Сантос едва не се отказа от футбола след тежка травма

Неймар на ръба: Звездата на Сантос едва не се отказа от футбола след тежка травма

6 Януари, 2026 22:53 490 0

  • неймар-
  • кариера-
  • неймар да силва сантос-
  • контузия-
  • сантос-
  • бразилия-
  • футбол

Бащата на футболиста сподели за драматичните мигове, които са преживели заедно

Неймар на ръба: Звездата на Сантос едва не се отказа от футбола след тежка травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилската футболна звезда Неймар е бил на косъм да сложи край на бляскавата си кариера, разкри неговият баща и агент – Неймар да Силва Сантос-старши. След поредната си контузия, нападателят на Сантос е изпаднал в дълбока криза, която едва не го е накарала да се откаже от любимата игра.

В откровено интервю за YouTube канала Rafa Tecla T, бащата на Неймар сподели за драматичните мигове, които са преживели заедно. „След като медиите гръмнаха с новината за травмата на менискуса, синът ми беше напълно сломен. Отидох при него, а той ми каза: ‘Татко, не издържам повече. Може би е време да спра. Не знам дали има смисъл да продължавам’“, разказва Сантос-старши.

Въпреки отчаянието, бащата на Неймар не се поколебал да го подкрепи: „Казах му, че съм до него, каквото и да реши. Ако иска операция, ще се борим заедно за възстановяването му.“ На следващия ден обаче, Неймар изненадал всички – излязъл на терена, започнал да тренира с плам и увереност, а след първия си гол се обърнал към баща си с думите: „Ще се боря докрай!“

Според информация на ESPN, очаква се Неймар да бъде напълно готов за началото на сезон 2026 в бразилската Серия А, който стартира в края на януари. Договорът му със Сантос изтича на 31 декември тази година, което поставя под въпрос бъдещето му в клуба.

В изминалия сезон Неймар записа 30 мача, в които реализира 11 попадения и асистира за още 4 гола. Въпреки усилията му, Сантос завърши на 12-то място в крайното класиране на бразилската лига.

Историята на Неймар е поредното доказателство, че дори най-големите звезди преминават през трудни моменти. Силата на духа и подкрепата на близките обаче могат да върнат всеки шампион обратно на върха.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ